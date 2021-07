Une plateforme sécurisée et fiable conçue pour les grandes entreprises mondiales

Que vous destiniez vos vidéos au grand public ou à des communications internes privées, Brightcove simplifie la diffusion d'expériences vidéo de qualité avec un haut niveau de sécurité et de contrôle sur tous les dispositifs. Nous prenons en charge les systèmes de protection du contenu les plus sophistiqués et les fonctionnalités de sécurité avancées telles que les filigranes, les restrictions par domaine et par IP et le géofiltrage. Vous pouvez ainsi diffuser le contenu vidéo le plus sensible en toute confiance et en toute sécurité.