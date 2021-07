Le printemps est enfin là ! Découvrez les toutes dernières mises à jour de produits de Brightcove.

Même si c’est techniquement le printemps au siège de Brightcove à Boston, il neige et il fait froid. Aussi sommes-nous restés à l’intérieur et en avons profité pour ajouter de nouvelles fonctions et revoir notre interface utilisateur ! Découvrez les mises à jour ci-dessous.

Interface utilisateur de téléchargement améliorée - une belle progression

Notre téléchargement de vidéos repose maintenant sur une nouvelle technologie qui nous permettra de présenter de nouvelles fonctions sur le marché plus rapidement .

Une des premières mises à jour qui en ressort est notre interface utilisateur de téléchargement améliorée. Celle-ci vous permet de suivre la progression du téléchargement de votre vidéo au-dessus de la ligne de flottaison. Les utilisateurs peuvent maintenant voir la progression de leur vidéo sans faire défiler la page. Vous pouvez également indiquer un dossier et ajouter des balises à vos téléchargements en modifiant les champs de métadonnées en haut de la page.

NOUVEL éditeur de lecteurs - prenez le train de la bêta en marche

Le nouvel éditeur de lecteurs facilite plus que jamais la modification de votre lecteur vidéo et vous permet de le faire vôtre. Vous pouvez sélectionner les options d’édition dans la nouvelle structure à onglets, y compris une nouvelle fonction qui vous permet de changer la forme et l’emplacement de votre bouton de lecture. À mesure que vous apportez des modifications, vous pouvez voir les paramètres de votre lecteur changer en temps réel. Vous souhaitez l’essayer ? Vous pouvez facilement passer à la version bêta de l’éditeur en cliquant sur le bouton intégré au produit (illustré sur l’image ci-dessus). Et n’oubliez pas de partager vos commentaires afin de nous faire savoir ce que vous en pensez.

Sous-titres de vidéos de réseaux sociaux - le son du silence

Brightcove Social offre maintenant la possibilité d’ajouter des fichiers de sous-titres à vos vidéos afin que vos visiteurs puissent regarder vos vidéos avec le son coupé sur les réseaux sociaux. En outre, la lecture des sous-titres permet au visiteur de comprendre pleinement le propos tenu dans la vidéo.

Découvrez les trois avantages de l’utilisation de sous-titres dans vos vidéos de réseaux sociaux.

Diffusion en direct sur votre site internet - nul besoin de créer des pages d’événements distinctes

Le modèle Gallery Portal Live est utilisé plus fréquemment que tout autre modèle et est conçu pour les grands événements en direct pour lesquels il convient d’utiliser un microsite complet avec une URL propre.

Mais qu’en est-il des plus petits événements ? Grâce au NOUVEAU modèle In-Page Experience Live, vous pouvez intégrer votre diffusion en direct dans vos pages internet, modèles et CMS existants, le tout avec des fonctionnalités similaires à celles du modèle Live, comme le compte à rebours de l’événement et les états avant, durant et après l’événement. Créez une expérience In-Page en direct dès maintenant !

Intégrez facilement vos vidéos dans vos courriers électroniques - augmentez les taux d’ouverture !

La Video Marketing Suite de Brightcove facilite l’envoi de vidéos dans vos campagnes par courrier électronique grâce à la nouvelle fonction « Publier sur la page de destination du courrier électronique ». Nous avons observé une augmentation des taux d’ouverture et de clic des vidéos de vos campagnes par courrier électronique. Maintenant, vos clients potentiels remarqueront, ouvriront et liront vos courriers électroniques encore plus fréquemment.

Consultez notre procédure pas-à-pas !

Le module Media offre maintenant* la possibilité de télécharger et de gérer plusieurs pistes audio dans vos vidéos. Augmentez la portée de votre vidéo en prenant en charge plusieurs langues et en ajoutant des pistes de commentaires ou de description afin de garantir que votre public comprend l’objectif de votre contenu vidéo. (*Sortie publique vendredi 27 avril)