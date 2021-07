Formations à la demande

Nous proposons un large éventail de formations en ligne assurées par des experts, accessibles en permanence sans quitter votre bureau. Nous dispensons également des formations sur place. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre agent.

Les formations suivantes sont proposées « à la demande » pour que vous puissiez les suivre selon votre emploi du temps :

Video Cloud Essentials

Video Cloud Essentials est incontournable pour les personnes responsables du chargement, de la configuration et de la gestion de leur programme multimédia en ligne. Apprenez les meilleures pratiques précieuses qui vous aideront à gagner du temps et à économiser vos ressources.

Video Cloud Analytics

Cette formation se concentre sur les rapports fournis au sein du module Statistiques. Découvrez les types de rapports disponibles et la manière dont vos producteurs de contenu, chefs de projets et éditeurs peuvent les utiliser pour évaluer l'efficacité de vos vidéos et de votre stratégie vidéo.

Créer des expériences de portail à l'aide de Gallery

Cette formation vous guide dans le processus de création, de personnalisation et de publication d'un portail Gallery. Vous y découvrirez les paramètres Gallery et apprendrez à créer un nouveau portail, à y ajouter des vidéos, à en personnaliser les propriétés, puis à en afficher un aperçu et à le publier.

Développement avec le lecteur Brightcove

Au cours de cette session de deux heures, vous apprendrez à utiliser les langages JavaScript, CSS et HTML pour personnaliser le comportement et l'apparence du lecteur Brightcove. Cette session est conçue pour les développeurs ayant des connaissances de base de JavaScript et du HTML.