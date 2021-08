DERNIÈRE MISE À JOUR : le 29 avril 2021

Brightcove Inc. et ses filiales (« Brightcove » ou « nous ») souhaitent permettre à leurs clients (les « Clients » ou « vous ») de mieux comprendre comment elles collectent, utilisent, partagent et stockent les informations relatives à votre utilisation de nos services et aux utilisateurs finaux qui visionnent vos vidéos via nos services (les « Visiteurs »).

This Brightcove Services Privacy Policy (“Privacy Policy”) describes Brightcove’s practices regarding information collected by our online products and services, including Video Cloud, Brightcove Live and Zencoder, and add-on features such as Gallery and Audience (collectively, “Brightcove Services”). Any use of Brightcove Services, including the Studio and sign-up pages accessible through the Brightcove website (including www.brightcove.com), is covered by this Privacy Policy. Those aspects of the Brightcove website that do not form a part of the Brightcove Services are covered by the Brightcove Website Privacy Policy.

We do not have a direct relationship with Viewers. Information collected from Viewers on Customers’ websites or apps is subject to our Customers’ privacy policies. Viewers who have questions or concerns about information collected when they view a video via Brightcove Services, or about the content of any such video, should contact our Customer through the website or app on which such video is available. Viewers who are uncertain about whom to contact may contact us at privacy@brightcove.com.

Contenu de la présente Politique de confidentialité :

Informations que nous pouvons recueillir

Informations recueillies auprès des Visiteurs. Dans le cadre de notre fourniture des Services Brightcove, nous pouvons recueillir certaines informations concernant les Visiteurs. Ces informations peuvent inclure des informations personnelles, c'est-à-dire des informations qui identifient une personne ou qui concernent une personne identifiable. Les informations que nous pouvons recueillir lors du visionnage de vidéos via les Services Brightcove incluent :

Unique IDs such as IP addresses, user IDs or device ID.

nom, adresses postale et électronique, fonction et secteur du Visiteur. Notez que Brightcove ne recueille ces informations sur les Visiteurs que si un Client choisit d'utiliser certaines fonctions des Services Brightcove (telles qu'Audience) visant à recueillir ce type d'informations ;

informations système, telles que type et version de dispositif, navigateur et système d'exploitation, résolution d'écran et langue par défaut ;

domaine de référence, domaine de destination et chemin de destination ;

Video-viewing activity, such as player loads, number of views, viewed minutes, percent of content viewed, new Viewers, unique Viewers, attention span, top domains, geography, traffic sources, search terms and other similar information. This information is aggregated and de-identified (meaning it is not connected to an individual Viewer) unless a Customer elects to use certain Brightcove Services that are intended to connect such information.

Données de géolocalisation.

autres informations personnelles d'une personne physique pouvant être incluses dans les vidéos ou autres données que nos Clients chargent vers les Services Brightcove.

Informations recueillies auprès des Clients. Pour nous permettre de fournir efficacement les Services Brightcove, nous pouvons recueillir les informations suivantes auprès des personnes autorisées par les Clients (telles que leurs employés) à utiliser les Services Brightcove :

nom, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel, société, fonction, ainsi qu'adresse de facturation et informations de paiement professionnelles ;

identifiants de connexion.

Cookies and Other Tracking Technologies. We, and our third-party service providers, may use technologies such as cookies and beacons to quantify use, to analyze viewing and engagement with videos displayed using Brightcove Services, to conduct benchmarking, to generate metrics, to report to Customers and to assess the quality of Brightcove Services.

Cookies. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur l'ordinateur d'un utilisateur à des fins de suivi. Nous pouvons relier les informations que nous stockons dans les cookies aux informations personnelles que nous obtenons lorsque vous utilisez les Services Brightcove. Les Services Brightcove peuvent utiliser à la fois des cookies de session et des cookies persistants. Un cookie de session expire à la fermeture du navigateur. Un cookie persistant reste sur votre disque dur pour une période prolongée. Vous pouvez contrôler l'utilisation des cookies au niveau de chaque navigateur, mais si vous choisissez de les désactiver, cela peut limiter la mesure dans laquelle vous pouvez utiliser certaines fonctions des Services Brightcove. Pour plus d'informations sur les cookies, veuillez consulter notre documentation sur les produits.

