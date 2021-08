L'importance de connecter vos données vidéo à votre plate-forme d'automatisation du marketing

Année après année, nous continuons de constater une hausse de l'utilisation de la vidéo dans les campagnes marketing. eMarketer affirme en effet que 87 % des spécialistes du marketing à travers le monde utilisent la vidéo comme un outil marketing, ce qui représente une augmentation de 6 % depuis 2018. Cependant, la plupart des entreprises gèrent toujours leurs données vidéo manuellement au lieu de les connecter à leurs plate-formes d'automatisation du marketing.

Pourquoi devriez automatiser ?

Lorsque vous utilisez une plate-forme vidéo en ligne comme Brightcove, si vous ne connectez pas votre plate-forme d'automatisation du marketing à tous les e-mails qui renvoient vers une page vidéo, vous devrez chercher et analyser manuellement les données pour déterminer avec précision qui regarde vos vidéos.

Étant donné que la vidéo est la forme de communication la plus captivante et efficace qui soit, il est essentiel d'obtenir toutes les informations relatives à l'engagement pour savoir qui regarde quoi et ainsi assurer la réussite de vos campagnes marketing. Brightcove utilise ses propres outils d'analyse et de suivi pour rassembler les indicateurs de ses campagnes vidéo dans sa plate-forme d'automatisation du marketing, qui envoie ensuite ces informations à Salesforce. Grâce à ces connexions, nous pouvons suivre l'activité des utilisateurs sans restreindre l'accès à notre contenu vidéo, ce qui nous permet d'améliorer l'expérience utilisateur et de conclure davantage de ventes. De plus, avoir une meilleure visibilité de nos indicateurs d'engagement vidéo permet à notre équipe créative de savoir quels types de vidéos sont les plus efficaces. Nous sommes ainsi en mesure d'optimiser le contenu existant et de créer des vidéos captivantes pour garantir le succès de nos campagnes de conversion.

En vous connectant à votre plate-forme d'automatisation du marketing, vous pourrez exploiter encore davantage la puissance de la vidéo. Lorsque vos outils fonctionnent en harmonie, votre équipe commerciale peut démarcher des prospects et assurer leur suivi, mais ces derniers peuvent également profiter d'un accompagnement automatisé (oui, encore de l'automatisation !). Ma question est donc la suivante : avez-vous connecté Brightcove à votre plate-forme d'automatisation du marketing ? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Nous proposons en effet des intégrations prêtes à l'emploi avec les meilleurs systèmes d'automatisation du marketing, dont Salesforce Pardot.

Découvrez comment Brightcove Campaign peut se connecter aux plate-formes d'automatisation du marketing et améliorer de façon considérable vos campagnes marketing.