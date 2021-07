Support and Services

Les services d'apprentissage et la formation de Brightcove sont une partie centrale de notre offre à nos clients. L'objectif de l'équipe du service d'apprentissage est de fournir autant de ressources de formation que possible, dans autant de formats et types que possible, pour tous les niveaux d'utilisateurs Brightcove (débutants, intermédiaires et confirmés). Parce que chacun apprend différemment, Brightcove met toutes les ressources nécessaires à disposition pour répondre à tous vos besoins, que vous soyez un apprenant visuel, auditif ou kinesthésique !