Pixels invisibles. Nous pouvons également utiliser des pixels invisibles, des balises et des scripts dans le cadre des Services Brightcove. Les pixels invisibles, aussi appelés pixels espions ou balises internet, sont de petits fichiers images utilisés par les Services Brightcove pour communiquer des données statistiques sur l'activité et l'utilisation des services des Visiteurs. En plus des cookies, les pixels invisibles nous permettent de compter avec précision le nombre de Visiteurs uniques qui ont visionné une vidéo et l'activité au cours d'une session de visionnage. Ces informations nous permettent de mesurer les performances des vidéos de nos Clients et permettent à nos Clients d'évaluer l'interaction des Visiteurs avec leur contenu vidéo.

En-têtes HTTP. Les en-têtes HTTP sont des informations transmises à l'affichage d'une page internet. Elles contiennent des informations techniques requises pour la communication entre un dispositif de navigation et le serveur d'un site internet. D'autres protocoles de communication électronique (tels que ceux utilisés pour les courriels) utilisent également des en-têtes pour transmettre des informations. Des informations peuvent être transmises dans des en-têtes HTTP (ou d'un autre protocole de communication électronique) à Brightcove par l'utilisation des Services Brightcove par le Client ou par l'interaction des Visiteurs avec une vidéo du Client. Il peut s'agir d'informations sur le navigateur du dispositif, la page internet demandée et l'ordinateur ou le dispositif utilisé (par ex. un identifiant transporteur ou de dispositif).

Fichiers journaux. Comme la plupart des services en ligne, nous collectons certaines informations automatiquement et les stockons dans des fichiers journaux. Ces informations peuvent inclure l'adresse IP du Visiteur, le type de navigateur, le type de dispositif, le fournisseur d'accès internet (FAI), les pages de référence/sortie, le système d'exploitation, l'horodatage et/ou les données de parcours de visite. Une adresse IP est identifiée et consignée automatiquement dans les fichiers journaux de notre serveur dès qu'un Client utilise les Services Brightcove ou qu'un Visiteur visionne une vidéo, avec la ou les heures des visites et la ou les pages consultées. Nous pouvons combiner les informations recueillies automatiquement dans ces journaux aux autres informations que nous collectons afin de fournir des données statistiques à nos Clients, d'améliorer le fonctionnement des Services Brightcove et aux autres fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.

Analytics. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics, to track the use of Brightcove Services by our Customers. For information on how Google collects and processes information and how to opt out from Google’s collection of your information, please click here.

Do Not Track. Brightcove Services do not recognize if a browser sends a “do not track” signal or similar mechanism to indicate the user does not wish to be tracked or receive interest-based ads. Please see our Cookies Policy for more information including how to exercise your rights to opt-out of cookies, analytics, and personalized advertising

Comment nous pouvons utiliser les informations

Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, nous pouvons utiliser les informations concernant nos Clients et les Visiteurs aux fins suivantes ou des manières suivantes :

pour fournir les Services Brightcove ;

pour fournir des données statistiques et des rapports sur l'activité de visionnage à nos Clients ;

pour fournir une assistance à nos Clients ;

pour permettre aux Visiteurs de s'enregistrer auprès de nos Clients afin de pouvoir regarder le contenu vidéo proposé sur les sites internet ou les applications de nos Clients. Brightcove recueille ces informations au nom du Client ;

pour personnaliser les Services Brightcove ;

à des fins commerciales internes, telles que l'analyse des données, l'analyse des performances, les audits, le développement de nouveaux produits, l'amélioration des Services Brightcove, le soutien du développement de produits, logiciels et applications, l'exécution de recherches, d'analyses, d'études ou d'enquêtes et l'identification des tendances d'utilisation ;

pour préserver la sécurité et l'intégrité des Services Brightcove, du contenu vidéo et des données de nos Clients et de nos activités ;

pour nous conformer à nos obligations contractuelles, aux exigences légales ou réglementaires en vigueur et à nos politiques, et pour nous protéger contre toutes activités criminelles, réclamations et autres risques ;

nous pouvons également utiliser les informations sur nos Clients : pour leur envoyer des informations et mises à jour concernant les Services Brightcove et des programmes et promotions ; pour satisfaire leurs demandes, par exemple créer des comptes de Services Brightcove ; ou pour concrétiser leurs achats ;

de toute autre manière, avec le consentement approprié.

