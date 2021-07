ブライトコーブ、動画によるデマンドジェネレーションを支援する Brightcove Campaignを提供開始　～ 競合他社の動画と比較する動画診断により、 動画を活用した魅力的なマーケティング施策を実現 ～

2020年3月3日、東京発 ―クラウド型動画配信プラットフォームの大手プロバイダーであるブライトコーブ株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長兼本社シニアバイスプレジデント:川延 浩彰、以下 ブライトコーブ)は、本日、動画ベンチマークスコアによる動画診断を提供し、動画を活用したマーケティングキャンペーンの容易な作成を支援するクラウドサービス「Brightcove Campaign™」を日本市場で提供開始することを発表します。マーケティング担当者は、日々の業務に統合されるよう構築された同サービスにより、動画マーケティングキャンペーンを作成、管理、最適化することができ、マーケティング施策全体の効率化を進めることができます。

■Brightcove Campaign サイト

< https://www.brightcove.com/ja/brightcove-campaign >

今日、マーケティング担当者は、顧客目線に立ち、効果が測定でき、短期間で成果が得られるキャンペーンを実施する必要に迫られています。Brightcove Campaignを利用することで、動画キャンペーンを用いて素早く市場に参入でき、動画診断による独自の判断基準や、マーケティング効果を最大化するための動画に関するアドバイスを得ることができます。

■Brightcove Campaignの主な機能

・競合他社が公開している同タイプの動画と、再生率・エンゲージメントを比較する動画診断(動画ベンチマークスコア)

・動画診断をもとにした、動画パフォーマンス改善のためのアドバイス

・動画を配信する媒体(ランディングページ、Eメール、ソーシャルメディア)や動画SEOに必要なコードの一括発行機能

・マーケティングオートメーションツール(Eloqua、Marketo、HubSpot、Salesforce)との連携

・Google Chrome拡張機能による効率的な動画診断

・アクセス解析ツール(Google Analytics、Adobe Analytics)との連携

■Brightcove Campaign - ダッシュボード

■Brightcove Campaign - アナリティクス

Brightcove Campaign導入企業であるAirstream社のマーケティングとカスタマーエクスペリエンスの責任者、Adam Grilllot氏は次のように述べています。

「Brightcove Campaignにより、キャンペーンで利用する媒体すべてに、ボタンひとつで専用のコードを発行できるようになりました。HubSpotとの容易な連携は、動画コンテンツがどのように機能しているかという全体像や、誰が視聴しているかを把握するのに役立ちます。」

同様に、Brightcove Campaign導入企業であるDemandbase社のデジタルマーケティング担当シニアディレクター、Mimi Rosenheim氏は次のように述べています。

「私はBrightcove Campaignのデザイン思考に関与しましたが、まさに求めていたようなサービスになりました。自社の動画コンテンツにタグを付け、競合他社の動画と比較できることで、動画キャンペーンの効果を測定する際に、推測を排除し判断できるようになりました。Chrome拡張機能を使えば、日々使用しているツールを利用して、個々の動画に関する診断情報を得ることができます。導入・操作ともに非常に容易で、私のようなマーケティング担当者のためのサービスだといえるでしょう。」

ブライトコーブの最高技術責任者であるCharles Chuは次のように述べています。

「専門メディアのB2B Marketing Zoneによると、デマンドジェネレーション担当者の今年最大の目標は、コンバージョン率(CVR)とキャンペーン結果の改善だけでなく、リードの数よりも質にこだわることです。この目標達成を支援するために弊社は、Brightcove Campaignを開発しました。マーケティング担当者がよりインパクトのある動画マーケティングキャンペーンを実施するために、動画診断や動画マーケティング最適化・効率化の機能を提供する、企業の成長を高めることができる動画ツールになっています。開発段階から多くのマーケティング担当者様に協力いただいたことで、仕事の流れを遮ることなく利用いただけます。また、動画マーケティングを最適化・効率化することで、コンバージョン率・キャンペーン結果・リード品質を改善するというマーケティング担当者の目標達成を促進します。Brightcove Campaignは、世界中の動画マーケティングキャンペーンの成功を支援できると確信しています。」

【Airstream 社について】

Airstream社は、「Silver Bullet」で知られるトラベルトレーラーメーカーで、世界で最も長い歴史を持つRV車メーカーでもあります。創業者のWally Byam氏が提唱する同社のミッションは、人々が夢を追い、家にいるかのような快適さと共に世界を探検できるよう、デザイン性の高い、高品質な製品を作ることです。オハイオ州ジャクソンセンターを拠点としており、熟練した職人のチームが各トレーラーを手作業で組み立て、メルセデス・ベンツの旅客バス全車をカスタマイズし、日々、品質と革新性におけるブランドの評判を高めています。

【Demandbase 社について】

Demandbase社は、アカウントベースドマーケティング(ABM)のリーダー企業であり、B2B企業のテクノロジー活用に不可欠な存在です。同社は、B2Bマーケティング担当者が最も重要なアカウントを特定・獲得・成長させることを支援する、唯一の包括的なABMプラットフォームを提供しています。Accenture、Adobe、DocuSign、GE、Salesforceといった世界を代表する急成長企業が、ABM戦略を推進し、マーケティングを最大化するためにDemandbaseを利用しています。JMP Securitiesによる「The Hot100:The Best Private Held Software Companies (有力な株式非公開企業のランキング)」やDeloitte Fast 500、Gartner Cool Vendor for Tech Go-To-Marketにも選ばれています。2019年、Demandbaseの幹部は、「Account-Based Marketing:How to Target and Engage the Companies That Will Grow Your Revenue(アカウントベースドマーケティング:収益を増やす企業をターゲットにし、エンゲージさせる方法)」という本を執筆しています。詳細については、< https://www.demandbase.com/ >にアクセスするか、Twitter(@Demandbase)をフォローください。

【ブライトコーブについて】

Brightcove Inc.(NASDAQ:BCOV)は、あらゆるデバイスのあらゆる画面における動画体験の管理、配信、収益化を実現するクラウドソリューションを、グローバルで提供する大手プロバイダーです。2004年の創業以来、受賞履歴を持つテクノロジーやサービス、広範なパートナーエコシステムにより、世界70か国以上で数千を超えるお客様が、動画によってより良いビジネスの成果を達成することを支援してきました。詳しくは< https://www.brightcove.com/ >をご覧ください。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ブライトコーブ株式会社 マーケティング

担当:青山

TEL:03-6453-7730

E-Mail:pr-japan@brightcove.com

※ 本プレスリリースには、将来的な目標、成長、製品やサービスの開発予定、または機能強化に関する将来予測が含まれています。これらの将来予測は、「考えている」、「期待している」、「可能性がある」、「~だろう」、「予定である」、「~はずだ」、「見込みだ」、あるいはこれらに類似した表現およびその否定形によって特定することができます。こうした将来予測はいかなることを保証するものではなく、本書に記載された予測とは大きく異なる結果を招くようなリスクや不確定要素の影響を受けることがあります。この種のリスクと不確定要素については、米国証券取引委員会に提出済みのForm 10-K年次報告書他、各種報告書に記載された「リスク要因」を参照してください。ブライトコーブは、状況が変化した場合でも、本プレスリリースに記載のいかなる将来予測も更新する義務を負いません。なお将来予測は本書作成時点で最新のものです。