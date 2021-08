빠른 확장을 통해 Valnet의 모든 콘텐츠 중 40%를 차지하게 된 디지털 비디오

온라인 비디오의 폭발적인 증가는 온라인 미디어 퍼블리셔인 Valnet, Inc.의 퍼블리싱 전략을 근본적으로 바꿔 나가고 있습니다. Valnet의 비디오 콘텐츠 부사장인 Angel Berrocal은 비디오가 빠른 속도로 가장 많이 소비되는 콘텐츠로 성장하게 될 것임을 예측하고 있었다고 밝혔습니다. 콘텐츠에 대한 사용자의 기대가 변함에 따라, 모든 배포 플랫폼이 비디오 플랫폼으로 바뀌고 있습니다. 대규모 온라인 비디오 콘텐츠 배급업체로서 Valnet의 목표는 디지털 미디어 퍼블리셔와 차별화를 이루는 방식으로 비디오를 활용하는 것이었습니다.

8개 브랜드에 대해 오리지널 콘텐츠를 제작 및 배포하는 Valnet은 약 2년 전 처음으로 디지털 비디오 콘텐츠를 개발하여 YouTube의 Valnet 채널에 게시했습니다. 현재 Valnet은 매일 새로운 비디오 8개를 YouTube에 게시하고 있으며, 채널 구독자 수는 1300만 명 그리고 일일 시청 수는 1000만 회를 기록하고 있습니다.

YouTube 이상의 비디오 활용

YouTube 이상의 비디오 콘텐츠 활용을 위해 Valnet은 자체적인 비디오 에코시스템을 구축하여 시청자가 Valnet의 7개 웹사이트(The Sportster, ScreenRant, BabyGaga, The Talko, The Richest, The Things, CBR)에서 직접 비디오 콘텐츠를 즐길 수 있게 만들었습니다. TheRichest.com은 가장 인기가 높은 온라인 라이프스타일 및 엔터테인먼트 잡지로, 팝 컬처에서 유명인의 라이프스타일까지 전 세계 곳곳의 놀라운 소식과 관련한 콘텐츠를 다루는 비디오 중심 퍼블리싱 모델의 전형적인 예입니다.

Valnet의 7개의 웹사이트와 자체 YouTube 채널을 방문한 사용자의 수는 총 5억 2천 4백만 명에 달합니다. Valnet의 부사장 Berrocal은 사람들이 보고 싶어하는 콘텐츠를 제작하고, 그러한 비디오 콘텐츠에 더 많은 사람들이 시청할 수 있는 새로운 배포 채널을 개발하고 있다고 밝혔습니다.

Valnet의 비디오 콘텐츠 라이브러리는 점점 확장되고 있으며 현재 Valnet은 웹사이트에 10,000개 이상의 비디오 자산을 보유하고 있고, 매일 50개 이상의 새로운 비디오를 게시하고 있습니다. 비디오는 40%의 기업 온라인 콘텐츠의 3%를 차지하고 있고, Valnet은 이러한 콘텐츠가 추후 2년간 약 두배로 성장하게 될 것이라 예상합니다.

Valnet은 빠르게 움직이는 기업으로, 빠르게 확장할 계획을 가지고 있습니다. Valnet은 처음부터 우리는 확장 가능한 유연한 호스팅 솔루션이 필요하다는 걸 알고 있었고 이런 이유 때문에 브라이트코브 Video Cloud를 선택하게 되었습니다. 브라이트코브와의 파트너십을 통해 Valnetdms 70% 비디오와 30%의 텍스트 콘텐츠로 전환하겠다는 목표를 달성해 나가고 있습니다.

온라인 소비자의 행동 파악

시청자의 기대와 행동이 플랫폼에 따라 다르기 때문에 Valnet은 각 플랫폼의 콘텐츠를 커스터마이징 해 가장 고품질의 시청 홪경을 시청자에게 제공하기 위해 노력하고 있습니다. Valnet은 온라인 상에서 디지털 비디오를 제공하는 새로운 컨셉을 가진 기업입니다. 사용자가 비디오 콘텐츠를 시청하기 위해 다시 돌아올 만한 그리고 웹사이트에 최적화 된 콘텐츠를 제작하는 일에 있어 점점 더 나은 결과를 보여주고 있습니다.

