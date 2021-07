WOWOW「マイケル・ジャクソン フォーエバー」スペシャルサイトをiPadで！

_WOWOWが6月25日(金)、26日(土)に放送する特集のスペシャルサイトを公開中

動画配信プラットフォーム「Brightcove」を活用しiPadにも対応_

ブライトコーブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:橋本 久茂、以下 ブライトコーブ)は、株式会社WOWOW(本社:東京都港区、代表取締役社長:和崎 信哉、以下 WOWOW)によるマイケル・ジャクソンの特集企画のスペシャルサイトにおいて、オンラインビデオプラットフォーム「Brightcove」が採用された ことを発表いたします。本サイトではHTML5を活用し、iPadでも動画が見られる仕様となっています。

WOWOWではマイケル・ジャクソンの一周忌に寄せて6月25日(金)、26日(土)に特集「マイケル・ジャクソン フォーエバー」と題し、テレビ初放送の「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」、幻のショートフィルム「マイケル・ジャクソン『ゴースト』」、生前最後のコンサート「デビュー30周年コンサート」など独占映像を含む全8番組を 放送します。それにともない、特集のプロモーションサイトを開設、映画『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』の予告編映像を公開しています。今後は「マイケル・ジャクソン『ゴースト』」と「デビュー30周年コンサート」の限定動画も配信します。

また、番組と連動した豪華プレゼント企画も実施しています。

URL: http://www.wowow.co.jp/music/mj/

こちらのプロモーションサイトは、5月28日に日本国内で発売されるiPadにも対応したサイトとなっております。HTML5をサポートする 「Brightcove」の採用により、短期間での対応が可能となりました。「Brightcove」によるiPadに向けた高画質での動画配信は、国内 メディア企業では初の試みとなります。

放送スケジュールは下記の通りです。

----------------------------------------------------------------------

6月25日(金)

夜8:30 ドキュメンタリー「マイケル・ジャクソン キング・オブ・ポップの伝説」

6月26日(土)

午後2:10 音楽「マイケル・ジャクソン HIStoryツアー・イン・ミュンヘン 1997」

午後4:20 音楽「マイケル・ジャクソン デビュー30周年コンサート」

夜6:00 映画「マイケル・ジャクソン『ゴースト』」

夜6:44 「メイキング・オブ・マイケル・ジャクソン『ゴースト』」

夜7:00 映画「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」

夜9:00 音楽「マイケル・ジャクソン ベストヒッツコレクション」

6月20日(日)~26日(土)

随時放送[無料放送]ミニ番組「マイケル・ジャクソン レジェンド」

----------------------------------------------------------------------

なお、本サイトは10月頃まで公開される予定です。



「Brightcove」とは

「Brightcove」は、企業が自社ドメインで動画サイト(インターネットTVサイト)を作ることのできるPaaS(Platform as a Service)で、世界中で1,500以上の企業・団体に採用されています。自社で動画サイト構築のためのアプリケーション開発や配信サーバ構築などを一切必要とせず、Webブラウザ上で動画の登録、プレーヤの作成、配信まで一元で管理、運用できるため、管理・運用の負荷が大幅に改善されます。また、デザインテンプレートからFlash Video再生のインタフェースをデザイン、文字や背景などのデザイン変更が自由に可能です。他にもバイラル配信、広告展開、他システムとのAPIを介し た提携など、動画事業を行う上で必要となるあらゆる機能を提供しています。

「Brightcove」は、初期仕様提供開始後も適宜技術改良を加え、現在はVersion4で提供しています。

http://www.brightcove.com/ja/オンライン動画プラットフォーム/

会社概要

社名(商号): ブライトコーブ株式会社(英文名 Brightcove KK)

設立 : 2008年6月

代表者 : 代表取締役社長 橋本 久茂

本社 : 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル2F

Tel:03-6303-2985 Fax:03-6303-2986

URL : http://www.brightcove.com/ja/

事業内容 : (1) 動画配信プラットフォーム提供サービス

(2) 動画配信の運用コンサルティング及びサポート業務

