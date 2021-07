Prise en charge étendue des formats

Assurez-vous d'être prêt(e) pour un monde aux dispositifs et aux formats multiples. L'utilisateur d'aujourd'hui visionne les vidéos sur une variété de dispositifs, chacun ayant son propre système d'exploitation et format vidéo. Video Cloud prend en charge presque tous les formats et codecs, en mettant l'accent sur la conversion dans les formats utilisés pour la diffusion sur les navigateurs internet, les tablettes, les smartphones et autres dispositifs connectés. Nos solutions permettent de diffuser du contenu sur le plus grand nombre de plateformes et de dispositifs et d'offrir la meilleure expérience vidéo, en mettant l'accent sur la diffusion en HLS et MPEG-DASH.