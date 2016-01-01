楽天グループで動画配信プラットフォーム「Brightcove 3」が採用

～生産者からのメッセージを消費者へ簡単・ダイレクトに情報発信～

ブライトコーブ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：橋本 久茂、以下 ブライトコーブ）、株式会社Ｊストリーム（マザーズ：4308、代表取締役会長兼社長：白石 清、以下 Ｊストリーム）は、楽天株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：三木谷 浩史、以下 楽天）でのオンライン動画プラットフォームとして「Brightcove 3」が採用されたことを発表いたします。

■「Brightcove 3」の導入経緯と活用シーンについて

楽天グループでは、日本国内最大級のオンラインショッピングモール「楽天市場」をはじめ、EC、トラベル、ポータル、金融など、様々なサービスをオンラインで提供しています。

オンライン動画の一般化に伴い、今回、楽天では、ユーザーがオンラインショッピングをより快適に行うための付加サービスとして、楽天グループサイト上での 動画配信を本格展開させました。動画配信の運用・管理には、オンライン動画プラットフォーム「Brightcove 3」が採用されています。

「楽天市場」での出店店舗による商品PRや生産者からのメッセージのほか、「Infoseek」では『オードリーDVD』のプロモーション映像（ http://special.infoseek.co.jp/entertainment/audrey/special/ ）、「楽天レンタル」（ http://rental.rakuten.co.jp/ ）で新作のプロモーション映像などを配信しています。

また、オンラインショッピング以外でも、楽天アプリのサービス説明（ http://point.rakuten.co.jp/appli/ ）や一般用医薬品通信販売継続を求めるフォーラム（ http://event.rakuten.co.jp/medicine/net_signature/forum0304/ ）の様子も動画配信しています。

■ 楽天グループでの動画配信（一部）

・楽天市場「出店店舗」での動画配信





http://item.rakuten.co.jp/worldsea/kai_j-awabi_120/#10001380

（「伊勢海老のワールドシー ヤマカ」サイトより）

・楽天市場「がんばれ！日本の農家」



http://event.rakuten.co.jp/food/nouka/

※ 動画横のタイトル一覧よりスムーズな視聴アクセスが可能。再生プレイヤーは、「Brightcove 3」付属のテンプレートを用いることで、新規作成よりも少ない作業負荷で各ページの雰囲気にあわせたプレイヤーを作成可能です。



「Brightcove 3」とは

ブライトコーブが提供する「Brightcove 3」は、企業が自社ドメインで動画サイト（インターネットTVサイト）を作ることのできるPaaS（Platform as a Service）です。自社で動画サイト構築のためのアプリケーション開発や配信サーバー構築などを一切必要とせず、Webブラウザ上で動画の登録、プレ イヤーの作成、配信まで一元で管理、運用できるため、管理・運用の負荷が大幅に改善されます。また、デザインテンプレートからFlash Video 再生のインターフェイスをデザイン、文字や背景などのデザイン変更が自由に可能。他にもバイラル配信、広告展開、他システムとのAPIを介した提携等、動 画事業を行う上で必要となるあらゆる機能を提供しています。

サービス紹介ページURL：

http://www.brightcove.co.jp/products/

http://www.jstream.jp/service/pc/delivery/brightcove/

※ 現在、「Brightcove 3」の1ヶ月間無料お試しアカウントを申込受付中です。ご希望の方は、以下よりお申し込みください。

お申込みページURL： http://www.brightcove.co.jp/trial/

＜ご参考＞

ブライトコーブ株式会社について

社名（商号）： ブライトコーブ株式会社（英文名 Brightcove KK）

設立 ： 2008年6月

代表者 ： 代表取締役社長 橋本 久茂

本社 ： 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル2F

Tel：03-6303-2985 Fax：03-6303-2986

URL ： http://www.brightcove.co.jp/

事業内容 ：(1)動画配信プラットフォーム提供サービス

(2)動画配信の運用コンサルティング及びサポート業務

株式会社Ｊストリームについて

社名（商号）： 株式会社Ｊストリーム（マザーズ：4308）

設立 ： 1997年5月

代表者 ： 代表取締役会長兼社長 白石 清（しらいし きよし）

本社 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-25-18 渋谷ガーデンフロント10階

Tel：03-4363-7000

大阪営業所 ： 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-6 新ダイビル9F

Tel：06-4796-6160 Fax：06-4796-6166

URL ： http://www.stream.co.jp/

事業内容 ：(1)インターネットを利用した画像データ・音声データの提供サービス業

(2)インターネットを利用した広告業

(3)インターネットを利用した会員情報管理、商取引、決済処理に関する業務の受託

(4)テレビ番組、音声・映像ソフト等のデジタルコンテンツ、出版物の企画・制作及び販売業

(5)コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアの開発・販売

(6)インターネットを利用した各種情報提供サービス業

(7)インターネットに関する技術指導・コンサルテーション

本件に関する報道関係お問合わせ先

ブライトコーブ株式会社 マーケティングコミュニケーションズ

担当 ： 中尾

Tel ： 03-6303-2985

Email： pr@brightcove.co.jp

株式会社Ｊストリーム 総務人事部 広報IR課

担当 ： 常冨

Tel ： 03-4363-7100

Email用コンタクトURL：http://www.stream.co.jp/contact/pr/privacy/