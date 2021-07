Le guide complet de la diffusion en direct pour les spécialistes du marketing : comment tirer le meilleur profit de vos efforts avant, pendant et après votre événement en direct

Bien de spécialistes du marketing rêvent de diffuser un événement en direct, et pour cause. Il est prouvé que la vidéo en direct permet de capter l'attention du public en lui donnant l’occasion d'être « le premier à savoir ». Mais ce qui était jadis considéré comme un privilège est aujourd'hui perçu comme un droit par votre public. Les réseaux sociaux de diffusion en continu courants comme Periscope et Facebook Live ont fait grimper en flèche les demandes de vidéo en direct. L'avenir de la communication est non seulement la vidéo, mais également la vidéo : en temps réel. C'est pourquoi les entreprises qui utilisent la vidéo doivent diffuser leur vidéo en haute qualité et dans des formats réactifs tout en créant une destination en ligne propre à fidéliser leur public. Mais pour cela, elles n'ont pas besoin d'être expertes en technique. De fait, il n'est pas nécessaire que la diffusion en direct soit compliquée ou demande de nombreuses ressources. En outre, elle ne comporte aucun risque. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? C'est pourtant vrai, et voici des raisons pour lesquelles vous devriez diffuser en direct votre prochain événement ou série d'événements.

Les avantages de diffuser en direct votre prochain événement générant un retour sur investissement

Élargissement du public de votre marque : les expériences de vidéo en direct attirent l'attention. La diffusion en direct accroît la notoriété de la marque, et favorise davantage l'engagement et la conversion. Rehaussement de l'authenticité de votre marque : des rapports entre personnes ou des conversations en tête-à-tête peuvent avoir lieu dans l'espace numérique par le biais de la vidéo. De plus, la vidéo en direct promet une communication authentique et non révisée et, faite correctement, elle renforce la crédibilité de votre marque. Prolongement de l'investissement dans la vidéo de votre marque : la vidéo

en direct vous fournit un contenu vidéo en direct riche à réaffecter. Transformez-le en contenu vidéo court dont le public raffole. La vidéo à la demande (VOD) modifiée à partir d'un contenu diffusé en direct prolonge la valeur des investissements dans des événements en créant du contenu pour des semaines, des mois, voire même des années.

Les marques B2C et B2B utilisent la diffusion en direct pour créer des modèles commerciaux et des expériences en ligne uniques. Et elles le font en utilisant des outils de plate-forme vidéo conviviaux, ainsi que des flux de travail qui peuvent être facilement répétés et qui économisent les ressources. Non seulement un événement en direct est facile à diffuser, mais vous pouvez rentabiliser votre investissement dans cet événement avant, pendant et après celui-ci.

Comment gérer un flux vidéo d'événement en direct — pour les spécialistes du marketing non initiés

1. Création d’une anticipation à l'événement avec une page avant l'événement

Une page avant l'événement crée une destination pour votre diffusion en direct à l'avance, et vous permet de promouvoir votre événement de manière précoce et régulière. Ainsi, au moment de l'événement, il n'y a aucune confusion concernant l'endroit où aller. Même pour celui qui maîtrise la technologie, créer une page internet le jour de l'événement et gérer le roulement du flux en direct peut être éprouvant. Créez plutôt un espace pour interagir avec votre public avant l'événement et rationalisez le flux de travail de votre événement. Vous avez sans doute créé un hashtag, il est maintenant temps d'animer la conversation et l'animation autour de l'événement. Utilisez cet espace pour recueillir les points de vue de votre public sur les réseaux sociaux et observer en temps réel comment l'histoire de votre marque est racontée.

L'action finale avant l'événement est de créer des modèles de votre flux de diffusion en direct dans un processus simple et pouvant être répété. Une page de destination de votre marque sur votre domaine, qui inclut des fonctions comme la conversation, des invites de partage sur les réseaux sociaux et le contrôle des hashtags en temps réel centralise les communications au public avant l'événement et l'assurance qualité. Ainsi, vous évitez également un flux vidéo vide et sans intérêt. En utilisant un modèle de vidéo d'événement en direct, vous y consacrez également moins de temps et d'efforts, et vous pouvez ainsi vous concentrer sur la coordination d'un événement réussi. Synchronisez-vous avec les autres membres de votre équipe marketing au sujet des promotions avant l'événement pour réfléchir aux autres moyens créatifs d'utiliser cette page.

Par exemple, DemandGen voudra savoir comment attirer des clients potentiels grâce à ce site de vidéo. Bien sûr, fournissez quelque chose d’utile ! Vous pouvez tout simplement proposer d'envoyer une alerte à vos visiteurs lorsque la prochaine diffusion en direct aura lieu. Si votre calendrier est confus, vous comprenez cette valeur ajoutée. Les personnes ont peur de rater quelque chose, et un rappel amical de la part d'une entreprise est donc souvent une communication bienvenue, et un moyen de déboucher sur plus d'engagement.

