마지막 업데이트: 2021년 4월 29일

Brightcove Inc.와 그 계열사(“브라이트코브” 또는 “당사”)는 당사의 고객(“고객” 또는 “귀하”)이 당사가 당사의 서비스 이용 및 서비스를 통해 귀하의 영상을 시청한 최종 사용자(“시청자”)와 관련된 정보에 대한 당사의 수집, 이용, 공유 및 저장 정보 방식을 숙지하기를 바랍니다.

This Brightcove Services Privacy Policy (“Privacy Policy”) describes Brightcove’s practices regarding information collected by our online products and services, including Video Cloud, Brightcove Live and Zencoder, and add-on features such as Gallery and Audience (collectively, “Brightcove Services”). Any use of Brightcove Services, including the Studio and sign-up pages accessible through the Brightcove website (including www.brightcove.com), is covered by this Privacy Policy. Those aspects of the Brightcove website that do not form a part of the Brightcove Services are covered by the Brightcove Website Privacy Policy.

We do not have a direct relationship with Viewers. Information collected from Viewers on Customers’ websites or apps is subject to our Customers’ privacy policies. Viewers who have questions or concerns about information collected when they view a video via Brightcove Services, or about the content of any such video, should contact our Customer through the website or app on which such video is available. Viewers who are uncertain about whom to contact may contact us at privacy@brightcove.com.

본 개인정보 보호정책의 목차:

당사가 수집할 수 있는 정보

시청자로부터 수집된 정보. 브라이트코브 서비스의 조항과 관련하여 당사는 시청자에 대한 특정 정보를 수집할 수 있습니다. 해당 정보에는 개인을 식별하거나 식별할 수 있는 개인과 관련된 정보인 개인 정보가 포함될 수 있습니다. 브라이트코브 서비스를 통해 비디오를 시청할 때 다음과 같은 정보를 수집할 수 있습니다.

Unique IDs such as IP addresses, user IDs or device ID.

시청자 이름, 주소, 이메일 주소, 직함 및 직종. 브라이트코브는 시청자에 관한 이 정보를 고객이 그러한 정보의 수집 의도가 있는 브라이트코브 서비스의 특정 기능(예: Audience)을 이용하기로 선택한 경우에만 수집합니다.

기기, 브라우저, 운영 시스템 유형 및 버전, 화면 해상도, 선호 언어와 같은 시스템 정보.

참조 도메인, 대상 도메인 및 대상 경로.

Video-viewing activity, such as player loads, number of views, viewed minutes, percent of content viewed, new Viewers, unique Viewers, attention span, top domains, geography, traffic sources, search terms and other similar information. This information is aggregated and de-identified (meaning it is not connected to an individual Viewer) unless a Customer elects to use certain Brightcove Services that are intended to connect such information.

지리위치 데이터.

당사의 고객이 브라이트코브 서비스에 업로드한 비디오 또는 기타 데이터에 포함된 자연인의 기타 개인 정보.

고객으로부터 수집한 정보. 브라이트코브 서비스를 효율적으로 제공할 수 있도록, 당사는 고객이 브라이트코브 서비스를 이용하기 위해 인증한 개인(예: 고객의 직원)으로부터 다음의 정보를 수집할 수 있습니다.

이름, 직장 이메일 주소, 직장 전화번호, 회사, 직함, 사업 청구 주소 및 결제 정보.

로그인 자격 증명.

Cookies and Other Tracking Technologies. We, and our third-party service providers, may use technologies such as cookies and beacons to quantify use, to analyze viewing and engagement with videos displayed using Brightcove Services, to conduct benchmarking, to generate metrics, to report to Customers and to assess the quality of Brightcove Services.

쿠키. 쿠키란 기록 보존 목적을 위해 사용자의 컴퓨터에 저장된 작은 텍스트 파일을 말합니다. 당사는 쿠키에 저장한 정보를 사용자의 브라이트코브 서비스 이용으로부터 획득한 개인정보에 연계할 수 있습니다. 브라이트코브 서비스는 임시 쿠키와 영구 쿠키를 모두 사용할 수 있습니다. 임시 쿠키는 브라우저를 닫으면 사라집니다. 영구 쿠키는 사용자의 하드 드라이버에 더 오랜 기간 동안 유지됩니다. 개인 브라우저 수준으로 쿠키 사용을 제어할 수 있지만, 쿠키를 비활성화하는 경우 브라이트코브 서비스의 일부 특징이나 기능 사용이 제한될 수 있습니다. 쿠키에 대한 자세한 정보는 제품 문서화를 참조해주십시오..

