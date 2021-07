비디오 스토리텔링의 6가지 요소

비디오는 마케팅에서 없어서는 안 될 주요 수단입니다. 하지만 분명한 지침이나 목적 없이 단지 카메라를 설치하고 촬영한다고 해서 큰 효과를 거둘 수는 없겠죠. 사실 가장 효과적인 비디오 마케팅의 핵심 요소는 스토리를 잘 전달하는 것인데요. 그러한 비디오는 보는 이들의 감정을 움직여 다양한 의미있는 행동들을 불러일으키게 됩니다.

저는 영화 제작 회사인 Stillmotion을 정말 좋아하는데 그 이유는 이 회사에서 제작하는 영상들이 의미 가득한 이야기를 전달 해주기 때문이지요. 그들은 비디오를 제작할 때에 뮤즈 비디오 스토리텔링 프로세스라는 방법을 사용해 이에 해당하는 사람들, 장소, 구성, 및 목적을 먼저 고려합니다. 이러한 요소들을 고려하여 여러분의 아이디어를 정리하게 되면 어떤 수단을 통해 이야기를 제공하든 큰 효과를 거둘 수 있게 되지요. 많은 사람들이 데모 제품의 영상을 촬영하고, 비디오를 내부 의사소통의 수단으로 활용하거나 소셜 미디어용 영상을 제작하는데요. 이러한 프로세스를 B2B 전략에 적용하기 위해서는 비디오 스토리텔링 프로세스에 영감을 주는 요소들을 확장해야합니다. 또한 브라이트코브를 통해 이러한 프로세스를 정기적으로 활용할 수 있습니다.

4 P + A + D

모든 이야기에는 서론, 본론, 결론이 있지만 그 중 가장 의미있는 부분만이 사람들의 감정을 움직일 수 있습니다. 이러한 마음을 움직이기 위한 영상을 위해서 뮤즈 스토리텔링 프로세스를 한번 사용해보세요. 이 방식은 특히 B2C 환경에 효과적으로 사용될 수 있습니다. 하지만 B2B 환경에서는 비디오 스토리텔링 과정을 좀 더 추가하고 부가적으로 한도를 정하는 것으로 효과를 극대화 할 수 있게되죠. 4P를 고려하면서 “A” 즉 시청자 (Audience)가 누구인지 확인하고 “D” 즉 비디오를 배포 (Distribution)하기 위해 어떤 플랫폼을 사용할지 혹은 비디오 콘텐츠를 생산하고 나면 라이브로 제공기 위해 다른 어떤 수단을 사용할지 확인할 필요가 있습니다. 비디오 제작을 계획할 때 다음의 질문을 해 보시기 바랍니다:

구성(Plot): 이야기에서 전달하고자 하는 내용은 무엇인가?

이야기에서 전달하고자 하는 내용은 무엇인가? 목적(Purpose): 이 이야기를 전달하는 이유는 무엇인가? 사람들이 이 영상을 보고 나서 어떤 행동을 하기를 원하는가?

이 이야기를 전달하는 이유는 무엇인가? 사람들이 이 영상을 보고 나서 어떤 행동을 하기를 원하는가? 사람들(People): 이 비디오의 이야기에 등장하는 사람들은 누구인가? 그들은 당신이 전달하고자 하는 이야기와 어떤 관련이 있는가?

이 비디오의 이야기에 등장하는 사람들은 누구인가? 그들은 당신이 전달하고자 하는 이야기와 어떤 관련이 있는가? 장소(Place): 비디오을 촬영하는 장소는 어디인가? 그 장소는 논리적인 측면에 더해 이야기에 어떤 영향을 주는가? 예를 들어 CEO를 그의 사무실에서 인터뷰하는 것과 제조 공장에서 인터뷰하는 것은 서로 전혀 다른 분위기를 전달할 수 있다.

비디오을 촬영하는 장소는 어디인가? 그 장소는 논리적인 측면에 더해 이야기에 어떤 영향을 주는가? 예를 들어 CEO를 그의 사무실에서 인터뷰하는 것과 제조 공장에서 인터뷰하는 것은 서로 전혀 다른 분위기를 전달할 수 있다. 시청자(Audience): 이 스토리의 대상이 되는 시청자는 누구인가? 기존의 고객인가? 새로운 고객인가? 직원인가?

이 스토리의 대상이 되는 시청자는 누구인가? 기존의 고객인가? 새로운 고객인가? 직원인가? 배포(Distribution): 어떤 방법으로 콘텐츠를 라이브로 제공하고 공유할 것인가? 소셜 네트워크 혹은 블로그나 랜딩 페이지나 첫 페이지에 제공할 것인가?

훌륭한 프로세스를 적절하게 활용함으로 촬영을 할 때 필요한 준비를 갖추는 데에 집중할 수 있었습니다.

비디오 스토리텔링 과정을 활용하는 방법

저는 내부 크리에이티브 에이전시의 일원으로, 비디오가 필요한 콘텐츠 요청시 제작하는 일을 담당하고 있습니다. 이때, 요청받은 일을 모두 모아서 최소 한 번의 브레인스토밍 과정을 거치고 앞서 언급된 공식에 적용을 합니다. 이렇게 하면 미팅에서 나온 모든 아이디어들을 걸러서 각 정보의 중요도를 평가해 보고 목표와 메시지에 집중하며 시간을 낭비하지 않는 데 도움이 되지요.