2. Garantie d’une expérience de qualité avec une page d'événement diffusé en direct

Il est temps de passer à l'événement à proprement parler. Les flux en direct

peuvent attirer des visiteurs qui ne peuvent peut-être pas participer physiquement à l'événement. Par le passé, le public devait se contenter de regarder une vidéo, une expérience plutôt passive. Aujourd'hui, le consommateur de contenu moderne veut interagir. Votre public attend d'avoir une expérience aussi plaisante que celle en direct.

« Fournissez une expérience vidéo optimale : notre attention est de courte durée — infiniment petite. Ainsi, le visiteur est peu enclin à vivre une expérience vidéo de mauvaise qualité. Faites en sorte que l'attention

des parties intéressées ne retombe pas. Assurez-vous d'évaluer votre environnement de diffusion en direct pour vous assurer que votre flux en direct est réactif sur les dispositifs mobiles et diffuse de la vidéo de haute qualité. Diffusez votre flux d'événement en direct sur internet et sur les dispositifs iOS et Android. N'ayez pas peur d'être audacieux concernant la taille de votre vidéo : cela accroche le public, qui reste concentré sur le flux en direct.

« Diffusez sur un second écran » votre expérience : qu'est-ce que cela signifie ? Principalement, chargez votre équipe responsable des réseaux sociaux, ou déléguez des représentants internes, du suivi de la conversation et de l'interaction avec le public. Au fur et à mesure que l'événement est diffusé, le public va naturellement basculer entre les widgets sur les réseaux sociaux et l'événement diffusé en direct. Vous ne vous éclipsez pas — vous prenez l'inclination naturelle d'un public pour le second écran (ou une nature distraite) et vous l'utilisez comme un moyen de ramener l'attention sur vous. Les visiteurs peuvent continuer à regarder la vidéo via un minilecteur, même s'ils sont occupés sur d'autres fonctionnalités de la page qui diffuse l'événement en direct. Donc, continuez à ajouter du contenu vidéo qui peut-être associé, de la publicité pour les partenaires ou des ressources à long terme, et même des téléchargements de calendrier d'événement. Quand ils feront défiler la page pour voir le reste du contenu, le flux en direct les suivra !

3. Promotion et réaffectation continues de votre contenu vidéo en direct

Vous avez passé du temps à organiser votre événement, à le promouvoir et à veiller à son bon déroulement. Assurez-vous que votre événement continue à attirer l'attention une fois qu'il est terminé. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est

la page de destination vidéo postévénement. Cette page vous permet d'ajouter des clips sur les temps forts de la manifestation et de définir des fonctionnalités suscitant l'intérêt des nouveaux visiteurs qui auraient aimé participer à l'événement, mais qui n'ont pas pu le faire.

Les résultats marketing d'un événement en direct ne se limitent pas au nombre de visiteurs ! Avec un modèle de vidéo d'événement en direct, archiver la vidéo d'un événement est simple et rapide. Cela se fait en toute transparence, de sorte que l'événement n'est jamais vraiment fini, même une fois terminé. Le flux en direct est à la demande et donc omniprésent et toujours pertinent ! Pensez également à créer des clips de votre contenu vidéo sur les sujets les plus intéressants ou marquants pour que les visiteurs puissent être attirés à nouveau lorsqu'ils visitent le site. Comme pour n'importe quel contenu, une vidéo peut et devrait être réaffectée, lorsque cela est approprié pour votre public. Voici quelques idées ci-dessous.

Tout le monde voudra prendre part à l'action. Donnez à votre équipe l'accès au contenu vidéo et concevez un plan multicanaux autour d'un contenu vidéo en direct. Où pouvez-vous placer votre contenu vidéo en direct ?

Pages de destination : des événements en direct ou séries de contenu (pensez à un podcast ou une émission sur l’internet) contribuent à la réussite de vos efforts de leadership éclairé. Incitez les visiteurs à s’inscrire à votre prochain événement en utilisant le contenu en direct enregistré auparavant. Pensez à découper votre contenu vidéo en chapitres et à les placer dans une sélection. Un formulaire de client potentiel peut être activé une fois que le visiteur a regardé plusieurs vidéos et démontre un grand intérêt. Blog : transcrivez votre contenu vidéo et créez des résumés de blog. Utilisez un outil comme Storyify pour valoriser le récit en intégrant les réactions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également utiliser la même sélection mentionnée ci-dessus, ouverte, et intégrer des éléments interactifs qui demandent au visiteur de « choisir sa propre aventure ». Courriels : votre événement en direct a été apprécié. Ne perdez pas les informations essentielles partagées par vos intervenants. Intégrez ces extraits de courriels dans des campagnes relationnelles préexistantes ou créez une campagne entièrement nouvelle. Site internet : intégrez votre page dans une ressource événementielle et une plate-forme vidéo jusqu'au lancement du prochain événement, que ce soit chaque année, trimestre ou mois. Les participants potentiels peuvent apprendre tellement de choses par le biais de la vidéo. Utilisez cette plate-forme pour favoriser l'engagement, avec des inscriptions par courriel