웹 비콘. 브라이트코브는 제공하는 서비스와 관련하여 웹 비콘, 태그 및 스크립트를 사용하기도 합니다. 투명 GIF 또는 단일 픽셀 GIF로도 알려진 웹 비콘은 브라이트코브 서비스에서 시청자 활동 및 서비스 사용에 대한 분석 데이터를 전달하는 데 사용하는 작은 이미지 파일입니다. 쿠키와 함께 웹 비콘은 비디오를 시청하고 시청 세션 동안 활동한 고유 시청자의 수를 정확하게 계산할 수 있도록 도와줍니다. 이 정보를 통해 브라이트코브는 고객 비디오의 성과를 측정할 수 있고 고객은 비디오 콘텐츠와 시청자의 상호작용을 평가할 수 있습니다.

HTTP 헤더. HTTP 헤더는 웹페이지를 볼 때마다 전송되는 정보로서, 브라우징 디바이스와 웹사이트 서버 간의 통신에 필요한 기술 정보를 담고 있습니다. 이메일에 사용되는 프로토콜을 비롯하여 기타 전자 통신 프로토콜도 헤더를 사용해 정보를 전송합니다. 고객이 브라이트코브 서비스를 사용하는 정보 또는 고객 비디오와 시청자의 상호작용 정보가 HTTP(또는 기타 정자 통신 프로토콜) 헤더를 통해 브라이트코브로 전송될 수 있습니다. 여기에는 디바이스 브라우저, 요청된 웹페이지 및 사용되는 컴퓨터나 디바이스(통신업체, 디바이스 식별자 등)에 관한 정보가 포함될 수 있습니다.

로그 파일. 대부분의 온라인 서비스와 마찬가지로 당사는 자동으로 특정 정보를 수집하고 로그 파일에 저장합니다. 이 정보에는 시청자 IP 주소, 브라우저 유형, 디바이스 유형, 인터넷 서비스 제공업체(ISP), 참조/출구 페이지, 사이트에서 본 파일(예: HTML 페이지, 그래픽 등), 운영 체제, 데이트/타임 스탬프 및/또는 클릭스트림 데이터가 포함됩니다. IP 주소는 고객이 브라이트코브 서비스를 사용할 때마다 또는 시청자가 비디오를 시청할 때마다 방문 횟수 및 방문한 페이지 정보와 함께 식별되어 당사 서버 로그 파일에 자동으로 기록됩니다. 당사는 자동으로 수집된 이 로그 정보를 수집한 다른 정보화 결합할 수 있습니다. 당사는 고객에게 분석 데이터를 제공하고, 브라이트코브 서비스의 기능을 개선하며, 개인 정보 보호 정책에 설명된 기타 목적을 위해 이를 수행합니다.

Analytics. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics, to track the use of Brightcove Services by our Customers. For information on how Google collects and processes information and how to opt out from Google’s collection of your information, please click here.

Do Not Track. Brightcove Services do not recognize if a browser sends a “do not track” signal or similar mechanism to indicate the user does not wish to be tracked or receive interest-based ads. Please see our Cookies Policy for more information including how to exercise your rights to opt-out of cookies, analytics, and personalized advertising

당사의 정보 이용 방식

당사는 준거법이 허용하는 최대 범위까지 다음의 목적을 위해 또는 다음의 방식으로 고객 및 시청자에 관해 수집한 정보를 사용할 수 있습니다.

브라이트코브 서비스 제공

비디오 시청 활동에 관한 분석 데이터와 보고서를 고객에게 제공

고객 지원 제공

시청자가 고객의 서비스에 등록하여 고객의 웹사이트나 앱에서 비디오 콘텐츠를 시청할 수 있도록 하기위함 (브라이트코브는 고객의 지시에 따라 이러한 정보를 수집합니다.)

