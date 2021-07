퍼블리셔의 비디오 광고 최적화를 위한 브라이트코브와 Watching That의 파트너쉽 소식

광고주에서 광고를 보는 시청자에 이르기까지 비디오 광고의 여정은 길고 험난합니다. 특정 시청자는 기꺼이 비디오 광고 콘텐츠를 보려고 (혹은 다시 보려고) 하기 때문에, 광고의 여정 안에 있는 다양한 이해관계자들은 특정 시청자에게 올바른 광고가 특정 시간에, 특정 기기에서 ‘제대로 잘’ 전달하게 하는 역할을 수행 하고 있습니다. 하지만 이러한 여정에서 우리가 바라지 않는 문제들이 자주 발생하곤 하는데요, 수요 공급자가 인벤토리에 맞는 구매자를 찾지 못하거나, 웹 페이지에 실행하는 스크립트가 너무 많다던가, 광고 차단 장치가 설치되어 있다던가 하는 문제들입니다. 이런 이슈들은 시청자들에게 콘텐츠 보기를 포기하는 행동으로 이어져 결국 수익을 낼 기회를 점점 줄어들게 하는데요. 그래서 브라이트코브 고객을 비롯한 퍼블리셔는 다음의 질문을 꼭 스스로에게 던져보셔야 합니다.

왜 내 광고 필레이트 (Fill rate)는 기대치보다 낮은가?

왜 비디오 재생이 광고 서버에 리포트 된 노출 수와 맞지 않는가?

인벤토리 퀄러티에 맞는 CPM을 지불하고 있는가?

실적이 높은 수요 공급자는 누구인가?

오늘 비디오 인텔리전스 회사인 Watching That 과 브라이트코브가 파트너십을 맺게 되었음을 기쁜 마음으로 알려드립니다. Watching That 플랫폼은 서로 상이하고 종종 연관 짓기 어려운 비디오와 광고 데이터를 종합적으로 분석하고 비디오 광고 실적을 실시간으로 리포트하는 데에 중점을 두고 기업으로, Watching That의 플랫폼과 브라이트코브 플레이어의 통합을 통해 앞에서 언급된 의문을 해소하고 비디오 콘텐츠의 가치를 극대화할 수 있는 인사이트를 발견할 수 있는 솔루션을 찾도록 도와줍니다.

Watching That 설립자이자 대표인 Cameron Church는 다음과 같이 말했습니다. “Watching That은 비디오 광고 실적에 대한 전반적인 관점을 제공해줍니다. 사용하기 쉬운 리포트 대시보드를 통해 퍼블리셔는 세세한 문제의 영역까지 들여다 볼 수 있습니다. 브라이트코브 고객이 Watching That 플랫폼을 사용할 수 있게 되어 너무 기쁩니다. 브라이트코브 고객은 Watching That 플랫폼을 통해 좀더 쉽게 광고 관련 문제를 진단하고, 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 문제가 해결되면, 유저 경험을 향상시키고 수익 또한 증가시킬 수 있습니다.

브라이트코브 고객인 Express Newspapers의 CTO Alan Whiteley도 Watching That 플랫폼에 대한 리뷰를 아래와 같이 남겼습니다. “오류 분석 기능은 정말 유용하고 이를 통해 일반적인 필레이트 문제를 넘어서 실적을 저해하는 문제의 진짜 원인을 찾을 수 있었습니다. 또한 Watching That을 통해 이전과 달리 우리 비디오 광고의 자세한 부분까지 들여다보고, 지역적 특징이나 도메인, 기기와 같은 특정 매트릭스를 통해 전반적인 실적을 이해하는데 큰 도움이 되었으며, 손쉽게 달성할 수 있는 새로운 수익화 목표를 발견할 수 있었고, 별도의 노력을 들이지 않고도 전반적인 수익이 증가했습니다.”

플랫폼에 노출된 광고 관련 문제를 해결하고 새로운 잠재적 기회를 이용함으로써 Watching That 고객은 전반적으로 핵심 시장과 기기에서 광고 필 레이트가 50% 이상 증가함을 경험하고 있으며, 사용한 첫 30일 안에 30% 이상의 증가를 경험한 것이죠.

플랫폼과 브라이트코브 플레이어 통합에 대해 더 알고 싶으시면, 아래의 영상을 보시기 바랍니다. 5월에 개최 예정인 브라이트코브 플레이(Brightcove PLAY)에 등록하시면 본 행사의 스폰서인 Watching That의 라이브 데모도 시청하실 수 있습니다. 또한, AVOD 전략 세션에서 연사로 참여하는 Alan Whiteley와 Cameron Church 의 생생한 필드 이야기를 듣고, 브라이트코브의 광고 기술 매니저 Ilya Degtev와 Cameron Church이 주최하는 비디오 광고 워크샵에 참가 하실 수도 있습니다.



브라이트코브는 Watching That이 파트너 에코시스템에 참여하게 된 것을 진심으로 환영하며, 더 많은 고객이 이 플랫폼을 이용해 문제를 진단하고 광고 기회를 발견해 유의미한 결과를 얻기를 바랍니다. 브라이트코브의 Google IMA 플러그인과 함께 구현되는 고객 측 광고용 Watching That_의 브라이트코브 플레이어 플러그인에 접속하려면 여기 클릭하셔서 Watching That 대시보드의 플러그인 설정세부 정보로 이동하거나 Watching That 계정 관리자에게 문의해 주시기바랍니다. _