Comment nous pouvons partager les informations

Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, nous pouvons partager, divulguer et transférer les informations, y compris les informations personnelles, comme suit :

avec le Client, dans le cadre des Services Brightcove ;

avec les prestataires de services tiers que nous utilisons pour soutenir les Services Brightcove et nos activités. Ces tiers incluent les tiers qui nous fournissent des services tels que l'hébergement de site internet, l'analyse de données, la fourniture d'infrastructures, des services informatiques, le service à la clientèle, des services de statistiques et de livraison des courriels. Ces tiers sont autorisés à utiliser les informations vous concernant uniquement lorsque cela est nécessaire pour nous fournir ces services ;

avec des tiers, lorsque le Visiteur ou le Client a demandé à utiliser un service tiers (notamment des applications) en rapport avec les Services Brightcove et a demandé à ce que nous fournissions les informations à ces tiers ;

avec nos filiales actuelles et toutes sociétés affiliées ou filiales futures ;

avec un acheteur, un investisseur, une nouvelle filiale ou tout autre tiers si Brightcove, ou une partie, un groupe ou une unité opérationnelle de Brightcove, fait l'objet d'une transaction commerciale, telle qu'une fusion ou une acquisition, ou pendant les phases de préparation d'une telle transaction (par ex., négociations et concertations). Vous serez notifié(e) par courriel et/ou une annonce visible sur notre site internet de tout changement de propriété, de tout changement d'utilisation de vos informations personnelles et des choix dont vous disposez concernant ce changement d'utilisation de vos informations personnelles ;

With third parties for marketing, advertising, promotions, contests or other similar purposes.

si nous estimons que cela est nécessaire : en vertu de la loi en vigueur, y compris des lois hors du pays de résidence du Visiteur ou du Client ; pour nous conformer à tout(e) loi ou directive, décision judiciaire ou administrative, procédure ou enquête judiciaire, mandat, citation à comparaître, enquête liée à l'application de la loi ou à la sécurité nationale ou lorsqu'autrement exigé ou autorisé par la loi ; pour répondre aux demandes d'instances publiques et gouvernementales, y compris d'instances publiques et gouvernementales en dehors du pays de résidence ; pour appliquer nos politiques et conditions générales ; pour protéger nos opérations ou celles de nos filiales, clients, partenaires, agents ou autres ; pour protéger nos droits, notre confidentialité, notre sécurité ou nos biens et/ou ceux de nos filiales, clients, partenaires, agents ou de toute autre personne ou organisation ; et/ou pour nous permettre d'utiliser les recours disponibles ou de limiter tout préjudice que nous pourrions subir.

Payment Processing. We use third-party payment service(s) (“Payment Service”) to process credit card payments for certain editions of Brightcove Services. Customers acknowledge and agree within their Brightcove Services agreement that when prompted to provide credit card information, that information gets transmitted directly to the Payment Service. Brightcove does not have access to full credit card numbers and does not store such information in its own systems. Information transmitted to the Payment Service is encrypted using SSL technology. The Payment Service is required to comply with all applicable privacy and security laws and the rules and regulations issued by the payment card industry and the credit card companies. Please contact us at privacy@brightcove.com if you would like Brightcove to facilitate the correction or deletion of your personal information with the Payment Service.

Suivi inter-dispositifs. Lorsque les Clients ou Visiteurs utilisent des dispositifs pour afficher et/ou visionner le contenu vidéo d'un Client, nous pouvons recevoir des informations sur leurs dispositifs, tel qu'un identifiant unique pour chaque dispositif. Nous et nos prestataires de services et les tiers avec qui nous collaborons, y compris les réseaux de publicité, pouvons utiliser le suivi inter-dispositifs/inter-contextes. Par exemple, si un Visiteur utilise différents dispositifs (tels que des ordinateurs de bureau, smartphones et tablettes) ou plusieurs navigateurs sur un seul dispositif, il se peut qu'il ait plusieurs comptes ou profils dans les différents contextes et dispositifs. La technologie inter-dispositifs/inter-contextes permet de relier ces comptes ou profils multiples aux données correspondantes des différents contextes et dispositifs.

Aggregate Information. To the extent permitted by applicable law, we may use, process, transfer and store any data about Viewers and Customers in a non-personal, aggregated manner. We may combine personal information with other information, collected online and offline, including information from third-party sources. We may also use information in other ways with consent or as otherwise permitted by applicable law. By using Brightcove Services, our Customers agree that we may collect, use, share and store non-personal, aggregated data collected through Brightcove Services for benchmarking, analytics, metrics, research, reporting, machine learning and other legitimate business purposes.

Prises de décision automatisées. Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, nous pouvons recueillir des données de manière automatisée et prendre des décisions automatisées, notamment en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique, sur les Visiteurs et les Clients afin de fournir et/ou d'optimiser les Services Brightcove, à des fins de sécurité ou statistiques et à toute autre fin légitime.

