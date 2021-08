LAST UPDATED: February 17, 2021

Brightcove Inc. 와 그 계열사(“브라이트코브” 또는 “당사”)는 귀하가 당사의 웹사이트에서 사용되는 쿠키의 유형, 쿠키를 통해 수집한 정보 이용 방식, 그리고 쿠키와 관련된 귀하의 선택에 대해 숙지하기를 바랍니다. 본 쿠키 정책(“쿠키 정책”)은 당사의 웹사이트 http://www.brightcove.com/에서 사용하는 쿠키와 관련된 당사의 관행과 본 쿠키 정책이 적용되는 다른 브라이트코브 웹사이트(“총칭하여 “사이트”)에 대해 설명합니다.

본 쿠키 정책은 Studio, 지원 페이지 및 문서처럼 이 사이트를 통해 액세스할 수 있는 브라이트코브 서비스(“브라이트코브 서비스”)의 그러한 측면을 포함하여 브라이트코브가 제공하는 서비스에서 사용될 수 있는 쿠키를 다루지 않습니다. 브라이트코브 서비스에서 사용되는 쿠키에 대한 자세한 정보는 브라이트코브 서비스 개인정보 보호정책을 참고하십시오. 본 쿠키 정책이나 당사의 일반적인 개인정보 보호 관례에 대한 문의 사항이 있으면 privacy@brightcove.com으로 연락하십시오.

쿠키 정책 목차

쿠키란 무엇인가요?

쿠키란 사용자의 컴퓨터 또는 다른 기기에 저장된 작은 텍스트 파일을 말합니다. 쿠키는 사용자의 컴퓨터 또는 다른 기기에 해당 쿠키를 배포한 도메인에서 웹 서버가 나중에 읽을 수 있는 정보를 포함합니다. 쿠키는 사이트 아래의 ‘사용되는 쿠키 유형’에서 설명하는 바와 같이 다양한 목적으로 사용됩니다. 당사는 당사가 쿠키에 저장하는 정보를 귀하가 당사의 사이트에서 제출한 개인 정보에 연계할 수 있습니다. 당사는 제삼자 서비스 제공업체로부터 해당 제삼자 서비스 제공업체가 배포한 쿠키 사용에 관해 개별 및/또는 총계 방식으로 보고를 받을 수 있습니다. 쿠키에 대한 자세한 내용은 http://www.allaboutcookies.org/ 또는 www.youronlinechoices.com을 방문해주십시오.

사이트에서 쿠키를 사용하나요?

네. 브라이트코브와 당사의 제3자 서비스 제공업체는 쿠키 및 기타 기술을 사용하여 사이트에서의 사용자 경험을 향상합니다.

사이트에서 사용되는 쿠키 유형

사이트는 임시 쿠키와 영구 쿠키를 모두 사용합니다. 당사는 임시 쿠키를 사용해 사이트 검색을 더욱 용이하게 만듭니다. 임시 쿠키는 브라우저를 닫으면 사라집니다. 영구 쿠키는 사용자의 하드 드라이브에 더 오랜 기간 동안 유지됩니다. 당사는 영구 쿠키를 사용해 선호 사항을 기억하고 사용자 경험을 개선합니다. 당사가 사용하는 쿠키는 다음의 카테고리로 그룹화할 수 있습니다(또한 상황에 따라 영구 또는 임시 쿠키를 포함할 수 있습니다).

분석/수행 쿠키 는 당사의 사이트를 이용하는 방식에 대한 정보를 수집합니다. 이러한 쿠키는 사이트(그리고 사이트 기능)를 방문하는 고유 사용자의 수를 인식 및 계산하여 사용자들이 당사 웹사이트에서 이동하는 방식을 파악합니다. 이 정보는 당사의 웹사이트 운영을 개선하는 데 도움이 됩니다. 때때로 이러한 쿠키는 웹 트래픽 분석 서비스를 제공하는 제3자 제공업체가 배치하기도 합니다. 이러한 쿠키는 영구 또는 임시 쿠키일 수 있습니다.

기능 쿠키 는 사용자의 선택 정보를 기억하고 재방문 시 사용자를 인지합니다. 이러한 쿠키를 통해 당사는 콘텐츠를 개인에게 맞추고 사용자의 이름을 인식하며 선호 사항(예: 언어 또는 지역 선택 사항)을 기억합니다. 이 쿠키는 일반적으로 영구 쿠키입니다.

