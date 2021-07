내가 볼 광고 스토리를 직접 선택할 수 있는 ‘인터랙티브 광고’로 시청시간을 50% 향상시킨 SPH

오늘날의 멀티 태스킹 디지털 환경에서 광고주들은 어떻게 잠재고객들과 소통하고 있을까요? 브랜드와 퍼블리셔 즉, 언론사 모두 그들 앞에 놓여진 이런 도전과제들을 해결하고 좀 더 효율적인 비디오 캠페인을 집행하는 데 도움을 주는 인터랙티브 테크놀로지에 많은 관심을 기울여오고 있습니다. 비디오의 고정적 및 독립적 요소를 제거하고, 인게이지먼트를 효율적으로 향상시켜주는 다양한 비디오 기능들을 활용함으로써 브랜드는 소비자로 하여금 더 많은 참여를 유도할 수 있습니다. 따라서 인터랙티브 비디오는 스토리 기반의 광고의 기능을 확장시키는 데 큰 도움을 줍니다.

아시아 최대의 미디어 기업일 뿐 아니라 싱가포르 내 모든 신문을 소유 및 관리하는 싱가포르 프레스 홀딩스 (Singapore Press Holdings)는 이런 인터랙티브 요소를 잘 활용하고 있는 언론사들 중 하나입니다. SPH의 디지털 자산은 25개 이상의 뉴스, 금융 및 라이프스타일 웹사이트를 포함해 각기 다른 시장을 타겟으로 하는 50개 이상의 모바일 앱을 아우릅니다. 브랜드를 중시하고, 상류계층을 지향하는 소비자 기반을 갖추고 있는 SPH는 광고주가 잠재 고객들과 소통할 수 있는 접근성을 제공합니다.

SPH는 동남아시아의 최대 전자, IT 및 가구 소매업체이자 수년간 광고주로 관계를 맺고 있는 Courts를 위한 독특하고 인터랙티브한 비디오 캠페인을 진행했습니다. SPH 팀은 브라이트코브의 Video Cloud와 인터랙티브 요소 실행을 돕는 HapYak을 활용해 새롭게 인테리어를 하려는 한 커플의 쇼핑 스토리를 제작했습니다. 한 커플의 쇼핑 스토리를 담은 이 비디오는 재생 중 총 3번 시청자에게 주어진 상황에서 다음으로 어떤 행동을 할 지 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. 독자가 주인공이 돼 이야기를 직접 선택할 수 있는 동화책 “Choose your own adventure”와 아주 유사한 개념입니다. 스스로 스토리를 발전시켜나갈 수 있는 비디오라 생각하면 이해하기 쉽습니다.

캠페인의 결과는 놀라울 만큼 성공적이었습니다. SPH는 브라이트코브와 HapYak의 내장 성과 측정 및 분석 툴을 활용해 Courts의 웹사이트로 유입되는 트래픽, 고객의 구매 전환, 구매전환 수단, 그리고 캠페인이 진행되었던 4주 간의 캠페인 참여자 수를 포함한 모든 시청 지표들을 추적 및 분석했습니다. HapYak의 인터랙티브 기술을 활용해 Courts의 광고는 전형적인 광고와는 달리 에피소드식 구성의 광고를 전달했고, 시청자들은 이 광고를 통해 Courts 라는 브랜드를 획기적일 뿐 아니라 현대적인 브랜드로 인식하게 되었습니다. Courts의 캠페인은 SPH가 집행한 인터랙티브 요소를 활용하지 않은 비디오와 비교했을 때 시청 시간이 50% 더 높은 것으로 드러났습니다. 인게이지먼트 향상으로 구매율까지 덩달아 상승 했을 뿐 아니라 오픈 10주년을 맞아 고객들이 Courts의 오프라인 매장을 방문하도록 유도했습니다.

