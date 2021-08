가상 이벤트를 진행하기 전에 알아야 할 3가지

박람회장에 모일 수 없는 요즘, 잠재 고객층과 어떻게 교류하고 참여를 이끌어낼 수 있을까요? 올해 마케팅 분야의 핵심 키워드는 단연코 가상 이벤트입니다. 많은 기업들이 집에 머무는 사람들에게 가상 경험을 제공하려고 경쟁합니다. 어떻게 해야 시청자들이 잊을 수 없는 기억을 빠르고 성공적으로 남길 수 있을까요?

관객에게 흥분과 감동을 주는 가상 이벤트를 구축하는 일은 생각처럼 쉽지 않습니다. 그러나 적절한 도구와 기술 파트너의 도움을 받는다면, 고객의 참여와 변화를 끌어내는 경험을 손쉽게 제공할 수 있습니다.

가상 이벤트를 준비하기 전에 몇 가지 참고사항을 숙지하세요. 이 팁을 활용하면 가상 이벤트를 성공적으로 개최할 수 있습니다.

목표를 먼저 설정하고 – 구체적인 내용은 나중에 검토하세요.

당연한 이야기입니다만, 가상 이벤트에서 이루고자 하는 현실적인 목표를 세우는 것이 가장 중요합니다. 큰 틀을 먼저 짜고, 초대할 사람에서부터 비용 관리, 스폰서십 등 나머지 모든 세부 내용을 그 후에 확정하세요. 어떤 목표를 세우셨나요? 브랜드 홍보가 목적인지요? 아니면 세일즈 부서에서 유망한 잠재 고객을 육성하기 위함인가요? 가상 이벤트의 목표를 분명하게 설정하면 필요한 콘텐츠를 만드는 데 도움이 되며, 목표하는 시청자들에게 적합한 가상 경험을 구축하는 과정이 수월해집니다.

큰 그림을 그리고 – 적극적인 참여를 유도하세요.

고객이 로그인하고 라이브 패널이나 키노트 연설을 보는 당일만 중요한 것은 아닙니다. 가상 이벤트를 진행하는 모든 단계와가상 이벤트가 끝난 후의 모든 과정도 중요합니다. 이메일 초대, 소셜 미디어 포스팅, 홍보 전화, 보도 자료 등으로 적극적인 참여를 이끌어 내는 과정입니다.

요즘은 고객이 현장 이벤트에 실제 참여하지 않습니다. 고객은 화면 반대편 아주 먼 곳에 있으며, 현장에서 직접 경험하는 것만큼 흥미진진한 이벤트를 찾고 있습니다. 즉, 사용자의 시각에 중점을 두어야 합니다. 고객이 '지금 등록하기'를 클릭하는 순간부터 이벤트 전날에 알림 이메일을 받는 순간까지, 고객과 소통하는 방식이 고객의 흥분을 결정합니다.

각 참가자와 어떻게 소통할 것인지도 고려해야 합니다. 대화창과 관리자가 있는 라이브 질의응답 시간을 원하십니까? 혹은 온-디맨드 비디오에 쌍방향 대화 도구를 탑재할까요? 이 방식이 고객에게 어떤 '룩 앤 필(정적인 디자인과 동적인 요소)'을 제공할 지 먼저 검토한 후에, 실행에 옮겨야 합니다.

몇 가지 예를 들어 보겠습니다.

이벤트의 주요 주제를 결정하세요. 세션에서 어떤 주제를 다루는지요? 이 이벤트가 업계 관계자들에게 왜 중요한지요? 이 질문에 대답할 수 있다면, 이벤트의 테마를 이끄는 메시지를 찾을 수 있을 것입니다.

이벤트 마케팅 요소의 타임라인을 설정하세요. 이벤트 전-중-후를 통틀어, 고객, 잠재 고객 및 파트너에게 어떻게, 얼마나 자주 연락할 것인지를 결정합니다.

이 테마들을 활용하여 콘텐츠의 초안을 작성하세요. 관객의 주의를 끌고, 이벤트 당일과 그 후까지 관객을 사로잡으세요.

"장비를 주시오. 우리가 일을 해결하겠소." - 윈스턴 처칠

제공하는 콘텐츠의 내용만큼이나, 사람들이 콘텐츠를 보는 방식도 중요합니다. 관객에게 다가가는 데 필요한 도구를 확보하세요. 예를 들어, 다양한 동영상 니즈를 아우르는 강력한 온라인 동영상 파트너와 함께 하면, 한 번에 수천 명의 시청자를 만날 수 있습니다. 적절한 플랫폼을 사용하면, 고화질 동영상을 실시간으로 스트리밍하고, 관객에게 온-디맨드 자료를 제공할 수 있습니다. 사용자 인터페이스를 자사 브랜딩에 맞게 커스터마이즈하고, 고객이 콘텐츠를 어떻게 시청하는지 알려주는 통계를 확인하세요.

가상 이벤트 경험 최적화 과정을 더 깊게 안내하는 자료를 드립니다. Brightcove는 Adobe와 함께 전자책 Launch Virtual Events That Stand Out, Scale Up, and Soar를 발간했습니다. 이 전자책에서, 세계 최고 수준의 가상 이벤트를 구축하고 유효한 결과를 얻는 데 필요한 내용을 모두 다루었습니다.