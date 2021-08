LAST UPDATED: February 17, 2021

Brightcove Inc. とその関連会社 (「ブライトコーブ」 または 「当社」) は、当社 Web サイトで当社が使用している Cookie の種類、Cookie を使って収集した情報の使い道、そして Cookie についての選択肢について、ご理解頂きたいと考えています。本 Cookie に関するポリシー(「Cookie ポリシー」)は、当社の http://www.brightcove.com/、およびその他のBrightcoveのWebサイトに、本 Cookie ポリシー を閲覧可能にしている当社 Web サイト(総合的に「本サイト」とします)で使用している Cookie の使用について説明します。

本 Cookie ポリシーは、ブライトコーブが提供するサービス(「Brightcove サービス」)によって使用される Cookie については扱いません。これには、Studio、サポートページ、説明文書を含む、本サイトからアクセス可能な Brightcove サービスの各サイトを含みます。Brightcove のサービスによって使用される Cookie についての詳細情報は、Brightcove サービスのプライバシー ポリシーを参照してください。本 Cookie ポリシーまたはプライバシーの扱いについてのご質問があれば、privacy@brightcove.com (英語のみ)ご連絡ください。

Cookie に関するポリシーの目次

Cookie とは何ですか ?

Cookie とは、ユーザーの PC やその他デバイスに保存されるテキスト ファイルです。Cookie には情報が書き込まれており、その Cookie を利用者の PC やその他のデバイスにアクセスしたドメインのウェブ サーバーが後から読み取れるようになっています。Cookie は様々な目的で使用されます。詳しい用途の説明は、下記サイトの Cookie の種類を説明する項目を参照してください。Cookie に保存した情報と、利用者が当サイトで送信した個人情報をリンクさせることがあります。当社は、契約しているサードパーティーのサービス プロバイダーから、そのサードパーティー サービス プロバイダーが取得した Cookie の使用状況について、個人またはグループベースでレポートを受け取ることがあります。Cookie についての詳細は http://www.allaboutcookies.org (英語)または www.youronlinechoices.com (英語)をご覧ください。

トップに戻る

このサイトでは Cookie を使いますか ?

はい。ブライトコーブとサードパーティーのプロバイダーは、本サイトでのユーザー エクスペリエンスの強化のため、Cookie やその他のテクノロジーを使用しています。

トップに戻る

本サイトで使用している Cookie のタイプ

本サイトでは、セッション Cookie とパーシステント Cookie の両方を使用しています。セッション Cookie は、サイト内でのナビゲーションをしやすくするために使用します。セッション Cookie は、お使いのブラウザーを閉じたときに失効します。パーシステント Cookie は、あなたのハードドライブに長期にわたって残ります。パーシステントCookie は、好みの設定を記憶したり、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために使用します。当社が使用する可能性のある Cookie は、次のカテゴリーに分けることができます(状況によってセッション Cookie またはパーシステント Cookie が含まれます)。

解析 / パフォーマンス Cookie は、あなたのサイトの使い方についての情報を収集します。このタイプの Cookie は、サイトを訪問する(およびサイトの機能を使用する)ユニーク ユーザーを認識し、その数を数えられるようにするもので、ユーザーが Web サイト内でどのように移動しているかが分かるようになります。これをもとに、Web サイトの機能を改善することができます。このような Cookie は、ウェブ トラフィック解析サービスを提供するサードパーティによって設置されることもあります。このような Cookie はパーシステント Cookie またはセッション Cookie のどちらかです。

ファンクショナリティ Cookie は、あなたの選択を記憶し、サイトを再訪したときにあなたを認識するのに使われます。このような Cookie によって、コンテンツをあなたに合わせてパーソナライズしたり、あなたの名前を表示して歓迎したり、あなたが選んだ好みの設定(例えば使用言語や地域)を記憶したりすることができます。一般的に、このような Cookie はパーシステント Cookie です。

