Un modèle de revenus novateur favorise la réussite d'une société

L'un des facteurs essentiels au succès d'une entreprise est de trouver sa niche. Si vous êtes suffisamment intelligent pour aligner les services uniques que vous proposez sur les attentes d'un marché spécialisé, vous avez toutes les chances de réussir.

C'est ce que fit Dan Stevens en 2008, en fondant WorkerBee.TV, une société de production vidéo incontournable qui dessert un public tout aussi restreint : des associations professionnelles et commerciales. Aujourd'hui, D. Stevens supervise les équipes de services complets de production et de marketing vidéo de la société, qui s'efforcent chacune de fournir des solutions vidéo pour les associations, organisations membres et entreprises clientes. En agissant selon le principe qui consiste à « Utiliser la vidéo de manière stratégique », il conçoit du contenu vidéo pour mieux sensibiliser les clients à la marque, engager et conserver davantage les membres, attirer de nouveaux membres et multiplier les occasions de revenus non issus des cotisations.

Avec une hausse de revenus de 30 % chaque année, le modèle commercial éprouvé de WorkerBee.TV’s illustre différentes manières de créer, diffuser et monétiser la vidéo.

Des options personnalisables pour aider les clients à exploiter la puissance de la vidéo

WorkerBee.TV fournit une solution clé en main complète, Association TV®, la plate-forme vidéo à la marque de la société. Cette solution centralisée, qui permet aux clients de recevoir du contenu fondé sur les résultats par un « contrôle facile », est complétée par une vaste étendue de services personnalisés, notamment de production vidéo, stratégie du contenu, distribution, diffusion en direct et vidéo à la demande. Dan Stevens et John Heppenstall, directeur du marketing de WorkerBee.TV, expliquent comment la plate-forme Association TV® aide les clients à découvrir les avantages des services complets de vidéo :

« Le but d'Association TV® est d'aider les associations à utiliser la vidéo de manière stratégique pour répondre aux besoins de leurs membres tout en respectant leurs objectifs commerciaux et financiers », déclare D. Stevens.

Il poursuit : « Nous aidons nos clients à comprendre ce que notre plate-forme peut faire dans les domaines spécifiques de l'inventaire et de la catégorisation. Association TV® leur montre comment ajouter de la valeur à ce qu'ils font déjà. »

Quatre piliers du modèle commercial WorkerBee.TV

WorkerBee.TV s'efforce de faire en sorte que les organisations puissent informer, éduquer et inspirer leur communauté de façon simple et bénéfique, n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel dispositif. Les quatre principaux piliers de Workberbee.TV exploitent la puissance de la vidéo numérique pour satisfaire les plans de groupe et les objectifs financiers.

Premièrement, Association TV® fournit les services nécessaires aux associations et aux membres pour planifier, créer, diffuser, monétiser et mesurer les répercussions de la programmation vidéo. Ses fonctions spécialisées sont conçues pour permettre différents flux de monétisation, notamment augmenter les revenus issus des cotisations et autres.

Deuxièmement, Association TV® propose des solutions de stratégie du contenu, aidant les associations et les membres à utiliser la vidéo pour se positionner en tant qu'experts et chefs de file dans leurs domaines respectifs. Avec une équipe de producteurs, rédacteurs, vidéographes, éditeurs et animateurs au sein de son personnel, WorkerBee.TV simplifie le processus de production et aide les clients à concevoir des stratégies de marque spécifiques pour élargir les occasions de génération de revenus.

Troisièmement, Association TV® optimise le potentiel de revenus non issus des cotisations pour les clients, en créant des solutions modèles ou personnalisées par le biais de la plate-forme Association TV® ou de services autonomes. Elle aide ensuite les clients à identifier les sources de revenus les plus rentables qui assureront le financement des futures productions vidéo. Les associations comme leurs membres peuvent utiliser les solutions spécialisées de WorkerBee.TV. En fait, les membres peuvent profiter du package « Video as a Member Service » (Service de vidéo pour les membres) de la société, qui permet à chacun de recevoir des solutions vidéo à un tarif membre réduit. Un pourcentage des frais est également partagé avec leur association respective, aidant à générer des revenus non issus des cotisations.

Enfin, Association TV® garantit que le contenu vidéo a été stratégiquement conçu avec les meilleures pratiques afin de fournir un contenu marketing optimisé pour chaque client. L'équipe de production spécialisée de WorkerBee.TV crée chaque vidéo sur mesure pour offrir aux clients le meilleur retour sur investissement.

Un partage de revenus synergique, illustré par des chariots élévateurs

Le modèle de partage de revenus de WorkerBee.TV est unique, une approche coopérative du profit parfaitement illustrée par son « service de vidéo pour les membres ». Un bel exemple de cette synergie implique, étonnamment, des chariots élévateurs.

