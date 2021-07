Platform: APIs & SDKs

Utilisez nos API complètes pour personnaliser, étendre et intégrer votre contenu dans la plateforme Brightcove. Grâce aux API REST Video Cloud à jetons, vous pouvez accéder aisément à toutes vos API de contenu vidéo, de métadonnées, de publication et de statistiques, déployer des vidéos dans vos applications mobiles, intégrer votre contenu à des technologies tierces telles que les services CMS et les systèmes DAM, créer des modèles de lecteur vidéo personnalisés et étendre les fonctionnalités de votre lecteur vidéo en y ajoutant des plug-ins.

API d'intégration La diffusion en direct à débit adaptatif garantit systématiquement des vidéos d’une qualité irréprochable. Touchez votre public sur internet ou les dispositifs mobiles, notamment les iPad, iPhone et Android, avec des sorties RTMP et HLS simultanées. Personnalisez les rendus ou utilisez les ensembles SD/HD prêts à l'emploi afin d'optimiser la lecture sur n'importe quel écran ou quel que soit l'état du réseau.

API de lecteur Notre API de lecteur vous permet de créer des expériences et un comportement de lecteur personnalisés. L'API de lecteur prend en charge la personnalisation des lecteurs vidéo via CSS avec une version standard de JavaScript. Nous fournissons également une bibliothèque complète de plug-ins de lecteur pour étendre les fonctionnalités de votre lecteur vidéo et de l'échantillon de code pour mettre en œuvre un comportement personnalisé.

API de lecture L'API de lecture facilite l'intégration du contenu vidéo géré dans Video Cloud avec des lecteurs personnalisés sur des plateformes différentes ou plus spécialisées. L'API de lecture peut également intégrer des métadonnées vidéo dans des applications et des sites personnalisés, pour des expériences plus personnelles. Cette API a été conçue pour prendre en charge des déploiements vidéo complexes à grande échelle.

API CMS Pour les entreprises qui souhaitent intégrer Video Cloud directement dans le flux de publication vidéo, l'API CMS fournit un accès en lecture et en écriture aux métadonnées Video Cloud. Les éditeurs peuvent ainsi publier du contenu à partir des systèmes qu'ils connaissent déjà et apprécient, comme les systèmes de gestion du contenu (CMS) et autres outils automatisés, pour un accès au site plus rapide et une utilisation plus simple.

API de statistiques L'API de statistiques permet aux développeurs et aux partenaires de créer des statistiques vidéo Video Cloud directement dans leurs applications. Les équipes de veille stratégique, les analystes commerciaux et les producteurs de vidéo ont ainsi une idée plus précise des performances de leur contenu vidéo et peuvent optimiser les expériences vidéo en ligne.

API de gestion de lecteur Notre API de gestion de lecteur simplifie l'ajout de plug-ins de lecteur et la publication CDN automatique. L'API est clairement documentée, facilite la transition de la configuration guidée de Video Cloud Studio à un processus par API plus personnalisé.

API de conversion en direct En plus du flux de travail simplifié du module Live de Video Cloud pour les utilisateurs les moins techniques, nous proposons également une API complète de conversion Live Cloud pour les développeurs. Les développeurs peuvent accéder à une API exhaustive pour la conversion en direct et le service s'adapte instantanément à vos besoins. Il vous suffit d'implémenter un flux RTMP pour convertir la vidéo en direct en flux adaptatifs à plusieurs débits et la lire sur n'importe quel dispositif connecté à internet.

SDK Video Cloud Les SDK Video Cloud offrent les outils nécessaires pour lancer vos projets en un éclair et obtenir des applications vidéo exceptionnelles. Les SDK pour iOS, tvOS, Android et AndroidTV vous apportent le nécessaire pour mettre la vidéo sur vos applications mobiles et vos expériences de TV connectée.