広告機能 Cookie は、特に広告の目的に使用されるファンクショナリティ Cookie です。一般的に、このような Cookie はパーシステント Cookie です。

ターゲティング Cookie は、あなたがどのページを訪問したか、どのリンクをクリックしたかといった閲覧行動に関する情報を集める Cookie です。当社はこの情報を利用して、Web サイトをよりあなたの関心に合ったものにしたり、広告を有効にする場合には、あなたにより適した広告を表示できるようにしたりします。また、同じ広告を何度も表示するのを防ぐためにも使います。このような Cookie は通常、サードパーティーの広告ネットワークが設置します。このような Cookie は、あなたが訪問する Web サイトを横断的に追跡する場合があり、その情報は広告主のようなサードパーティーの組織と共有されます。一般的に、このような Cookie はパーシステント Cookie です。

リターゲティング Cookie とは、基本的にはターゲティング Cookie の一種で、あなたのブラウジング行動とクリックしたリンクに基づいて広告を表示できるようにします。一般的に、このような Cookie はパーシステント Cookie です。

List of cookies that may be used on the Site:

サイト Cookie 名 Cookie の種類 解析 / パフォーマンス Brightcove.com、Zencoder.com DoubleCkick パーシステント Brightcove.com ランディング ページ Facebook パーシステント Brightcove.com ランディング ページ HotJar パーシステント 機能 すべて 動画配信、動画マーケティングのブライトコーブ セッションおよびパーシステント Brightcove.com ランディング ページ Eloqua パーシステント すべて Live Ramp パーシステント すべて Cookiebot パーシステント 広告機能 すべて Beeswax パーシステント Brightcove.com BidSwitch パーシステント Brightcove.com、Zencoder.com Casale Media Online Ad Exchange セッションおよび パーシステント Brightcove.com、Zencoder.com OpenX パーシステント Brightcove.com、Zencoder.com Rubicon Project パーシステント Brightcove.com、Zencoder.com taboola パーシステント ターゲティング Brightcove.com AppNexus パーシステント すべて 6Sense パーシステント Brightcove.com Drift パーシステント Brightcove.com Eloqua パーシステント Brightcove.com、Zencoder.com LinkedIn セッションおよびパーシステント Brightcove.com、Zencoder.com OutBrain パーシステント Brightcove.com、Zencoder.com PubMatic パーシステント Brightcove.com、Zencoder.com Twitter パーシステント Brightcove.com ランディング ページ Reactful パーシステント リターゲティング すべて AdRoll パーシステント

トップに戻る

Cookie を無効にする方法

お使いの Web ブラウザーの設定で、ご使用のハード ドライブに Cookie が展開されるときに警告を発する、あるいは Cookie そのものを拒否するように変更することも可能です。また、有効にするように設定したり、一旦展開された Cookie を後で無効にすることもできます。

お使いのブラウザーで Cookie の設定を制御する方法の詳細については、次のいずれかをご参照ください。

Firefox での「プライベート ブラウジング」と Cookie 設定の管理についての詳細は、こちらをご参照ください。

Chrome での「シークレットモード」と Cookie 設定の管理についての詳細は、こちらをご参照ください。

Internet Explorer での「InPrivate ブラウズ」と Cookie 設定の管理についての詳細は、こちらをご参照ください。

Safari での「プライベート ブラウジング」と Cookie 設定の管理についての詳細は、こちらをご参照ください。

You may remove persistent cookies by following directions provided by your Internet browser at the links above. While we do not require you to use cookies, certain parts of the Site may not function properly if you set your browser to refuse cookies.