브라이트코브 서비스를 개인에 맞게 구성하기 위함

데이터 분석, 벤치마킹, 감사, 신제품 개발, 브라이트코브 서비스 개선, 제품, 소프트웨어, 애플리케이션 개발 편의 향상, 조사, 연구, 분석 또는 설문 수행, 사용 트렌드 확인 등의 내부 비즈니스 목적

브라이트코브 서비스, 고객의 비디오 콘텐츠와 데이터 및 당사 비즈니스의 보안과 무결성을 보호를 위한 목적

계약상 요구 사항을 충족하여 해당하는 법률 또는 규정 요건과 당사의 정책을 준수하고 범죄 행동, 소송 및 기타 법적 책임 방지용

또한, 당사는 고객 정보를 전송하고 브라이트코브 서비스, 프로그램 및 프로모션 관련 업데이트를 전달하기 위해, 브라이트코브 서비스 계정 생성과 같은 고객의 요청을 수행하기 위해 또는 고객의 구매를 확정하기 위해 고객에 대한 정보를 사용할 수 있습니다.

그 외 적절한 동의에 따른 방식에 따름

당사의 정보 공유 방식

준거법이 허용하는 최대 범위까지, 당사는 개인 정보를 다음과 같이 공유하고 공개하고 전달할 수 있습니다.

브라이트코브 서비스의 일부로 고객에게 공유, 공개, 전달.

브라이트코브 서비스와 사업 지원을 위해 이용하는 제삼자 서비스 제공 업체에게 공유, 공개, 전달. 이러한 당사자에는 웹사이트 호스팅, 데이터 분석, 인프라 공급, IT 서비스, 고객 서비스, 분석 및 이메일 전송 서비스를 제공하는 제3자를 포함합니다. 이러한 제삼3는 이러한 서비스를 당사에 제공하기 위해 필요한 사용자 관련 정보만 사용할 수 있는 권한을 가집니다.

시청자 또는 고객이 브라이트코브 서비스와 연계하여 제3자 서비스(애플리케이션 포함) 이용을 요청했으며, 제3자에게 브라이트코브가 정보를 제공하도록 요청한 경우 해당 제3자에게 공유, 공개, 전달.

현재 계열사 및 향후의 자회사 및 계열사에게 공유, 공개, 전달.

브라이트코브나 기업 일부, 그룹 또는 부서에서 합병이나 인수와 같은 사업 전환이 이루어지는 경우 또는 이러한 활동을 모색하는 과정 동안(예: 협상, 실사) 구매자, 투자자, 신규 계열사 또는 제3자에게 공유, 공개, 전달. 사용자는 이메일 및/또는 웹사이트의 눈에 띄는 고지를 통해 소유주 변경, 개인 정보 사용의 변경, 개인 정보 사용 변경과 관련되어 사용자가 가질 수 있는 선택권에 대해 알게 됩니다.

With third parties for marketing, advertising, promotions, contests or other similar purposes.

시청자 또는 고객이 거주하는 국가 이외의 법률을 포함한 준거법에 따라, 법, 명령, 사법 또는 행정 명령, 법적 절차 또는 조사, 영장, 소환장, 법 집행 또는 국가 보안 조사 혹은 법에서 달리 요구하거나 공인하는 경우, 공공 기관 및 정부 기관(거주 국가 외부의 공공 기관 및 정부 기관 포함)의 요구에 대응하기 위해, 당사의 정책 및 이용 약관을 집행하기 위해, 당사 및/또는 계열사, 고객, 파트너, 에이전트 등의 운영을 보호하기 위해, 당사 및/또는 계열사, 고객, 파트너, 에이전트 및 기타 개인이나 조직의 권리, 프라이버시, 안전 또는 재산을 보호하기 위해, 그리고 적용할 수 있는 구제책을 구하고 발생하는 손해를 제한하기 위해 당사에서 필요하다고 판단하는 경우.

Payment Processing. We use third-party payment service(s) (“Payment Service”) to process credit card payments for certain editions of Brightcove Services. Customers acknowledge and agree within their Brightcove Services agreement that when prompted to provide credit card information, that information gets transmitted directly to the Payment Service. Brightcove does not have access to full credit card numbers and does not store such information in its own systems. Information transmitted to the Payment Service is encrypted using SSL technology. The Payment Service is required to comply with all applicable privacy and security laws and the rules and regulations issued by the payment card industry and the credit card companies. Please contact us at privacy@brightcove.com if you would like Brightcove to facilitate the correction or deletion of your personal information with the Payment Service.

