UGC 비디오를 브랜드 마케팅으로 끌어들이기

UGC 또는, UCC 라고 불리는 사용자 제작 컨텐츠는 2000년대 중반부터 시작된 이후 현재까지 꾸준히 증가하고 유명해 지고 있습니다. 미디어 회사나 브랜드들은 시민기자나 소비자들의 아이디어와 창의성을 기업과 브랜드의 자산으로 끌어모으기를 기대합니다. 미국의 포드(Ford)나 도리토스(Doritos)같은 브랜드들은 UGC를 이용해 광고캠페인을 진행해 왔습니다. UGC는 짧은 시간 안에 빠르게 성장 해 왔습니다. 꾸준히 늘어나는 온라인 비디오 소비의 증가와 함께 스마트폰의 대중화는 UGC의 증가에 직접적인 요인이 되었습니다. 소비자들이 핸드폰에서 영상을 바로 찍고 업로드 하고 공유하며, 바로 스마트폰에서 비디오를 소비하기 때문입니다.

브라이트코브의 기술 파트너 Filemobile은 사이트 방문자들이 UGC 컨텐츠를 출판하고 관리할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다. 브라이트코브 비디오 클라우드와 Filemobile 는 함께 UGC 비디오를 전송하는데 함께 긴밀한 파트너십을 가져왔습니다. 아래에UGC 비디오 컨텐츠를 효과적으로 사용한 케이스들 세가지를 소개 합니다.

Life is Good: 보스턴에 위치한 의류업체 ‘Life is Good’은 삶의 긍정적인 면을 강조하며 제품과 마케팅을 진행하고 있습니다. “Good Vibes”라는 이름의 포털사이트를 통해 ‘Life is Good’은 희망차고 유머러스하며 영감을 주는 이미지와 비디오들을 사용자들이 공유)) 할 수 있도록 하였습니다. “Good Vibes” 사이트가 화제가 되고 유명해 지자, ‘Life is Good’은 Brightcove 비디오 클라우드와 Filemobile을 통해 사용자들의 UGC 컨텐츠를 관리하고 서비스 하게 되었습니다.

FOX News: FOX 뉴스의 uReport는 시민 저널리즘 네트워크의 뉴스 허브입니다. 모바일 앱과 웹사이트를 통해 시민들의 비디오 제보를 받고 이 중 가장 화제가 되는 비디오 제보들은 Foxnews.com에 게시되거나 FOX 네트워크에서 방송됩니다. FOX 뉴스는 소셜 플랫폼과 긴밀하게 통합될 수 있는 비디오 관리 기능들이 필요 했으며, 시청자들의 제보가 적절하게 관리되고 즉시 게시될 수 있기를 원했습니다. 비디오 클라우드와 Filemobile의 협력으로 멋진 UGC 사례가 만들어 질 수 있었습니다.

Disney/ABC Unstoppable Moms: Disney와 ABC에서 북미 지역에서 방송되는 인기 프로그램 LIVE with Kelly and Michael라는 쇼에서 “unstoppable moms”이라는 주제로, 미국에서 가장 멋진 어머니를 찾아서 십 만 달러의 상금을 주는 이벤트를 진행했습니다. 시청자들은 왜 자신의 어머니가 가장 훌륭한 어머니인지 비디오와 에세이로 사연을 응모하고, 이 사연들은 프로그램 홈페이지에 마련된 UGC 페이지에서 시청자들의 투표로 가장 훌륭한 어머니를 선정하는 방식이었습니다. 브라이트코브 비디오 클라우드를 통해 감동적이고 멋진 어머니들을 추천하는 비디오들을 추천하고 함께 볼 수 있는 UGC 사이트를 프로그램 웹사이트에 구축할 수 있었습니다.

위에서 보신예시들은 UGC 비디오 컨텐츠를 브랜드로 끌어들이는 창의적인 사례들입니다. UGC 비디오 서비스를 효과적으로 하기 위해브랜드와미디어기업은보다 전문적인 수준의소셜미디어와 온라인 비디오 플랫폼이 필요할 것입니다. 브라이트코브와 Filemobile의 사례들을 참고하시고 멋진 UGC 컨텐츠들을 브랜드로 끌어 오세요.