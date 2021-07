비즈니스를 성공으로 이끄는 트위터 비디오 활용법

2008년 사람들은 페이스북에서 자신들의 개인 정보의 상당부분을 공유해 나가기 시작했고 그 당시 작은 블로깅 플랫폼에 불과했던 트위터는 천천히 입지를 확고히 해나가고 있었습니다. 트위터는 특히 “글자 수 140자 제한”이라는 정책 덕분에 많은 정보를 빠른 속도로 전파시켰습니다.

2016년에 들어서면서 마케터들은 업계 뉴스, 경쟁사 모니터 및 고객 응대를 위해 트위터를 좀 더 적극적으로 활용하고 있습니다. 브랜드 메시지를 잘 만드는 것에 그치는 것이 아니라 메시지의 파급력을 향상시키고 이의 성과를 추적하기 위해 마케터들은 많은 노력을 해오고 있습니다. 오늘날 소셜 비디오는 사진 다음으로 큰 부분을 차지하고 있습니다. 뉴스피드에서 더 많은 관심을 얻을 수 있을 뿐 아니라 많은 시청자들이 텍스트보다 비디오 시청을 더 선호하는 것으로 드러났습니다. 트위터 사용자 중 82%가 트위터로 비디오 콘텐츠를 시청하고 있습니다. 이처럼 짧은 길이의 비디오 즉, 시각 중심의 의사소통이 최근에는 큰 인기를 끌고 있습니다. 그렇다면 이제는 트위터 비디오를 통해 브랜드의 가치를 전달하는 방법에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

트위터 소셜 비디오의 중요성

각 소셜 미디어 네트워크는 각각의 특, 장점을 가지고 있습니다. 마케팅 담당자들은 Twitter와 Linkedin을 다른 기타 소셜 미디어보다 더 전문적인 채널로 인식하고 있고 특히 B2B 마케팅 담당자들에게는 더욱 더 중요한 역할을 하는 채널입니다. 미국 내 100명 이상의 임직원을 가진 기업의 65.8%가 마케팅에 Twitter를 활용하고 있는 것으로 드러났고, 링크드인 펄스 (Linkedin Pulse)와 같은 뉴스 읽기 앱은 비디오를 손쉽게 임베드 할 수 있는 기능을 제공해 한동안 콘텐츠 마케팅 담당자들에게 큰 인기를 끌었습니다.

트위터는 인기 태그(trending hashtag)를 통해 라이브 뉴스 속보와 같은 정보를 전달할 뿐 아니라 사용자가 접속하지 않았을 때 주요 트윗을 보여주는 ‘자리를 비운 사이 (While you were away)’ 기능을 통해 가장 많은 상호작용을 하는 브랜드 계정의 업데이트를 받아볼 수 있습니다. 일반 포스트 및 광고 포스트 모두에 적용할 수 있는 소셜 비디오 전략을 통해 초 개인화(hyper-personalization) 알고리즘을 활용할 수 있고 이는 잠재고객 구축 뿐 아니라 인게이지먼트 향상에도 큰 도움이 됩니다.

트위터에서 브랜드의 역할은 단순히 메시지를 전달하는 것이 아니라 사용자의 의견을 듣기 위한 것입니다. 트위터는 그 어떤 소셜 미디어보다 훌륭한 고객 지원 툴을 제공합니다. 트위터 사용자의 77%는 답장을 받아봤을 때 브랜드에 대해 보다 더 긍정적인 반응을 보였습니다. 이러한 상호작용은 글자 수 140자 이내로 간결하고 실시간 지원을 제공합니다. 이처럼 트위터의 콘텐츠 소비 습관에 최적화 된 소셜 비디오 메시지를 전달하는 것이 중요합니다.

출처: http://sproutsocial.com/insights/twitter-video/

트위터 소셜 비디오를 통해 스토리를 전달하는 방법

소셜 비디오는 사용자를 교육하거나 잠재고객에 브랜드 및 제품 정보를 알릴 수 있는 가장 효율적인 방법입니다. 하지만 이에 앞서 트위터 사용자 특성에 대한 파악이 먼저 이루어져야 합니다. 트위터는 여성보다 남성이 더 많이 사용하는 소셜 채널이고 주 사용층은 18~29세 사용자로 인터넷 사용자의 32%를 차지했습니다. 50세 이상의 중장년층에서는 인터넷 사용자의 13%만이 트위터를 사용했고 65세 이상은 인터넷 사용자의 6%만 트위터를 활용하는 것으로 나타났습니다.