광고 기능 쿠키 는 광고 목적을 위한 기능 쿠키입니다. 이 쿠키는 일반적으로 영구 쿠키입니다.

타게팅 쿠키 는 사용자가 방문한 페이지나 클릭한 링크와 같은 브라우징 습관에 대한 정보를 수집합니다. 이 정보를 사용하여 웹사이트가 사용자의 관심사에 더욱 관련될 수 있도록 하고 당사가 광고를 할 수 있는 경우, 사용자와 더욱 관련된 광고를 제공하면서 특정 광고를 보는 횟수를 제한하기도 합니다. 이 쿠키는 보통 제3자 광고 네트워크에서 배치합니다. 이 쿠키는 사용자가 방문하는 웹사이트를 추적할 수 있으며 이 정보는 광고주와 같은 제3자 조직과 공유됩니다. 이 쿠키는 일반적으로 영구 쿠키입니다.

리타게팅 쿠키는 기본적으로 사용자의 브라우징 습관 및 사용자가 클릭한 링크에 따라 광고를 가능하게 하는 타게팅 쿠키의 일종입니다. 이 쿠키는 일반적으로 영구 쿠키입니다.

List of cookies that may be used on the Site:

사이트 쿠키 이름 쿠키 기간 분석/수행 Brightcove.com, Zencoder.com Double Click 영구 Brightcove.com, 랜딩 페이지 Facebook 영구 Brightcove.com, 랜딩 페이지 HotJar 영구 기능 전체 브라이트코브 임시 및 영구 Brightcove.com, 랜딩 페이지 Eloqua 영구 전체 Live Ramp 영구 전체 Cookiebot 영구 광고 기능 전체 Beeswax 영구 Brightcove.com BidSwitch 영구 Brightcove.com, Zencoder.com Casale Media Online Ad Exchange 임시 및 영구 Brightcove.com, Zencoder.com OpenX 영구 Brightcove.com, Zencoder.com Rubicon Project 영구 Brightcove.com, Zencoder.com taboola 영구 대상화 Brightcove.com AppNexus 영구 전체 6Sense 영구 Brightcove.com Drift 영구 Brightcove.com Eloqua 영구 Brightcove.com, Zencoder.com LinkedIn 임시 및 영구 Brightcove.com, Zencoder.com OutBrain 영구 Brightcove.com, Zencoder.com PubMatic 영구 Brightcove.com, Zencoder.com Twitter 영구 Brightcove.com, 랜딩 페이지 Reactful 영구 리타게팅 전체 AdRoll 영구

쿠키 사용 해제 방법

웹 브라우저 선호 사항을 조정하여 쿠키가 컴퓨터에 배포되면 사용자에게 알리거나, 쿠키를 완전히 차단하거나, 활성화 또는 컴퓨터에 배포된 쿠키를 나중에 비활성화할 수 있습니다.

브라우저를 통해 쿠키 설정을 제어하는 방법을 자세히 알아보려면 다음을 수행하십시오.

Firefox의 경우, 여기를 클릭해 “개인 브라우징”과 쿠키 설정 관리에 대해 자세히 알아보십시오.

크롬의 경우, 여기를 클릭해 “Incognito(시크릿모드)”와 쿠키 설정 관리에 대해 자세히 알아보십시오.

Internet Explorer의 경우, 여기를 클릭해 “InPrivate(보호)”와 쿠키 설정 관리에 대해 자세히 알아보십시오.

Safari의 경우, 여기과 쿠키 설정 관리에 대해 자세히 알아보십시오.

You may remove persistent cookies by following directions provided by your Internet browser at the links above. While we do not require you to use cookies, certain parts of the Site may not function properly if you set your browser to refuse cookies.

Online Ads

또한 사이트와 이메일 내용의 웹 비콘을 사용하기도 합니다. 투명 GIF 또는 단일 픽셀 GIF로도 알려진 웹 비콘은 당사, 또는 제삼자 서비스 제공업체가 당사의 사이트나 이메일에 배치한 작은 이미지 파일입니다. 쿠키와 함께 웹 비콘은 사이트의 특정 페이지를 방문한 사용자, 또는 이메일을 열거나 이메일에서 활동한 고유 사용자의 수를 정확하게 계산할 수 있도록 도와줍니다. 이 정보는 사이트와 이메일 켐페인의 성과를 측정하도록 합니다.

