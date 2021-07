Gérez votre contenu vidéo avec des sélections manuelles et intelligentes

Créez rapidement et facilement des sélections de votre contenu vidéo. En créant des sélections pour vos lecteurs vidéo, vos sites internet et vos pages vidéo, vous êtes sûr(e) de présenter à votre public les vidéos pertinentes et une histoire cohérente. Vous pouvez également créer des sélections intelligentes qui s'intègrent automatiquement en fonction de métadonnées et de balises, pour que votre contenu reste actualisé. Triez les sélections intelligentes en fonction des plus récentes, des plus populaires ou d'autres critères, pour faire remonter automatiquement le contenu souhaité. Configurez des sélections intelligentes afin de réduire le temps nécessaire à l'organisation et à la mise à jour du contenu de votre site.