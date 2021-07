Spécifications du lecteur vidéo

J’ai discuté récemment des capacités du lecteur vidéo avec un de nos clients grand comptes, pendant la phase de Lancement du projet. Avant l’avènement du BEML, le choix primaire consistait entre l’adoption d’un template (modèle) existant ou la création complète d’un lecteur video personnalisé utilisant flash et/ou JavaScript.

Avec BEML, le champ des fonctionnalités du lecteur a fondamentalement changé (en mieux), étant donné que chacun peut, excepté ceux qui possèdent un compte Brightcove basic (désolé pour les personnes « basiques ») facilement créer un modèle personnalisé correspondant à leurs besoins. Pour la plupart d’entre nous, il est plus rapide et facile de juste dupliquer un modèle existant et de modifier le code BEML en conséquence pour créer une variante qui correspondent à nos besoins. Quoiqu’il en soit, la véritable puissance du BEML c’est qu’il est parfaitement possible et en effet conseillé de spécifier toutes les caractéristiques du lecteur vidéo.

Quels sont donc les points clés à prendre en compte ? voici une liste de questions en vrac que j’utilise pour aider mes clients à identifier les paramètres nécessaires à la construction d’un player personnalisé.

A quel moment de l’expérience de l’utilisateur mon player (lecteur) apparait-il ? dans quel contexte ?

Qu’est ce que je veux qu’un utilisateur fasse pendant qu’il regarde une vidéo ? basculer en plein écran, lire un article ?

Qu’est ce que je veux qu’un utilisateur fasse une fois qu’ils ont vu la vidéo ? voir plus de vidéos dans le même lecteur, naviguer vers une page au contenu similaire, l’envoyer à un ami ?

Quel type de contenu le lecteur va-t-il afficher ? ratio, qualité.

Quels sont les éléments de l’interface utilisateur que je veux inclure ? – menu overlay, liste de lecture, boutons de contrôles

Quelles sont les considérations de style à prendre en compte ?

Ai-je besoin d’un label spécifique ? pour atteindre un marché de niche ou un marché non-anglophone

De Quel espace mon lecteur a-t-il besoin et comment se redimensionne-t-il ? élastiqué versus présentation fixe

Quels capacités d’affichage publicitaire mon lecteur doit-il avoir ? bannière, bannière étendue, bannière en fond d’écran.

Quels capacités de marketing de la marque mon lecteur doit-il avoir ? Logo, couleurs, images

Est ce que mon player doit être syndiqué ou distribué viralement ? a-t-il besoin d’avoir un bel aspect dans un contexte où je ne contrôle pas l’environnement ?

Quelles sont les options spécifiques dont doit disposer mon player ? chapitrage, boutons personnalisés, vous l’avez dit !

Dois-je monter en compétences pour réaliser ce que l’on a cité précédemment ou ai-je besoin de l’aide de Brightcove/d’un partenaire pour parvenir à mes fins ?

Un grand nombre de questions peuvent encore être posées, mais celles mentionnées ci-dessus semblent être une bonne base de départ.

traduit par Pascal Gérart, Hub'Sales