Advertising on Third-Party Websites and Ad Networks. We partner with third parties to manage our advertising on the Site and third-party websites, which may include serving or tracking advertisements on or relating to the Site. Our third-party service providers may use technologies such as cookies to gather information about your activities on the Site and third-party sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. The privacy policies of those third parties will govern your interactions with such third-party websites or ad networks.

We support the self-regulatory principles for online behavioral advertising (Principles) published by the Digital Advertising Alliance (DAA). This means that we allow you to exercise choice regarding the collection of information about your online activities over time and across third-party websites for online interest-based advertising purposes. More information about these Principles can be found at www.aboutads.info. If you want to opt out of receiving online interest-based advertisements on your internet browser from advertisers and third parties that participate in the DAA program and perform advertising-related services for us and our partners, please follow the instructions at http://www.aboutads.info/choices, or http://www.networkadvertising.org/choices/ to place an opt-out cookie on your device indicating that you do not want to receive interest-based advertisements. Opt-out cookies only work on the internet browser and device they are downloaded onto. If you want to opt out of interest-based advertisements across all your browsers and devices, you will need to opt out on each browser on each device you actively use. If you delete cookies on your device generally, you will need to opt out again.

If you are located in the European Union, click here for ways to opt out of receiving targeted advertising from participating third-party advertisers.

Please note that when you opt out of receiving interest-based advertisements, this does not mean you will no longer see advertisements from us. We are not responsible for the effectiveness of, or compliance with, any third-parties’ opt-out options or programs or the accuracy of their statements regarding their programs. In addition, third parties may still use cookies to collect information about your use of our Site, including for analytics and fraud prevention.

로그 파일. 대부분의 웹사이트와 마찬가지로 당사는 자동으로 특정 정보를 수집하고 로그 파일에 저장합니다. 이 정보에는 IP 주소, 브라우저 유형, 인터넷 서비스 제공업체(ISP), 참조/출구 페이지, 사이트에서 본 파일(예: HTML 페이지, 그래픽 등), 운영 시스템, 날짜/시간 인지기, 및/또는 클릭스트림 데이터가 포함됩니다. IP 주소는 사용자의 ISP로 사용하는 기기에 자동 할당된 숫자이며, 많은 경우 IP 주소는 여러 사람 또는 컴퓨터에 공유되고 동적으로 생성될 수 있습니다(즉, 시간이 지나면서 변경됨). 이 숫자는 사용자가 사이트를 방문할 때마다 확인되고 방문 횟수 및 방문한 페이지와 함께 당사 서버 로그 파일에 자동으로 기록됩니다. 당사는 자동으로 수집된 이 로그 정보를 사용자로부터 수집한 다른 정보화 결합할 수 있습니다. 이로써 사이트의 기능을 개선합니다.

Analytics. We use third-party analytics provided by Google Analytics. For information on how Google Analytics collects and processes information about you and information on how to opt out from Google’s collection of information from you, please click here.

본 쿠키 정책에 대한 변경 사항

이 페이지에 본 쿠키 정책의 업데이트 버전을 게시하거나 준거법이 요구하는 경우 통지함으로써, 당사의 정보 및 쿠키 정책에 대한 변경 사항을 반영하도록 본 쿠키 정책을 업데이트할 수 있습니다. 그러한 업데이트 이후에 사이트를 계속 사용하면 수정된 해당 쿠키 정책에 동의하는 것으로 간주합니다. 주기적으로 본 페이지를 확인하여 당사의 쿠키 관행에 대한 최신 정보를 검토하기를 권장합니다. 최신 버전의 날짜는 본 쿠키 정책의 상단에 명시되어 있습니다.

문의 방법

본 쿠키 정책에 대해 문의 사항이 있으면 privacy@brightcove.com으로 이메일을 보내거나, +1 617 500 4947번으로 전화하거나, 다음의 주소로 메일을 보내주십시오.

Attn: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210

당사가 구체적인 문의 사항을 이해하고 대응할 수 있도록 충분한 정보를 제공해주십시오.