기기 간 추적. 고객 또는 시청자가 모바일 기기를 사용해 고객의 비디오 콘텐츠를 화면에 표시하거나 시청하면 당사는 각 기기의 고유 식별자를 포함한 기기 관련 정보를 수신할 수 있습니다. 당사와 광고 네트워크를 포함하여 당사가 협력하는 서비스 제공업체 및 제삼자는 기기 간/상황 간 추적을 이용할 수 있습니다. 예를 들어 한 시청자가 단일 기기에서 여러 개의 브라우저를 사용하거나 다양한 기기(데스크톱, 스마트폰 및 태블릿)를 사용할 수 있으며, 그 결과로 여러 상황 및 기기에 걸쳐 다수의 계정 또는 프로필을 가지게 됩니다. 기기 간/상황 간 기술로 이렇게 다양한 계정 또는 프로필과 다른 상황 및 기기의 대응 데이터를 연결할 수 있습니다.

Aggregate Information. To the extent permitted by applicable law, we may use, process, transfer and store any data about Viewers and Customers in a non-personal, aggregated manner. We may combine personal information with other information, collected online and offline, including information from third-party sources. We may also use information in other ways with consent or as otherwise permitted by applicable law. By using Brightcove Services, our Customers agree that we may collect, use, share and store non-personal, aggregated data collected through Brightcove Services for benchmarking, analytics, metrics, research, reporting, machine learning and other legitimate business purposes.

결정 자동화. 준거법이 허용하는 최대 범위까지, 당사는 보안 또는 분석 목적이나 기타 적법한 목적으로 브라이트코브 서비스를 제공 및/또는 최적화하기 위해 기계 학습 알고리즘 사용을 포함한 시청자와 고객에 대한 데이터를 자동으로 수집하고 자동 결정을 내릴 수 있습니다.

국제 데이터 전송

브라이트코브 서비스는 미국과 기타 국가를 포함한 전 세계 여러 국가에 위치한 리소스 및 서버를 사용해 제공될 수 있습니다. 따라서 시청자 및 고객에 대한 개인정보는 데이터의 출처 국가 내 현지 법률 또는 규정 기관에서 데이터 보호 수준이 적합하다고 간주하지 않는 국가를 포함하여 브라이트코브 서비스에 접근 가능하거나 브라이트코브 서비스가 이행되는 국가 외부에 전송, 처리 및 저장될 수 있습니다. 당사는 본 개인정보 보호정책을 따라 처리 및 저장 장소에 상관없이 당사가 수집한 개인정보의 비밀성과 보안성을 지킵니다.

European Residents. If you are a resident of the European Union (“EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield below.

기타 개인 정보 관행 관련 중요 고지 사항

수신 거부. 브라이트코브가 보내는 마케팅 관련 이메일을 더 이상 수신하지 않으려면, 최근에 수신한 메시지에 있는 "구독 취소" 지침을 따르거나 privacy@brightcove.com으로 문의하여 수신을 거부할 수 있습니다.. 브라이트코브 서비스 상태 및 서비스 문제를 고객에게 알리기 위해 필요한 특정 커뮤니케이션의 경우 수신 거부가 불가능할 수 있습니다.

Retention Period. To the extent permitted by applicable law, we may retain information for as long as the account of the Customer for whom we collected the information is active, or as long as is reasonably necessary to provide Brightcove Services, or as needed for other lawful purposes. We may retain cached or archived copies of information. We may retain non-personal, aggregated data indefinitely, to the extent permitted under applicable law. We also will retain information as long as reasonably necessary to comply with our contractual and/or legal obligations, to resolve disputes, and to enforce our agreements.

정보의 정확성. 당사는 데이터의 정확성을 중요하게 생각합니다. 고객은 당사에 제공하는 모든 정보가 최신 상태임을 보장해야 하며, 고객은 고객 계정에 로그인하거나 브라이트코브의 고객 지원 팀에 문의하여 정보를 수정할 수 있습니다. 특정 상황에서 고객은 고객 지원의 도움을 받아 이러한 정보를 변경할 수도 있습니다. 브라이트코브는 업무시간 내 최대한 빨리 이러한 고객 기록 변경 요청에 응답할 것입니다. 당사는 고객 대표에게 고객의 개인정보에 접근하거나, 이를 업데이트, 수정, 삭제하는 데 동의하기 전 고객의 신원을 증명해 달라는 요청을 할 수 있습니다.