WorkerBee.TV a produit une campagne vidéo pour un groupe de membres d'associations qui possédaient tous une concession de chariots élévateurs. Ces membres ont travaillé avec WorkerBee.TV pour produire une série de six vidéos, positionnant chacun d'eux comme des experts du secteur vis-à-vis des clients potentiels et existants.

Les efforts combinés de WorkerBee.TV, des concessionnaires de chariots élévateurs et de leur association respective ont permis d'obtenir le parrainage de deux grands fabricants de chariots élévateurs OEM, aidant à réduire le coût global pour les membres. Une fois le parrainage en place, WorkerBee.TV a fourni deux vidéos spécifiques à leur franchise OEM à chaque concessionnaire. En prime, chaque vidéo était personnalisée à la marque des membres, conférant à chacun de leurs sites internet respectifs une touche très professionnelle. Dans les 3 mois qui suivirent le lancement de la campagne, l'organisation des chariots élévateurs parvint à inscrire 17 nouveaux membres, remplissant à 95 % son objectif de nouvelles inscriptions pour une année entière !

Ce modèle commercial unique permit à WorkerBee.TV d'offrir ses services — une solution d'une valeur de 60 000 $ — pour 1 250 $ par concessionnaire pour l'année complète. La série de vidéos généra un revenu bien supérieur à un million, dont un pourcentage aidera l'association-mère à financer de futurs projets. Toutes les parties impliquées y ont trouvé leur compte : l'association-mère, leurs membres, l'OEM et WorkerBee.TV.

Brightcove, le compagnon idéal pour WorkerBee.TV

La capacité de WorkerBee.TV à fournir des services vidéo de qualité de façon rapide et efficace dépend de la plate-forme Video Cloud de Brightcove et des solutions Brightcove Live.

« Sans Brightcove, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons », explique D. Stevens. « Nous nous appuyons essentiellement sur la possibilité de télécharger des vidéos rapidement et de permettre aux clients d'accéder aux statistiques à partir de notre plate-forme ».

Il poursuit : « Nous pouvons mesurer les données relatives à une vidéo et ainsi déterminer jusqu'au niveau d'engagement. Nous avons utilisé les fonctions statistiques de Brightcove pour fournir de très bonnes informations. Chaque vidéo créée à partir de notre plate-forme a une URL unique, ce qui nous permet d'obtenir des rapports très précis. »

Généralement, les vidéos génèrent des taux d'engagement supérieurs à la moyenne. Les vidéos comprises entre trois et cinq minutes sont visionnées du début à la fin par 70 % des spectateurs. « 70 % correspond à notre marqueur interne en termes d'objectifs d'engagement », dit D. Stevens. Mais de nombreuses vidéos de clients affichent des taux d’achèvement impressionnants de 90 à 100 % . D. Stevens et J. Heppenstall s'accordent tous les deux à dire que le fait de pouvoir fournir des modèles et formats personnalisés par le biais du lecteur Brightcove joue un rôle essentiel dans la promotion de la marque.

« Nous apposons la marque du client sur chaque lecteur, généralement avec trois à sept bannières et des widgets de partage sur les réseaux sociaux pour les communications entrantes et sortantes », explique D. Stevens.

Avec Brightcove Live, la société produit et diffuse de la vidéo en direct pour les événements et conférences des associations des clients. Cela aide les membres à se tenir au courant des activités, même lorsqu'ils sont loin. Les publicités intégrées avant, pendant et après les vidéos permettent à WorkerBee.TV de réduire le coût de production global et de promouvoir la marque avec de grandes entreprises sponsors. La plate-forme Brightcove permet en outre à WorkerBee.TV de découper la vidéo en direct en plusieurs clips plus courts pouvant ensuite être réutilisés comme contenu à la demande (VOD) sur les sites internet des clients. Pour le service d'apprentissage en ligne de la société, cela est une ressource incroyable. WorkerBee.TV peut fournir à ses membres toutes les informations dont ils ont besoin pour compléter leur formation et leur certification professionnelle. Ceux qui souhaitent juste mettre leurs compétences à niveau peuvent accéder gratuitement aux formations vidéo ; les membres qui doivent obtenir une certification peuvent payer des frais pour accéder aux vidéos de formation.

Se développer à l'international avec Brightcove

Alors que WorkerBee.TV a connu un énorme succès avec son modèle commercial distinct, D. Stevens pense toujours qu'il est prêt à encore être élargi. WorkerBee.TV est déjà active dans plusieurs pays avec des associations internationales. La société vise maintenant de façon stratégique d'autres marchés mondiaux, comme le Royaume-Uni, l'Australie et plusieurs pays non anglophones, pour étendre sa marque.

« Brightcove est international, notre plate-forme est internationale. Il est logique de penser que nous continuerons de nous développer. Nous voulons nous assurer que, d'un point de vue part de marché et de clients, le modèle est vraiment bien implanté aux États-Unis avant de l'essayer ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas ailleurs. »