인구통계학적 측면에서 한번 살펴볼까요? 트위터의 주된 사용자들은 비교적 높은 교육 수준을 보이고 있는 도시 거주자들이 많은 것으로 드러났습니다. 이런 사용자에 대한 정보를 잘 알아두면 트위터 비디오 전략 수립에 유용한 팁을 얻을 수 있습니다.

그렇다면 어떤 종류의 콘텐츠를 만들어야 할까요? 비디오를 어떤 목적으로 활용하는가에 따라 비디오의 활용 방법이 달라집니다. 광고 혹은 브랜드 스토리를 전달하기 위한 목적으로 트위터를 활용한다면 인지도 및 인게이지먼트 향상에 큰 도움을 받을 수 있습니다. 더불어 트위터가 최신 뉴스나 대중들의 관심이 집중된 이슈를 활용하는 Newsjacking 및 실시간 트윗에 특화된 채널임을 잊어서는 안됩니다.

트위터에 최적화 된 콘텐츠란?

인게이지먼트 단계에서는 잠재고객과 브랜드간 대화가 큰 역할을 합니다. 제품 설명 비디오, 성공 팁 시리즈 혹은 하우투 (How-to) 비디오와 같은 소셜 비디오들이 트위터에 적합합니다. 이런 종류의 비디오 콘텐츠들은 잠재고객이 브랜드에 대한 친밀감을 느끼게 할 뿐 아니라 관계 형성에 중요한 역할을 합니다. 제품 시연 즉 데모 비디오, Q&A 세션, 고객 평가와 고객 리뷰 비디오와 같은 콘텐츠를 제작해보십시오. 인게이지먼트 단계에서는 비디오를 통해 제품 혹은 서비스 등의 특,장점을 전달해야 하지만 실제 소비자가 구매 후 느낀 기쁨과 안도감 혹은 만족감을 잠재고객과 공유하는 것 또한 중요한 역할을 합니다.

트위터 상에서의 소셜 비디오는 고객 구매여정 중 인게이지먼트 단계와 구매 전환 즉, 컨버전 사이의 구역에 위치합니다. 브랜드와의 좀 더 적극적인 상호작용을 위해 고객들은 사이트에서 더 많은 브랜드 콘텐츠를 소비하거나 경험할 수 있습니다. 브랜드에서 고객에게 제공하는 이 경험에 따라 마케팅 성과가 결정될 것입니다.

잠재고객들의 브랜드 사이트 방문이 최종목표라면 브랜드 경험을 직접 관리하고 방문객들이 흥미를 느낄 수 있는 관련 비디오 콘텐츠를 제공해야 합니다. 이를 위해서는 이미 많은 마케터들이 이메일 마케팅에 많이 활용하고 있는 플레이 버튼을 포함한 비디오 정지 이미지를 활용을 통해 효율적으로 클릭을 유도할 수 있습니다.

마지막으로 트위터는 고객들과 빠르고 효율적인 커뮤니케이션에 특화된 채널입니다. 하지만 트위터를 시작하기 전 어떤 종류의 콘텐츠로 다른 기업들과 차별화 할 수 있을지를 생각해 보아야 합니다.

소셜 비디오를 이제 막 시작했다 할지라도 고객 유지를 위한 캠페인에 최적화 된 콘텐츠를 제작 하시기를 권장 드립니다. 고객들의 브랜드 경험을 향상시킬 수 있을 뿐 아니라 제품 혹은 솔루션을 손쉽게 활용할 수 있도록 도와줍니다. 이를 위해서 비디오 콘텐츠는 관련 제품에 집중되어야 합니다. 제품을 어떻게 하면 더 효율적으로 활용할 수 있는지에 대한 내용에서부터 기능 및 제품 런칭 소식과 같은 관심을 끌만한 기업 뉴스에 대한 콘텐츠가 적합할 것입니다.

트위터에서 소셜 비디오를 가장 잘 활용하는 방법

1) 네이티브 비디오를 업로드하십시오.