귀하는 privacy@brightcove.com으로 문의하여 개인정보에 대한 접근, 수정 또는 삭제를 요청할 수 있습니다. 당사는 개인정보를 법적 이유 또는 합법적인 사업적 목적으로 반드시 보관해야 하지 않는 이상, 정확하지 않은 개인정보를 수정하거나 삭제해 달라는 모든 요청에 응답합니다.

미성년자의 브라이트코브 서비스 사용. 당사는 미성년자의 개인정보와 안전을 보호하는 것이 중요하다는 점을 잘 알고 있습니다. 브라이트코브는 대상 시청자를 미성년자로 설정한 특정 브라이트코브 고객이 있다는 것을 인지하고 있으나, 브라이트코브 서비스는 13세 미만(미국 거주자의 경우), 16세 미만(EU, 유럽 경제 구역 또는 스위스 거주자의 경우)의 미성년자가 사용하도록 의도되지 않았습니다. 시청자는 이러한 브라이트코브 고객이 미성년자를 대상으로 한 비디오 콘텐츠를 어떻게 다루는지 해당 고객의 개인정보 보호정책을 확인해야 합니다.

정보를 요청할 권리

귀하는 당사에 개인정보 보유에 관한 정보를 요청할 수 있으며 당사는 해당 정보를 제공할 것입니다. privacy@brightcove.com으로 문의하여 개인정보에 대한 접근, 수정 또는 삭제를 요청하실 수 있습니다. 당사는 연락가능한 업무시간 내 최대한 빠르게 귀하의 요청에 응답합니다.

Region-Specific Disclosures

Notice for Certain European Residents.

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

개인 데이터 및 처리. 본 유럽 개인정보 보호정책의 목적은 다음과 같습니다.

“개인 데이터”란 이름, 주민등록번호, 지역 데이터, 온라인 식별자 또는 해당 자연인의 신체적, 생리적, 유전적, 정신적, 경제적, 문화적 혹은 사회적 신분에 대한 하나 이상의 특정 요소를 통해 직접 또는 간접적으로 식별될 수 있는 식별된 또는 식별 가능한 자연인 관련 모든 정보를 의미합니다.

“처리”란 전송, 보급 또는 이용 가능성, 제휴 또는 결합, 제한, 삭제 혹은 파괴에 의한 수집, 기록, 조직, 구성, 저장, 적용 또는 변경, 회수, 상담, 사용, 공개와 같은 자동화 수단의 여부와 관계없이 개인 데이터 또는 일련의 개인 데이터로 수행되는 운영 또는 일련의 운영을 의미합니다.

개인 데이터 처리의 목적 및 법적 근거. 브라이트코브는 브라이트코브 서비스의 제공을 포함하여 본 개인정보 보호정책에 명시된 목적으로 데이터를 처리합니다. 브라이트코브는 이러한 목적을 이행할 수 있도록 브라이트코브 서비스를 제공하고, 기술 또는 서비스 문제를 수정 및 해결하고, 계약 요구 사항에 대응하고자 개인정보를 포함한 데이터에 접근할 수 있습니다. 당사가 개인 데이터를 비롯하여 시청자와 고객의 데이터를 수집, 사용, 공개 및 공유하는 방법과, 자동 결정을 내리고 데이터 보관하는 것에 대한 추가 세부 정보는 '당사가 수집할 수 있는 정보'와 '당사의 정보 이용 방식' 섹션을 참고하십시오.

개인 데이터 처리에 대한 당사의 법적 근거는 상업상 거래에서의 합당한 이익, 가치가 있는 제품 및 서비스를 브라이트코브 서비스 고객에 제공, 사기 방지, 정보 및 네트워크 보안성 보장, 직접 마케팅 및 홍보 및 산업 관행 준수와 같은 (i) 동의 및/또는 (ii) 기타 해당하는 법적 근거입니다.

유럽 거주자의 추가 권리. EU 또는 개인 데이터 보호와 관련하여 실질적으로 유사한 법률을 따르는 국가의 거주자의 경우, 아래의 추가 권리가 하나 이상 적용될 수 있습니다.

접근 . 귀하에 대해 당사가 수집한 개인 데이터 사본을 요청하려면 privacy@brightcove.com으로 연락해주십시오.

