2015 Brightcove Japan Innovation Awards受賞者発表

動画配信プラットフォーム「Video Cloud」および動画配信関連サービスを提供するブライトコーブ株式会社(所在地:東京都港区、CEO兼代表取締役社長:伊崎洋児、以下ブライトコーブ)は、「2015 Brightcove Japan Innovation Awards」受賞企業を発表いたしました。「2015 Brightcove Japan Innovation Awards」は日本市場において最も革新的かつ最先端を行くオンライン動画マーケティングやオンライン動画施策などを積極的に実施し、その企業ブランドの認知度を高めた企業を表彰しております。

2015 Brightcove Innovation Awards受賞社様は以下の通りです。

・ Best Video Advertising(動画広告をベースとしたビジネスモデルに積極的に取り組まれた企業様)

受賞企業様:株式会社プレゼントキャスト様 民放公式テレビポータル「TVer」

・ Best Video Internal Communication(企業内におけるインターナルコミュニケーションにおいて動画活用に積極的に取り組まれた企業様)

受賞企業様:株式会社ドーム様 有明放送局

・ Best Video Innovation(動画テクノロジー分野において、積極的な取り組みをされた企業様)

受賞企業様:株式会社テレビ東京コミュニケーションズ様 テレ東PLAY

・ Best Video Contents(積極的に動画コンテンツの企画/制作、配信に取り組まれた企業様)

受賞企業様:株式会社毎日新聞社様 注目ニュース90秒

・ Best Video Marketing Strategy(マーケティング活動において動画を積極的に活用されている企業様)

受賞企業様:全日本空輸株式会社様

・ Best Video Recommendation(日本での動画配信およびコンテンツの新しい領域にチャレンジされている企業様)

受賞企業様:株式会社CyberZ様 OPENREC.tv

表彰式当日のハイライト動画はこちら>

2014 Brightcove Innovation Awardsの受賞者様に関するリリースはこちら>

【ブライトコーブについて】

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) は、あらゆるインターネット接続機器に動画を配信し収益化するための強力なクラウド サービスをグローバルに提供するソリューション プロバイダーです。さまざまな機器における動画の公開、配信、測定、収益化に関連するコストと複雑さを軽減する、総合的な製品およびサービス群を提供しています。70 か国以上に及ぶ 5,000 社以上のお客様がブライトコーブのクラウド ソリューションを利用し、あらゆる場所の視聴者に高品質な動画視聴エクスペリエンスを公開しています。

【ブライトコーブ株式会社 会社概要】

社名(商号): ブライトコーブ株式会社(英文名 Brightcove K.K.)

設立 : 2008 年 6 月

代表者 : CEO 兼代表取締役社長 伊崎 洋児

所在地 : 〒108-0014 東京都港区芝 5-31-17 PMO 田町 9F

Tel: 03-6453-7730 Fax: 03-6453-7731

URL : http://www.brightcove.com/ja/

事業内容 : (1) 動画コンテンツ用プラットフォームサービス提供業務

(2) 動画コンテンツの運用コンサルティング及びサポート業務

※ 本プレスリリースは、予測される目標、成長、製品やサービスの開発あるいは強化の予定など、将来の見通しに関する記述を含んでいます。そうした将来の見通しに関する記述は(特に)、「考えます」、「期待します」、「可能性があります」、「するつもりです」、「計画します」、「はずです」、「予測します」、その他、これらと同様の表現およびそれらの否定語を使って表記されていることにより識別することができます。これらの将来の見通しに関する記述は保証ではなく、リスクや不確定要素により、本文書に述べられている予測と大きく異なる実際の結果を発生する可能性があります。このようなリスクや不確実性に関する内容については、Brightcove Inc. が米国証券取引委員会に提出している書類(フォーム 10-K に記載している直近のアニュアルレポートを含む)にある「リスク要因」をご参照ください。ブライトコーブは、状況変化の有無にかかわらず本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではなく、そのような記述は発行された日付現在のものです。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ブライトコーブ株式会社 マーケティング担当

Tel: 03-6453-7730

Email: pr-japan@brightcove.com