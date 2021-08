Tirer le meilleur parti du SEO dans les portails Gallery

Pour les entreprises, il est essentiel d'être bien référencé dans les résultats de recherche. De nombreuses organisations disposent d'équipes dédiées au SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) afin de s'assurer que les algorithmes utilisés par Google, Bing et d'autres moteurs de recherche traitent leurs sites de manière favorable.

Pour aider nos clients à optimiser leur SEO dans le cadre de leur stratégie vidéo, nous avons récemment ajouté quelques fonctionnalités aux portails de Brightcove Gallery qui pourraient améliorer considérablement vos performances SEO.

rel=canonical

Si un site contient plusieurs pages (URL) avec un contenu identique ou quasi identique, cela aura un impact négatif sur votre SEO.

Malheureusement, cela peut arriver sur les sites Gallery lorsqu'une vidéo est proposée dans plusieurs catégories. De nombreux clients Gallery se servent en effet des catégories « Les plus récentes » et « Les plus populaires » pour mettre en avant les vidéos publiées ailleurs sur le site. Lorsque Google repère ces pages identiques, le moteur de recherche peut diviser la valeur SEO entre elles, ce qui dilue leur puissance SEO globale.

Pour éviter tout impact négatif sur le SEO, il suffit d'ajouter une balise rel=canonical . Elle indique à Google que la valeur SEO d'une page donnée appartient en fait à une autre page identifiée par le biais d'une balise placée dans l'élément de la page. Voici un exemple : https://your\-url.com/detail/videos/category\-name/video/video\-id/title\-of\-video.html

Une vraie URL peut donc ressembler à ceci :

https://example.com/detail/videos/popular-videos/video/3323417749001/my-great-video

La balise rel=canonical supprime le nom de la catégorie de l'URL afin que les vidéos proposées dans plus d'une catégorie puissent mener à la même URL « canonique ».

Supprimer les titres des vidéos des URL

Nous avons ajouté une nouvelle case à cocher qui permet de supprimer les titres des vidéos des URL dans Gallery. Cette option peut présenter un certain avantage en ce qui concerne le référencement pour les clients qui changent fréquemment le nom de leurs vidéos. Elle peut également être utile lorsque les titres sont très longs et donnent des URL peu pratiques.

Il est toutefois possible que la suppression des titres de vidéos des URL ait des conséquences négatives sur le SEO. Nous vous conseillons donc d'appliquer cette option uniquement si vous avez évalué tous les avantages et inconvénients potentiels.

Considérations finales

Si vous avez des questions sur l'une ou l'autre de ces fonctionnalités, consultez un expert en SEO avant de les implémenter. Si vous comptez les utiliser, nous vous recommandons d'analyser votre trafic provenant des moteurs de recherche avant la modification pour obtenir un point de référence, et, après la modification, pour vous faire une idée de leur impact.