Transferts internationaux de données

Le Services Brightcove peuvent être fournis en utilisant des ressources et serveurs situés dans plusieurs pays du monde, y compris les États-Unis et d'autres pays. Les informations personnelles sur les Visiteurs et les Clients peuvent par conséquent être transférées, traitées et stockées en dehors du pays dans lequel ils accèdent aux ou utilisent les Services Brightcove, y compris vers des pays où le niveau de protection des données peut ne pas être considéré comme satisfaisant par l'instance juridique ou réglementaire locale du pays d'origine des données. Nous protégerons la confidentialité et la sécurité des informations personnelles que nous recueillons conformément à la présente Politique de confidentialité, quel que soit l'endroit où elles sont traitées ou stockées.

European Residents. If you are a resident of the European Union (“EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield below.

Autres avis importants concernant nos pratiques en matière de confidentialité

Désinscription. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de marketing de notre part, vous pouvez vous désinscrire en suivant les instructions du lien « Se désinscrire » dans le dernier message que vous avez reçu ou en nous contactant à l'adresse privacy@brightcove.com. Les Clients ne peuvent pas se désinscrire de certaines communications, telles que celles nécessaires pour les maintenir informés de l'état des Services Brightcove et des problèmes qui y sont liés.

Retention Period. To the extent permitted by applicable law, we may retain information for as long as the account of the Customer for whom we collected the information is active, or as long as is reasonably necessary to provide Brightcove Services, or as needed for other lawful purposes. We may retain cached or archived copies of information. We may retain non-personal, aggregated data indefinitely, to the extent permitted under applicable law. We also will retain information as long as reasonably necessary to comply with our contractual and/or legal obligations, to resolve disputes, and to enforce our agreements.

Exactitude des informations. Nous accordons une très grande importance à l'exactitude des données. Les Clients doivent s'assurer que toutes les informations qui nous sont fournies sont à jour et peuvent rectifier les informations en se connectant à leur compte Client ou en contactant le service à la clientèle de Brightcove. Dans certains cas, les Clients peuvent avoir besoin de l'aide du service à la clientèle pour effectuer une modification. Nous répondrons aux demandes de modifications dans les dossiers des Clients dans les meilleurs délais raisonnables. Nous pouvons demander aux représentants des Clients de prouver leur identité avant d'accorder l'accès aux, ou d'accepter de mettre à jour, rectifier ou supprimer des informations personnelles appartenant aux Clients.

Vous pouvez demander à accéder à, ou à faire rectifier ou supprimer des informations personnelles en nous contactant à l'adresse privacy@brightcove.com. Nous nous efforcerons de répondre à toutes les demandes de rectification d'informations personnelles inexactes ou de suppression d'informations personnelles, sauf si nous sommes tenus de les conserver en vertu de la loi ou à des fins commerciales légitimes.

Utilisation des Services Brightcove par des enfants. Nous sommes conscients de l'importance de protéger la confidentialité et la sécurité des enfants. Bien que Brightcove reconnaisse que certains des publics cibles de ses Clients puissent être des enfants, les Services Brightcove ne sont pas destinés aux enfants de moins 13 ans (résidents des États-Unis) et aux enfants de moins de 16 ans (résidents de l'UE, de l'Espace économique européen ou de la Suisse). Les Visiteurs doivent consulter la politique de confidentialité de notre Client pour comprendre les conditions du Client en matière de contenu vidéo pour enfants.

Droit de demander des informations

Vous pouvez demander à savoir, et nous vous indiquerons, si nous détenons des informations personnelles vous concernant. Vous pouvez demander à accéder à, ou à faire rectifier ou supprimer vos informations personnelles en nous contactant à l'adresse privacy@brightcove.com. Nous répondrons à votre demande dans un délai raisonnable.

Region-Specific Disclosures

Notice for Certain European Residents.

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

Données personnelles et Traitement. Aux fins de la présente Politique de confidentialité européenne :

« Données personnelles » désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, à un numéro d'identification, à des données de localisation, à un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

« Traitement » désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations exécutée(s) ou non à l'aide de procédés automatisés sur des Données personnelles ou des ensembles de Données personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ainsi que la restriction, l'effacement ou la destruction.

