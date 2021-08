Les meilleures stratégies de continuité des activités reposent sur la vidéo.

La pandémie de COVID-19 qui frappe actuellement le monde et force la majorité d'entre nous à travailler depuis notre domicile pose des défis inédits à toutes les entreprises. En effet, préparées ou non, toutes ont été contraintes d'adopter le télétravail et de trouver de nouvelles façons d'assurer leur productivité, même lorsque tout contact entre leurs employés, fournisseurs et clients semblait compromis. Dans un tel contexte, c'est notamment grâce à la vidéo que certaines entreprises ont su opérer une transition sans heurts.

En collaboration avec l'institut d'études YouGov, nous avons interrogé plus de 800 dirigeants d'entreprise comptant au moins 500 employés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde et au Japon. Nous avons voulu partager les résultats de notre enquête afin de comprendre la façon dont les entreprises utilisent la vidéo pour faire face à la crise sanitaire actuelle et élaborer des stratégies qui leur permettront d'assurer leur pérennité.

Selon nos recherches, la plupart des entreprises allient vidéo et stratégie d'outreach pour assurer la continuité de leurs activités. En ces temps de crise, le télétravail constitue une source d'angoisse pour de nombreux employés. Grâce à la vidéo, les dirigeants sont en mesure de clarifier la situation et partager la ligne de conduite de l'entreprise tout en faisant preuve de l'empathie et l'autorité nécessaires pour rassurer leurs équipes. En effet, la vidéo offre aux entreprises une plate-forme sécurisée qui leur permet de faire des annonces, de partager des rapports d'avancement et d'encourager les conversations informelles entre collègues de façon plus personnelle que par écrit.

Le télétravail et les limitations de déplacement compliquent également les formations . En effet, bien que les équipes commerciales ont l'habitude de participer à des formations en personne et que l'intégration des nouvelles recrues se fait traditionnellement sur place, les entreprises n'ont eu d'autre choix que d'opter pour des formations virtuelles. L'utilisation de la vidéo comme moyen de former employés, partenaires et clients est non seulement source d'uniformité, mais elle permet également de garantir que chaque personne a accès aux mêmes informations, et ce à tout moment. À long terme, cela pourra également se traduire par une réduction des frais liés aux déplacements.

La communication externe est une façon d'informer vos clients, vos clients potentiels et votre communauté des mesures prises par votre entreprise en temps de crise. Selon l'étude que nous avons menée avec YouGov, 74,4 % des entreprises à travers le monde disent avoir recours à la vidéo pour interagir avec leurs clients. La vidéo est un outil qui permet non seulement aux marques de rester connectées avec leur public via leur site Web ou réseaux sociaux, mais également de faciliter la transition entre événements en personne et expériences virtuelles immersives. C'est notamment grâce à ces dernières qu'une entreprise peut présenter de nouveaux produits, donner des nouvelles, partager des témoignages clients et même organiser des conférences avec des invités de renom tout en atteignant un public bien plus large que si ces événements s'étaient tenus en personne. En effet, la vidéo génère davantage de clients potentiels, améliore les taux de conversion et recueille des données qui ne sont pas accessibles par écrit. Quelles que soient les circonstances, la vidéo vous permet ainsi de rester connecté avec vos clients et votre communauté.

Votre stratégie de continuité des activités est-elle à la hauteur de celles mises en place par d'autres entreprises à travers le monde ? Découvrez la réponse en répondant à notre questionnaire dès aujourd'hui.