. 귀하에 대해 당사가 수집한 개인 데이터 사본을 요청하려면 privacy@brightcove.com으로 연락해주십시오. 수정 및 삭제 . 불완전, 부정확, 불필요 또는 오래된 개인 데이터의 정정 또는 삭제를 요청하기 위해.

. 불완전, 부정확, 불필요 또는 오래된 개인 데이터의 정정 또는 삭제를 요청하기 위해. 이의 제기 . 직접 마케팅의 목적으로 처리되는 사용자에 관한 개인 데이터에 언제든지 이의를 제기하기 위해.

. 직접 마케팅의 목적으로 처리되는 사용자에 관한 개인 데이터에 언제든지 이의를 제기하기 위해. 처리의 제한 . 당사가 수집한 개인 데이터가 정확하지 않다고 생각하거나 처리에 대한 당사의 합법적인 근거가 본인의 근거보다 더 우선하는지 여부를 확인하기까지 처리에 이의를 제기한 경우 등 특정 사유로 개인 데이터의 처리 제한을 요청하기 위해.

. 당사가 수집한 개인 데이터가 정확하지 않다고 생각하거나 처리에 대한 당사의 합법적인 근거가 본인의 근거보다 더 우선하는지 여부를 확인하기까지 처리에 이의를 제기한 경우 등 특정 사유로 개인 데이터의 처리 제한을 요청하기 위해. 데이터 이동성 . 일반적으로 사용되고 기계에서 판독할 수 있는 형식으로 당사가 귀하에 대해 수집한 개인 데이터를 요청 및 수신하기 위해.

. 일반적으로 사용되고 기계에서 판독할 수 있는 형식으로 당사가 귀하에 대해 수집한 개인 데이터를 요청 및 수신하기 위해. 동의 철회 권리 . 귀하에 대한 개인 데이터가 귀하의 동의에만 근거하여 처리되며 기타 다른 합법적 이익에 대해 처리되는 것은 아닌 경우, 당사의 제품과 서비스에 대한 기존 계약과 관련한 처리를 포함하여 동의를 철회하기 전 처리의 합법성에 영향을 주지 않고 언제든지 동의를 철회하기 위해.

. 귀하에 대한 개인 데이터가 귀하의 동의에만 근거하여 처리되며 기타 다른 합법적 이익에 대해 처리되는 것은 아닌 경우, 당사의 제품과 서비스에 대한 기존 계약과 관련한 처리를 포함하여 동의를 철회하기 전 처리의 합법성에 영향을 주지 않고 언제든지 동의를 철회하기 위해. DPA에 불만 사항을 제출할 권리. 당사의 개인 데이터 처리가 해당하는 데이터 보호법에 부합하지 않다고 생각하는 경우 현지 감독 데이터 보호 기관("DPA")에 불만 사항을 제출하기 위해.

상기 나열된 권리를 이행하려면(DPA와 함께 불만 사항을 제출할 권리 제외, 이는 DPA에 직접 가능), privacy@brightcove.com으로 당사에 문의하십시오. 당사는 준거법에 따라 업무 시간의 기간 내에 요청을 처리합니다. 당사는 요청을 처리하기 전에 요청자의 신원을 확인해야 할 수 있습니다. 특정 정보는 귀하의 브라이트코브 서비스에 로그인하거나 프로필 정보를 편집하여 검토, 수정, 업데이트할 수 있습니다.

시청자에게서 요청을 받은 경우, 당사는 고객에게 해당 요청을 알아보도록 하고 고객이 해당 요청에 응답하도록 지원할 수 있습니다.

강제 공개. 브라이트코브는 국가 보안 또는 법 집행 요구 혹은 법원 명령의 준수에 필요한 공개를 포함하여 공공 기관의 법적 요구에 대한 대응으로 개인 데이터의 공개를 요구받을 수 있습니다.

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

캐나다 거주자에 대한 추가 고지

캐나다 거주자는 캐나다 법에 따라 추가적인 권리를 가질 수 있습니다. 더욱 상세한 정보는 캐나다 개인정보 보호 위원회 사무소에서 제공하는 정보를 참고하십시오.

귀하와 당사는 본 개인정보 보호 정책과 모든 관련 정책이 영어로 작성되는 것에 대해 확인합니다. Vous reconnaissent avoir exigé la rédaction en anglais du présent document ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

Notice for California Residents.