トップに戻る

Online Ads

また、当社のサイトや電子メールでの通信に Web ビーコンを使用することがあります。Web ビーコンはクリア GIF またはシングルピクセル GIF としても知られる小さな画像ファイルです。当社および当社のサードパーティー サービス プロバイダーが当社の Web サイトや電子メールにこのファイルを埋め込みます。Cookie とあわせて Web ビーコンを使うことで、サイトの特定のページを訪れたユーザー、あるいは電子メールを開いたユーザー、もしくは電子メールに従って行動したユーザーの実数を正確にカウントできます。この情報により、当社はサイトと電子メール キャンペーンのパフォーマンスを測定できます。

Advertising on Third-Party Websites and Ad Networks. We partner with third parties to manage our advertising on the Site and third-party websites, which may include serving or tracking advertisements on or relating to the Site. Our third-party service providers may use technologies such as cookies to gather information about your activities on the Site and third-party sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. The privacy policies of those third parties will govern your interactions with such third-party websites or ad networks.

We support the self-regulatory principles for online behavioral advertising (Principles) published by the Digital Advertising Alliance (DAA). This means that we allow you to exercise choice regarding the collection of information about your online activities over time and across third-party websites for online interest-based advertising purposes. More information about these Principles can be found at www.aboutads.info. If you want to opt out of receiving online interest-based advertisements on your internet browser from advertisers and third parties that participate in the DAA program and perform advertising-related services for us and our partners, please follow the instructions at http://www.aboutads.info/choices, or http://www.networkadvertising.org/choices/ to place an opt-out cookie on your device indicating that you do not want to receive interest-based advertisements. Opt-out cookies only work on the internet browser and device they are downloaded onto. If you want to opt out of interest-based advertisements across all your browsers and devices, you will need to opt out on each browser on each device you actively use. If you delete cookies on your device generally, you will need to opt out again.

If you are located in the European Union, click here for ways to opt out of receiving targeted advertising from participating third-party advertisers.

Please note that when you opt out of receiving interest-based advertisements, this does not mean you will no longer see advertisements from us. We are not responsible for the effectiveness of, or compliance with, any third-parties’ opt-out options or programs or the accuracy of their statements regarding their programs. In addition, third parties may still use cookies to collect information about your use of our Site, including for analytics and fraud prevention.

ログファイル。ほとんどの Web サイトと同様に、当社でも特定の情報を自動的に収集してログファイルに保存します。このような情報には、IP アドレス、ブラウザーの種類、ISP、参照元 / 移動先のページ、サイト上で閲覧したファイル(例:HTML ページ、グラフィックなど)、OS、日付 / タイムスタンプ、クリックストリーム データなどが含まれます。IP アドレスは、あなたが使用しているデバイスに ISP が自動的に割り振る番号で、多くの場合 IP アドレスは複数の人やコンピューターと共有されており、また動的に生成されます(これは時間がたつと変わることを意味します)。この番号は、お客様がサイトを訪問した際に自動的に特定され、お客様がサイトを使用した時刻や閲覧したページと共に当社サーバーのログファイル内に記録されます。当社は、このような自動的に収集されたログ情報を、あなたから収集したその他の情報と組み合わせることがあります。これは本サイトの機能を改善するために行います。

Analytics. We use third-party analytics provided by Google Analytics. For information on how Google Analytics collects and processes information about you and information on how to opt out from Google’s collection of information from you, please click here.

トップに戻る

本 Cookie ポリシーへの変更

当社は、当社の情報と Cookie の利用に対する変更を反映させるために、関連法が要求する場合には告知を行った上で、本サイト上に更新版の Cookie ポリシーを掲載することにより本 Cookie ポリシーを更新する場合があります。このような更新後にあなたが本サイトを利用する場合、変更後の Cookie ポリシーに同意したものとみなします。Cookie の使い方について、定期的にこのページを確認して最新情報を入手することをお勧めします。最新の改訂の日付は、本 Cookie ポリシーの最上部に表示されています。

トップに戻る

お問い合わせ先

本 Cookie ポリシーに関してご質問がある場合は、電子メールで privacy@brightcove.com (英語)までご連絡いただくか、+1 617 500 4947 (英語)までお電話ください。また、以下の住所に郵送でお問い合わせいただくこともできます。

担当部署:プライバシーチーム

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210

当社があなたのご質問やご要望に対応できるよう、十分な情報をお知らせください。

トップに戻る