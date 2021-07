La nouvelle chaîne de valeur des medias : 4ème partie

Ce post est le dernier d'une série de quatre parties retraçant la création de la "nouvelle" chaîne de valeur des médias. Retrouvez sur notre blog les précédents posts:

Une chaîne de valeur de plus en plus créative

Les marques ne sont pas les seules à innover en adoptant de nouvelles stratégies et technologies pour créer de la valeur. L’exemple américain est à ce titre particulièrement intéressant. Un fournisseur régional de télévision par le câble, Cablevision, a su identifier une opportunité sur son marché de Long Island, dans la région de New York : celui des compétitions sportives inter-lycées. Le groupe est ainsi devenu le diffuseur de programmes sportifs en direct dans la région de Long Island, s’attirant une raison supplémentaire pour fidéliser ses abonnés. Cet exemple tire le meilleur parti des solutions d’authentification TV Everywhere, qui permettent de protéger le contenu propriétaire tout en offrant aux abonnés un accès à leurs programmes où qu’ils se trouvent et à tout moment.

Les chaînes ajoutent également l’accès à des contenus en ligne exclusifs aux raisons de s’abonner à leur offre. HBO, très réputée pour ses séries, est même allée jusqu’à envisager un partenariat avec les fournisseurs d’accès à internet pour être diffusée en ligne et acquérir de nouveaux abonnés qui n’auraient pas le câble, et ainsi concurrencer des grands acteurs de la vidéo en ligne tels que Netflix.

Ce que cela signifie

La prolifération des terminaux mobiles a transformé notre vision de la télévision, et de son rôle dans l’écosystème du divertissement. Les marques et les médias qui cherchent à se rapprocher de leurs clients prennent désormais conscience que leur public est à la recherche d’une expérience vidéo personnalisée. Si le paradigme de la télévision traditionnelle était linéaire (production puis diffusion), le numérique offre un espace entièrement programmable. Cette convergence fait de l’avenir de la télévision un enjeu autant éditorial que technique. Le public a changé, et chacun a désormais ses propres attentes en matière d’expérience de consommation vidéo comme de choix de contenus.

A la place de la chaîne de valeur linéaire et basée sur le volume que nous connaissions, c’est un réseau multiple, mixant volume et valeur, qui est en train de s’imposer comme la voie d’avenir. Les marques et les médias ont aujourd’hui besoin de solutions techniques leur permettant de toucher leurs publics à travers des contenus vidéo présents sur n’importe quel média ou plateforme.