앞서 “비즈니스를 성공으로 이끄는 페이스북 비디오 활용법”에서 언급한 것처럼 페이스북은 네이티브 비디오를 선호하고 트위터도 마찬가집니다. 여러분들의 이해를 돕기 위해 정확한 수치로 한번 알아보겠습니다. 트위터에서 네이티브 비디오는 유투브 등의 타사 비디오 플레이어보다 2.5배 더 많은 답변과 2.8배 더 많은 리트윗 그리고 1.9배 더 많은 좋아요를 기록했습니다.

그렇다면 트위터 상에서 네이티브 비디오의 또다른 장점은 무엇일까요? 바로 자동 재생 기능입니다. 몇몇의 네이티브 비디오는 트위터 검색 결과 내에서 자동재생 기능을 제공합니다. 최근 트위터 상에서 한 항공사를 검색 했을 때 브랜드 페이지로 클릭하기 전 그들이 고객을 위해 제작한 항공사 어메니티를 보여주는 비디오가 자동재생되는 것을 확인할 수 있었습니다.

이를 통해 트위터 상에서 콘텐츠를 검색할 때 비디오가 높은 관련성을 통해 검색결과 첫번째 페이지에 노출된다는 것을 증명할 수 있었습니다.

2) 잠재고객의 관심을 사로잡고 이를 잘 유지하십시오.

페이스북과 마찬가지로 트위터에서도 네이티브 비디오를 통한 자동 재생을 지원하기 때문에 비디오 콘텐츠의 도입부를 모든 사람의 이목을 집중시킬 수 있도록 흥미롭게 만드는 것 또한 중요합니다. 더불어 소리가 나오지 않는 비디오일 경우에도 흥미를 끌 수 있는 콘텐츠를 제작하여야 합니다.

트위터는 허용 비디오 길이를 30초에서 140초까지 확대한다고 발표했습니다. 활용 가능한 비디오의 길이가 거의 2분 20초 가량 더 늘어난 것입니다. 특히 전문 방송 사업자들에 한해서는 10분까지 비디오 업로드를 허용하고 있습니다. 하지만 피드 내 콘텐츠의 홍수 속에 살고있는 사용자들이 10분 가량의 비디오를 끝까지 시청하는 일은 거의 없을 듯 합니다. 트위터 사용자들의 80%는 30초 미만일 때 콘텐츠를 끝까지 시청하는 것으로 나타난 연구 결과를 참고하면 이해가 더 쉽습니다.

3) 적절한 텍스트 카피를 함께 활용하십시오.

피드 상의 콘텐츠가 어떤 콘텐츠인지 최소한의 단서를 제공하는 텍스트 카피를 적절히 활용하십시오. 사운드 없이 피드 내 콘텐츠를 소비하는 많은 사용자들에게 콘텐츠에 대한 관심을 가지게 할 뿐 아니라 관심을 유지하고 콘텐츠 소비능력까지 향상시켜줍니다. 더불어 비디오 내 어떤 텍스트를 활용할지 고려해야 합니다. 비디오 내 디스플레이되는 단어와 글들은 동적으로 이동이 가능하고 시각적인 효과를 만들어 내 효율적인 사용자의 관심을 유도할 수 있습니다. 또한 피드 내 자동재생 기능을 활용하고 있지 않은 사용자들에게도 게재된 비디오 콘텐츠가 어떤 내용을 담고 있는지 전달할 수 있습니다.

4) 대화를 시작하고 특별한 해쉬태그를 통해 커뮤니티를 구축하십시오.

트위터에서만 활용 가능한 특별한 기능을 활용하십시오. 트위터에서 소셜 비디오를 활용하고 계시다면 트위터 Chat 혹은 Public conversation 기능을 시작해보십시오. 개별적인 트윗들은 해시태그와 바로 연결되어 누구나 검색할 수 있습니다. The Content Marketing Institute이 Chat 기능을 어떻게 활용하고 있는지 아래에서 살펴보십시오. 이와 같은 콘텐츠는 손쉽게 비디오로 대체할 수 있습니다.

비디오를 포스팅할 때 멘션 (@사용자이름)을 활용하면 영향력 있는 인플루언서로부터 관심을 이끌어낼 수 있습니다. 더불어 채팅 내에서 답변을 할 때 소셜 비디오를 통해 좀 더 친근하고 개인적인 방법으로 커뮤니케이션을 지속할 수 있습니다.