When we are acting as a “business,” as that term is defined in the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) (as opposed to when we are acting as a “Service Provider,” as defined in CCPA, when we are providing Brightcove Services), please see our California Privacy Notice for information about how we collect, use, disclose, and otherwise process personal information of individual residents of the State of California within the scope of the CCPA.

프라이버시 실드(Privacy Shield) 고지

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of Brightcove Services who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom, and Switzerland that we receive and process through Brightcove Services. We certify that we adhere to the Privacy Shield Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (hereinafter, “Privacy Shield Principles”) for personal data of Viewers and Customers in participating European countries. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

문의 및 불만 사항. 프라이버시 실드 체제에 참여하는 국가 거주자라면, 프라이버시 실드 준수와 관련된 문의 또는 불만 사항을 아래 나열된 당사의 프라이버시 실드 및 데이터 보호 연락처로 제기할 수 있습니다. 당사는 귀하와 함께 문제를 해결합니다.

프라이버시 실드 체제에 따른 데이터 처리 관련 우려 사항에 대해 시기 적절한 답변을 받지 못한 경우, 또는 당사가 우려 사항을 만족스럽지 않게 처리한 경우, 미국에 있는 분쟁 해결 제공업체(https://feedback-form.truste.com/watchdog/request)에 무료로 연락하실 수 있습니다. 브라이트코브 또는 당사의 분쟁 해결 제공업체가 불만 사항을 해결하지 못하는 경우, 프라이버시 실드 심사관을 통해 중재를 받을 권리를 행사할 수 있습니다. 그러나 그러한 중재를 시작하기 전에, 프라이버시 실드 체제 참여 국가의 거주자는 먼저 (1) 당사에 연락하여 문제를 해결할 기회를 제공하고, (2) 당사가 지정한 독립 분쟁 해결 제공업체의 지원을 구하며, (3) 미국 상무부에 연락(직접 또는 유럽 DPA를 통해)하여 미국 상무부가 문제 해결을 시도하도록 해야 합니다. 이러한 거주자가 중재를 요청하면 각 당사자는 자체 변호사 비용을 부담합니다. 프라이버시 실드에 의거하여, 중재자는 거주자와 관련된 프라이버시 실드 원칙의 위반에 대한 구제책으로 개인 특정에 대해, 비금전적이고, 공평한 완화 조치만 부과할 수 있습니다.

미국 연방 무역 위원회 집행. 프라이버시 실드 체제 하에서 브라이트코브의 약속은 미국 연방 무역 위원회의 수사 및 강제력의 대상이 됩니다.

개인 정보 보호 실드 및 데이터 보호 계약. 브라이트 서비스와 관련하여 당사가 처리하는 개인 데이터에 대한 프라이버시 실드 및 데이터 보호 계약은 다음과 같습니다.

Attn: Chief Privacy Officer

privacy@brightcove.com

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210

Phone: +1 617 500 4947

당사가 구체적인 문의 사항을 이해하고 대응할 수 있도록 충분한 정보를 제공해주십시오.

Security.

The security of personal information that Brightcove collects while operating the Brightcove Service is of great importance to Brightcove. We use organizational, technical and administrative measures to protect personal information under our control. No data transmission over the Internet or data storage system, however, can be guaranteed to be 100% secure. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at privacy@brightcove.com.

본 개인정보 보호정책에 대한 변경 사항

당사는 당사의 정보 및 개인정보 보호 관례의 변경 사항을 반영하기 위해 본 개인정보 보호정책을 업데이트할 수 있습니다. 중요한 변경 사항이 있는 경우, 변경 사항의 발효 전이나 발효와 동시에 변경 사항을 본 사이트에 게시하여 고지합니다. 이러한 수정 이후 브라이트코브 서비스를 계속하여 사용하는 경우 수정된 해당 개인정보 보호정책에 대한 동의로 간주합니다. 주기적으로 본 페이지를 확인하여 당사의 개인정보 보호 관례에 대한 최신 정보를 검토하기를 권장합니다. 최신 버전의 날짜는 본 개인정보 보호정책의 상단에 명시되어 있습니다.

문의 방법

본 개인정보 보호 정책에 문의 사항이 있으면 privacy@brightcove.com으로 이메일을 보내거나 +1 617 500 4947번으로 전화하거나, 다음의 주소로 메일을 보내주십시오.

Attn: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210