Finalités et bases juridiques du Traitement des Données personnelles. Brightcove traite les données aux fins définies dans la présente Politique de confidentialité, notamment pour fournir les Services Brightcove. Pour parvenir à ces fins, Brightcove peut accéder aux données, y compris aux Données personnelles, afin de fournir les Services Brightcove, corriger et résoudre des problèmes techniques ou liés aux services ou en réponse à des obligations contractuelles. Veuillez consulter les sections Informations que nous pouvons recueillir, Comment nous pouvons utiliser les informations et Comment nous pouvons partager les informations pour plus de détails sur la manière dont nous recueillons, utilisons, divulguons et partageons les données, prenons des décisions automatisées et conservons les données, y compris les Données personnelles, sur les Visiteurs et les Clients.

Notre Traitement des Données personnelles repose sur les bases juridiques suivantes : (i) le consentement et/ou (ii) toute autre base juridique applicable, telle que notre intérêt légitime à faire du commerce, proposer des produits et services de valeur aux clients des Services Brightcove, lutter contre la fraude, garantir la sécurité des informations et du réseau, le marketing direct et la publicité et respecter les pratiques de l'industrie.

Droits supplémentaires pour les résidents européens. En tant que résident de l'UE ou d'un pays dont la législation en matière de protection des Données personnelles est essentiellement similaire, vous pouvez bénéficier d'un ou plusieurs des droits supplémentaires suivants :

Accès . Vous avez le droit de demander un exemplaire des Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet en nous contactant à l'adresse privacy@brightcove.com.

. Vous avez le droit de demander un exemplaire des Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet en nous contactant à l'adresse privacy@brightcove.com. Droit de rectification et d'effacement . Vous avez le droit de demander à ce que nous rectifiions ou supprimions toutes les Données personnelles vous concernant qui sont incomplètes, incorrectes, inutiles ou périmées.

. Vous avez le droit de demander à ce que nous rectifiions ou supprimions toutes les Données personnelles vous concernant qui sont incomplètes, incorrectes, inutiles ou périmées. Droit d'opposition . Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment, au Traitement à des fins de marketing direct des Données personnelles vous concernant.

. Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment, au Traitement à des fins de marketing direct des Données personnelles vous concernant. Droit à la limitation du traitement . Vous avez le droit de demander la limitation du Traitement des Données personnelles vous concernant pour certaines raisons, par exemple si vous considérez que les Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet sont inexactes ou si vous vous êtes opposé(e) à leur Traitement en attendant la confirmation que nos critères de Traitement légitimes ont préséance sur les vôtres.

. Vous avez le droit de demander la limitation du Traitement des Données personnelles vous concernant pour certaines raisons, par exemple si vous considérez que les Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet sont inexactes ou si vous vous êtes opposé(e) à leur Traitement en attendant la confirmation que nos critères de Traitement légitimes ont préséance sur les vôtres. Droit à la portabilité des données . Vous avez le droit de demander et de recevoir les Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet sous une forme courante lisible par machine.

. Vous avez le droit de demander et de recevoir les Données personnelles que nous avons recueillies à votre sujet sous une forme courante lisible par machine. Droit de retrait du consentement . Si le Traitement des Données personnelles vous concernant ne repose sur aucun autre intérêt légitime que votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment sans affecter la licéité de notre Traitement fondé sur ce consentement avant son retrait, y compris le Traitement lié à des contrats existants pour nos produits et services.

. Si le Traitement des Données personnelles vous concernant ne repose sur aucun autre intérêt légitime que votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment sans affecter la licéité de notre Traitement fondé sur ce consentement avant son retrait, y compris le Traitement lié à des contrats existants pour nos produits et services. Droit d'introduire une réclamation auprès d'une DPA. Si vous pensez que notre Traitement des Données personnelles vous concernant ne respecte pas la législation applicable en matière de protection des données, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données (« DPA ») locale.

Pour exercer les droits susmentionnés (à l'exception du droit d'introduire une réclamation auprès d'une DPA, que vous pouvez exercer directement auprès d'une DPA), veuillez nous contacter à l'adresse privacy@brightcove.com. Nous traiterons toutes les demandes conformément à la loi en vigueur et dans un délai raisonnable. Il nous faudra peut-être vérifier votre identité avant de traiter votre demande. Vous pouvez consulter, rectifier et mettre à jour certaines informations en vous connectant à votre compte de Services Brightcove et en modifiant les informations de profil.

Si Brightcove reçoit une demande d'un Visiteur, nous pouvons transmettre la demande au Client et aider ce dernier à y répondre.

Divulgation légale. Brightcove peut être tenue de divulguer des Données personnelles en réponse à des demandes légales d'instances publiques, notamment des données nécessaires au respect des exigences relatives à la sécurité nationale ou à l'application de la loi, ou en vertu de décisions judiciaires.