여러분이나 혹은 담당 프로듀서가 서로 다른 다양한 아이디어들을 가지고 있더라도 너무 버겁다고 느끼지 않으셔도 된답니다. 왜냐하면 처음 제안한 내용에 대한 1차 미팅을 진행한 뒤에도 주주 및 제작팀에서는 다양한 아이디어에 대해 계속 다룰 것이기 때문입니다. 때로는 그러한 과정이 놀랍게 빠르게 진행되어 단지 몇 번의 미팅만으로 모두가 하나의 컨셉으로 의견이 모아질 수 있기도 합니다.

하지만! 훌륭한 스토리를 전달하고싶더라도 너무 “스토리텔링”에만 몰두해서는 안된답니다. 프로세스에 따라 진행하다보면 자연스럽게 이야기가 전개되겠지만 마음먹은대로 쉽게 흘러가지 않더라도 너무 스트레스 받지는 마세요. 단지 특정한 기능이 어떻게 작동되는지 간결하게 보여 주는 것 역시 훌륭한 스토리를 전달하는 것입니다.

대부분의 업무는 생산 초기 단계에 진행되기 때문에 아이디어를 짜내며 촬영을 하고 놓친 부분을 바로잡느라 많은 비용과 시간을 사용할 필요가 없음을 기억하시기 바랍니다. 아래의 예를 살펴보시면 우리의 아이디어를 프로세스에 맞게 잘 정리하기 위해서는 심플 is the best 라는 사실을 또 다시 알게되실 것입니다.

프로세스를 실행하는 기본적인 예를 살펴보시겠습니다:

구성: 제품X의 새로운 기능을 강조한다.

제품X의 새로운 기능을 강조한다. 목적: 고객들에게 새로운 기능을 어떻게 사용할 수 있는지 알려 준다. (목적은 추상적인 것이 아니라 반드시 구체적이어야 합니다. 사람들에게 영감을 주고 사람들을 웃게 만든다는 식의 목표로는 부족합니다. 그러한 추상적인 목적보다는 좀 더 구체적인 목적이 필요합니다.)

고객들에게 새로운 기능을 어떻게 사용할 수 있는지 알려 준다. (목적은 추상적인 것이 아니라 반드시 구체적이어야 합니다. 사람들에게 영감을 주고 사람들을 웃게 만든다는 식의 목표로는 부족합니다. 그러한 추상적인 목적보다는 좀 더 구체적인 목적이 필요합니다.) 사람들: 이야기를 가장 관심을 끄는 방식으로 전달할 수 있는 사람이 필요합니다. 대부분의 경우에는 제품과 관련이 있는 사람이겠지만 의외의 인물이 적격일 수도 있습니다!

이야기를 가장 관심을 끄는 방식으로 전달할 수 있는 사람이 필요합니다. 대부분의 경우에는 제품과 관련이 있는 사람이겠지만 의외의 인물이 적격일 수도 있습니다! 장소: 실내 비디오 스튜디오 - 거실 세트업(저희가 일반적으로 사용하는 세트입니다)

실내 비디오 스튜디오 - 거실 세트업(저희가 일반적으로 사용하는 세트입니다) 시청자: 애플 TV를 가지고 있는 기존의 고객. (처음에는 타깃을 단순하게 잡으십시오. 너무 복잡한 범위의 사람들을 대상으로 하면 어떤 이야기를 제공할지 결정하기가 어려워집니다. 새로운 비지니스를 소개하는 뉘앙스를 풍기는 제2의 비디오을 제작하여 적합한 채널을 통해 제공하십시오.)

애플 TV를 가지고 있는 기존의 고객. (처음에는 타깃을 단순하게 잡으십시오. 너무 복잡한 범위의 사람들을 대상으로 하면 어떤 이야기를 제공할지 결정하기가 어려워집니다. 새로운 비지니스를 소개하는 뉘앙스를 풍기는 제2의 비디오을 제작하여 적합한 채널을 통해 제공하십시오.) 배포: 블로그와 소셜 네트워크. (인스타그램이나 트위터를 사용한다면 컨셉이나 데이터 제한이나 용이성, 시청자의 관심을 끄는 면에서 큰 차이가 날 수 있습니다.)

이처럼 체계적으로 계획을 잡으면 각 요소와 연관되어 있는 다양한 개념들을 떠올리게 됩니다. 각 아이디어에 대한 필터 과정을 거치면서 목적과 시청자, 장소, 배포 채널에 어울리지 않는 아이디어들은 쳐내게 되지요. 이러한 방식을 통해 주주들에게 재정적으로 적합한 아이디어를 제안하고 생산하고 평가하며 필요한 수정을 반복합니다.

여러분의 업무 프로세스에 적용해보세요

여러분이 내부 혹은 외부로부터 프로덕션과 관련된 도움을 받고 있는 것과 관계 없이, 여러분은 어떤 요소들이 비디오 스토리텔링에 중요한지 판단하는 데 도움이 되는 프로세스를 활용하여 시간과 노력을 아끼면서 사람들의 마음을 움직이는 비디오를 제작하실 수 있습니다. 이러한 방법은 한층 진보한 비디오 컨텐츠 제작방식이며 가장 최상의 결과를 도출할 것입니다.