par exemple. En outre, encouragez les participants à interagir après l'événement en sollicitant du contenu généré par les utilisateurs et en

le plaçant également sur votre plate-forme. Réseaux sociaux : la vidéo sociale est de plus en plus utilisée et, lorsqu'elle est bien ciblée, elle peut générer une expérience de la marque plus positive (organique ou payée). Les flux vidéo en direct peuvent être découpés puis, en utilisant une plate-forme vidéo en ligne avec un outil de distribution de vidéo sociale, vous pouvez les découper à nouveau dans des longueurs de clips optimisées pour Twitter, Facebook et YouTube. Plusieurs ensembles de ressources vidéo sont créés pour être utilisés de plusieurs façons.

Le nombre de possibilités est infini, tout comme votre événement !

Cela incite à réfléchir, n'est-ce pas ? Vous n'avez plus d'excuses ! Avec le nombre croissant d'outils de production vidéo abordables et toutes les options haut de gamme et conviviales offertes aux consommateurs, la diffusion en direct n'est plus réservée aux entreprises disposant de gros budgets. Découvrez comment des clients de Brightcove utilisent le modèle Live Gallery :

SXSW diffuse plus de 60 sessions en direct auprès d'internautes dans le monde entier qui souhaitent interagir avec le contenu des festivals. Ils créent ensuite des expériences vidéo à la demande réactives pour tous les dispositifs et utilisent le contenu dans leur réseau pour Roku.

Ressource : La vidéo au cœur de la découverte de South by Southwest (SXSW) sur application mobile, de bureau et OTT

SilverLine Global est la principale plate-forme d'activation de supports multimédias parrainés destinée aux manifestations sportives d'endurance à participation de masse. La diffusion en direct remplit sa mission de « connecter les marques et

les athlètes dans leurs grands moments ». Ils changent le monde du parrainage sportif, en permettant aux organisateurs d'événements de lancer facilement leurs propres expériences de portail vidéo en utilisant du contenu en direct et à la demande, ainsi que du contenu vidéo créé par les participants aux épreuves.

Ressource : SilverLine Delivers Compelling Live Video Experiences For Endurance Sporting Events

Sotheby’s diffuse des ventes aux enchères en direct dans le monde entier. Cela permet d'atteindre un public mondial plus large, modernise la marque plus que centenaire avec une expérience adaptée aux dispositifs mobiles et augmente les revenus. Les clients n'ont plus besoin d'être présents physiquement dans la

salle de vente pour participer, ce qui signifie que les ventes aux enchères de Sotheby's deviennent accessibles à une nouvelle clientèle.

Ressource : A Live Look at Luxury: Sotheby’s Uses Video to Open Doors to its Brand

Brightcove Customers Enter 2016 on the New Apple TV®

HUGO BOSS crée des défilés de mode diffusés en direct. Les utilisateurs en ligne peuvent maintenant vivre l'expérience des podiums. De nombreux autres clients utilisent la diffusion en direct pour établir le contact entre le public et les dirigeants d'entreprise et leaders d'opinion.

Ressource : La nouvelle dimension de la mode : le défilé de mode en direct et en 3D de HUGO BOSS® attire plus de 70 000 visiteurs grâce à Brightcove Video Cloud

Un très bon exemple de B2B ? Oracle a diffusé en direct les présentations de sa manifestation annuelle, la Modern Customer Experience, cette année à Las Vegas, NV — les captures d'écran ci-dessus montrent la couverture avant, pendant et après l'événement. Le contenu en direct a été diffusé en utilisant Brightcove Gallery, la solution de Brightcove pour publier des événements à chaque stade de leur cycle de vie.

En conclusion, les possibilités de diffusion en direct pour les spécialistes du marketing sont nombreuses. Des expériences de diffusion en direct peuvent

ravir votre public tout en remplissant les objectifs de vos équipes marketing et commerciales. Votre public s'attend à voir du contenu vidéo en direct avec lequel il peut interagir en utilisant ses comptes sur les réseaux sociaux. Utiliser un modèle d'événement en direct, optimisé pour la diffusion vidéo, signifie que vous et votre entreprise pouvez créer des expériences vidéo et récolter les bénéfices de la diffusion en direct sans équipe spécialisée de l'internet ou de l’assistance informatique. Diffusez votre prochain événement en direct et réunissez l'équipe pour élaborer un plan, mais gardez à l'esprit que la participation de l'équipe informatique est facultative.

Note de la rédaction : cette publication est une combinaison de deux publications précédentes : Événements en direct : trois façons de franchir un palier, publiée le 25 octobre 2015 par Shirin Shahin et Live-Streaming Keynotes for Marketers at Oracle’s Modern Marketing Experience, publiée le 26 avril 2016 par by Linda Crowe. Nous avons ajouté un nouveau contenu et des conseils, données et exemples de marketing vidéo en direct supplémentaires.