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

Avis supplémentaire pour les résidents canadiens

La législation canadienne peut accorder certains droits supplémentaires aux résidents canadiens. Veuillez consulter les informations fournies par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour plus de détails.

You, and we, confirm that it is our wish that this Privacy Policy and all other related policies be drawn up in English. Vous, et nous, reconnaissons avoir souhaité que la présente Politique de confidentialité et toutes les autres politiques associées soient rédigées en anglais.

Notice for California Residents.

When we are acting as a “business,” as that term is defined in the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) (as opposed to when we are acting as a “Service Provider,” as defined in CCPA, when we are providing Brightcove Services), please see our California Privacy Notice for information about how we collect, use, disclose, and otherwise process personal information of individual residents of the State of California within the scope of the CCPA.

Avis relatif au bouclier de protection des données

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of Brightcove Services who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom, and Switzerland that we receive and process through Brightcove Services. We certify that we adhere to the Privacy Shield Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (hereinafter, “Privacy Shield Principles”) for personal data of Viewers and Customers in participating European countries. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

Questions et réclamations. Si vous résidez dans un pays adhérant au Bouclier de protection des données, vous pouvez adresser toutes questions ou réclamations relatives à notre conformité au Bouclier de protection des données à notre Contact de protection des données ci-dessous. Nous nous efforcerons de résoudre votre demande avec vous.

Si vous ne recevez pas rapidement une réponse à votre problème relatif aux données traitées dans le cadre du Bouclier de protection des données ou si nous n'avons pas répondu à votre demande de manière satisfaisante, vous pouvez contacter gratuitement notre service de résolution des litiges basé aux États-Unis à l'adresse https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Si ni Brightcove ni notre service de résolution des litiges indépendant ne résout votre problème, vous avez le droit de demander un arbitrage exécutoire par le comité du Bouclier de protection des données. Toutefois, avant de demander ce type d'arbitrage, un résident d'un pays adhérant au Bouclier de protection des données doit tout d'abord : (1) nous contacter et nous donner l'occasion de résoudre le problème ; (2) demander l'aide de notre service de résolution des litiges indépendant désigné ; et (3) contacter le département du Commerce des États-Unis (directement ou par l'intermédiaire d'une DPA européenne) et laisser le temps au département du Commerce de tenter de résoudre le problème. Si un tel résident demande un arbitrage exécutoire, chaque partie devra assumer ses propres frais d'avocat. En vertu du Bouclier de protection des données, le ou les arbitres ne peuvent imposer qu'un dédommagement individuel spécifique, non pécuniaire et équitable nécessaire pour remédier à tout manquement aux Principes du bouclier de protection des données concernant le résident.

Exécution de l'U.S. Federal Trade Commission. Les engagements de Brightcove dans le cadre du Bouclier de protection des données sont soumis aux pouvoirs d'enquête et d'exécution de la Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce) des États-Unis.

Confidentialité Contact du Bouclier de protection des données et en matière de protection des données. Votre contact du Bouclier de protection des données et en matière de protection des données pour les Données personnelles que nous traitons en lien avec les Services Brightcove est :

Attn: Chief Privacy Officer

privacy@brightcove.com

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210, États-Unis

Téléphone : +1 617 500 4947

Veuillez joindre suffisamment d'informations pour nous permettre de comprendre et de répondre à votre question spécifique.

Security.

The security of personal information that Brightcove collects while operating the Brightcove Service is of great importance to Brightcove. We use organizational, technical and administrative measures to protect personal information under our control. No data transmission over the Internet or data storage system, however, can be guaranteed to be 100% secure. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at privacy@brightcove.com.

Mise à jour de la présente Politique de confidentialité

Nous pouvons mettre à jour la présente Politique de confidentialité pour y intégrer les modifications apportées à nos informations et pratiques en matière de confidentialité. En cas de modifications importantes, nous vous informerons en publiant un avis sur le Site avant ou au moment de l'entrée en vigueur de ces modifications. En continuant d'utiliser les Services Brightcove après une telle modification, vous acceptez la Politique de confidentialité modifiée. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des informations les plus récentes sur nos pratiques en matière de confidentialité. La date de la dernière mise à jour apparaît en haut de la présente Politique de confidentialité.

Comment nous contacter

Pour toutes questions concernant la présente Politique de confidentialité, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse privacy@brightcove.com, par téléphone au +1 617 500 4947 ou par écrit à l'adresse :

Attn: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA 02210, États-Unis

