UNE ASSISTANCE PRIMÉE, UNE TECHNOLOGIE EXCEPTIONNELLE

Les pratiques à suivre en matière de production et de technologie sont incluses dans l'expérience d'événements virtuels Brightcove. De plus, vous pouvez bénéficier d'une assistance technique à l'intégration lorsque vous en avez besoin en vous abonnant à VMS et au portail des événements virtuels.