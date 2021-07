ブライトコーブは動画配信の「Video Cloud」にDRM（デジタル著作権管理）機能を追加

「NHK for School」が導入

ブライトコーブ株式会社(所在地:東京都渋谷区、CEO兼代表取締役社長:橋本 久茂、以下 ブライトコーブ)は、動画配信プラットフォーム「Brightcove Video Cloud」(以下「Video Cloud」)がDRM(デジタル著作権管理)* に対応いたしましたことを発表いたしますとともに、日本で最初のお客様として「NHK for School」にてご採用いただきましたことを、下記のとおりお知らせいたします。

ブライトコーブは、「Video Cloud」に「Adobe® Flash® Access® 2.0」を採用しています。「Adobe Flash Access 2.0」はアドビ システムズ社が開発・提供するFlashベースのDRMソリューションで、DECE(デジタルメディアの標準仕様を策定する組織)で推奨されるDRM技術です。ハリウッドスタジオが求める最高レベルのコンテンツ保護を実現しており、動画コンテンツの悪用や改ざんを防いだり、ビデオフレームを選択的に暗号化することで、多様な再生方法にも対応しています。

「Video Cloud」ではSoftware as a Service(SaaS)形式で「Adobe Flash Access 2.0」を提供しています。そのため、既存のワークフローを変更することなく、セキュアな配信が可能となるほか、アップロードするだけで自動的に暗号化されるため、パブリッシャ(動画を配信する側)がFlash Accessを意識する必要はありません。また、配信方法はストリーミングからダウンロード、レンタル、サブスクリプションなど、多彩なビジネスモデルをサポートしています。

このFlash AccessによるDRMは「Video Cloud」のオプション機能としてお使いいただけるので、コンテンツプロバイダがコンテンツを市場に供給するまでの期間を短縮し、一般的なSaaSのメリットを「Adobe Flash Access 2.0」についても享受することができます。

この度、「NHK for School」にて「Video Cloud」でFlash Accessをご採用いただき、小中学校向けの教育番組コンテンツの動画配信を開始いたしました。今年3月に発生した震災により、適切な学習教材を準備できないなどの問題が生じている学校もあることを考慮し、被災地の小中学校限定で、学校教育用番組動画のダウンロードサービスを開始しました。一度ローカルPCに保存されることからDRMが必要であったため、「Video Cloud」で「Adobe Flash Access 2.0」をご利用いただいております。

ブライトコーブは「Adobe Flash Access 2.0」を使った、動画の暗号化(パッケージ化)、「Adobe Flash Access 2.0」ライセンスサーバでの動画閲覧ライセンス管理、CMSでの動画ファイル管理、CDNを通じた動画ファイルの配信を担当しました。

現在、「NHK for School」の学校教育用番組の中でも、特に利用率の高い一部の番組でサービスが提供されており、インターネット環境が十分復活していない被災地においても、一度ダウンロードすれば再生できるようになっています。



【ブライトコーブについて】

ブライトコーブはクラウドコンテンツサービス会社として、世界中のプロフェッショナルなデジタルメディアの公開および配信を担う製品シリーズを提供しています。弊社の製品として、市場をリードし続けるオンライン動画プラットフォームであるVideo Cloud、そして先進的なコンテンツアプリケーションプラットフォームであるApp Cloudがあります。世界50か国以上の国々でおよそ3,300社の事業や組織において、PC、スマートフォン、タブレット、インターネットTVでの特別なメディアエクスペリエンスの構築にブライトコーブのクラウドコンテンツサービスが活用されています。詳しくは http://www.brightcove.com/ja/ をご覧ください。

※ Video Cloudは1か月間無料でお試しいただけます。ご希望の方は、 http://www.brightcove.com/ja/trial/ よりお申し込みください。

【会社概要】

社名(商号): ブライトコーブ株式会社(英文名 Brightcove KK)

設立 : 2008年6月

代表者 : CEO兼代表取締役社長 橋本 久茂

本社 : 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル2F

Tel: 03-6303-2985 Fax: 03-6303-2986

URL : http://www.brightcove.com/ja/

事業内容 :(1)動画配信プラットフォーム提供サービス

(2)動画配信の運用コンサルティング及びサポート業務

* DRM(Digital Rights Management)とは、無許可のコピーや共有、海賊版等、使用条件違反を予防し、企業の資産と収益モデルの保護のため、視聴者によるコンテンツの扱いを管理することです。コンテンツの再生方法を記述したポリシーの定義や、非公開コンテンツの完全性とプライバシーの保護、視聴者によるコンテンツの改変あるいは他の場所での再公開の防止、ユーザのデバイスの処理能力に応じた暗号化ポリシーを適用した質の高い視聴者体験の保証などに活用できます。