분석 데이터를 토대로 한 콘텐츠 제작

Valnet의 소비자 행동에 대한 발전적 이해와 콘텐츠 제작에 대한 독특한 접근 방식은 Valnet이 디지털 퍼블리셔로서 폭발적인 성장을 이룰 수 있게 된 원동력입니다. Valnet은 소비와 유통 측면에서 콘텐츠의 가능성을 분석한 다음 해당 분석결과를 토대로 특정 콘텐츠 제작을 하는 역설계 구조를 구축하고 있습니다.

연구, 분석, 사용자 피드백이 그 핵심입니다. Valnet은 시청자가 사용하는 플랫폼, 시청자가 정기적으로 소비하는 콘텐츠, 콘텐츠 검색 방식, 특정 비디오의 시청횟수, 시청 시간, 비디오 노출, 인게이지먼트 율 그리고 각 7개 브랜드에 대한 트래픽 등 광범위한 지표를 추적하고 분석합니다. 이를 통해 분석, 콘텐츠 제작, 검토, 분석, 새로운 콘텐츠 제작이라는 지속적인 사이클이 형성하게 되었습니다. 덕분에 Valnet은 언제나 시청자들의 호응을 불러일으키는 좋은 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 트렌드를 파악하여 입소문을 타고 퍼질 만한 콘텐츠를 제작하는 것입니다.

비디오 콘텐츠의 신속한 확장을 지원하는 유연한 온라인 비디오 플랫폼

사용하기 쉽고 가치있는 데이터를 제공하는 어낼리틱스는 Valnet의 비즈니스 모델에 있어 필수적이며 Valnet이 브라이트코브의 Video Cloud를 선택하게 된 핵심 이유이기도 합니다. 비디오 제작자가 최적화 된 콘텐츠를 제작할 수 있도록, 사용과 접근이 쉬운 분석 기능을 제공하는 것이 중요했습니다. 브라이트코브는 모든 요구 조건을 지원해 주었을 뿐 아니라 이에 필요한 과정들을 아주 간단하게 만들어 주었습니다. 브라이트코브의 어낼리틱스 즉, 분석기능은 손쉬운 접근과 사용성 을 제공할 뿐 아니라 인터페이스가 직관적이기 때문에 콘텐츠 제작자가 더 빠르게 참여하고 플랫폼을 효율적으로 사용할 수 있습니다. Valnet은 브라이트코브 솔루션을 활용해 비디오 콘텐츠의 확장에 따른 유연함을 확보할 수 있었습니다.

Valnet의 비디오 포트폴리오가 확장됨에 따라, 콘텐츠 기고자 역시 브라이트코브에 직접 비디오를 업로드할 수 있게 되었습니다. Valnet은 지속적으로 브라이트코브 플랫폼을 통해 품질 보증을 수행한 다음, QA 전문가가 승인한 콘텐츠를 게시할 예정입니다. 브라이트코브는 Valnet 웹사이트에 게시되는 콘텐츠를 계속 제어하면서도 빠르게 시작 및 확장할 수 있는 매우 간결하고 효율적인 방법을 제시해줍니다 .

또한, Valnet은 브라이트코브 Social을 사용하여 기본 콘텐츠를 Facebook, Twitter와 같은 기타 비디오 배포 플랫폼에 자동으로 게시하고, 그 시청률을 분석할 예정입니다. 추후 빠른 시일 내 사람들은 Valent 비디오를 다양한 배포 채널에서 즐길 수 있게 될 것입니다. 자동 재생 기능을 제공하는 Facebook과 같은 플랫폼은 비디오 콘텐츠 검색 그 이상의 일을 달성할 수 있게 해줍니다. Valnet의 브라이트코브라는 단일 플랫폼에서 자체적인 웹 자산은 물론, 소셜 플랫폼에 기본으로 게시하고 모든 채널에서의 성과를 손쉽게 파악하고 분석할 수 있다는 것은 워크플로 효율성 향상에 큰 도움이 됩니다.

브라이트코브는 빠른 확장성을 통해 Valnet이 비디오 계획의 첫 단계를 위해 세웠던 가장 공격적인 목표를 빠른시일 내 달성할 수 있도록 지원해주었습니다 .