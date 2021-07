Mobile Devices and OTT

Brightcove Video Cloud offre un encodage adapté à la vidéo mobile, des kits de développement (SDK) efficaces, un système intelligent de détection de dispositif et une optimisation pour les mobiles performante, qui facilitent énormément la mise en place d'une stratégie vidéo mobile multiplateformes sur l'internet mobile comme sur les applications mobiles.

Applications mobiles Les SDK du lecteur vidéo Brightcove pour iOS et Android vous permettent d'offrir des expériences vidéo captivantes sur les applications mobiles. La documentation complète et les articles pour les développeurs accessibles dans le centre d’assistance Video Cloud, vous apportent tous les éléments pour profiter pleinement des avantages de Video Cloud dans votre application mobile et peuvent accélérer votre projet de développement d'application.