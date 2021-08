La technologie Brightcove fait décoller la plate-forme Concert

Par le biais de ses huit marques multimédia distinctes — The Verge, Vox, SBNation, Eater, Polygon, Racked, Curbed et Recode —, Vox Media diffuse des histoires dynamiques sous forme de vidéos qui s'intègrent à toutes les plates-formes numériques et sont spécifiquement adaptées à chaque public cible. La société combine technologies innovantes, vidéos captivantes et journalisme numérique pour créer des productions qui portent à réflexion et inspirent confiance aux partenaires annonceurs.

« Nous travaillons exclusivement avec des environnements de qualité et de marque. Nous développons également nos propres publicités en interne, ce qui est vraiment rare et plaît beaucoup aux annonceurs. Ces deux éléments mis ensemble garantissent une sécurité optimale », explique Heather Savatta, directrice d'Ad Solutions.

L'approche orientée public de Vox Media est adoptée autant par l'équipe éditoriale que par les producteurs qui s'efforcent de développer des solutions publicitaires personnalisées pour les spécialistes du marketing. Pour faire en sorte que le public puisse visionner ces publicités clé en main de façon rapide et fiable dans différents environnements, la société a fait de Brightcove sa plate-forme vidéo de choix. Grâce au lecteur HTML5 standard et aux statistiques de visionnage réputées de Brightcove, Vox Media peut surveiller les performances et le succès global des publicités vidéo et ainsi favoriser le rendement pour de nombreux partenaires annonceurs.

L'évolution de la plate-forme Concert familiarise les annonceurs avec les solutions publicitaires clé en main

La création de Vox Media est partie de l'idée selon laquelle des personnes passionnées et curieuses méritent des histoires qui vont au fond des choses, établissant un lien fort entre le public et les sujets qu'ils apprécient le plus. La société poursuit sa croissance sur cette impulsion créative, développant les technologies innovantes sur lesquelles elle opère. Telle que sa plate-forme propriétaire Chorus. En tant que système de gestion du contenu (CMS) propre à la société, Chorus est un système de flux de travail étroitement intégré, exécuté sur toutes les marques de Vox Media. Les propres rédacteurs et développeurs de la société y gèrent les projets et tâches en toute transparence au moyen de son impressionnante palette d'outils de publication.

Le succès de Chorus permit à l'équipe des produits à forte rentabilité de Vox Media de développer une suite avancée de produits publicitaires personnalisés spécifiquement destinés à ses marques partenaires. Ces dernières ont ainsi pu utiliser les mêmes outils propres à Chorus pour créer des programmes publicitaires personnalisés hébergés sur la plate-forme, facilitant le partage des messages entre les différents sites détenus et exploités par Vox Media. Cela plut tellement aux marques partenaires que Vox Media lança une nouvelle société sœur appelée Concert, conçue spécifiquement avec ses annonceurs à l'esprit.

La plate-forme Concert fonctionne en partenariat avec NBCUniversal. Ensemble, ils produisent un inventaire publicitaire de qualité sur divers sites de média numériques haut de gamme. Concert fournit ensuite aux spécialistes du marketing des solutions publicitaires innovantes, à la fois efficaces et adaptées aux publics visés. La plate-forme, qui repose sur un concept similaire à celui d'autres réseaux de publicité, se distingue néanmoins par le fait qu'elle est entièrement dirigée par les éditeurs. Cela signifie que les partenaires éditoriaux de la société peuvent créer des liens plus forts avec les clients, tout en continuant d'offrir des possibilités de publicité à fort potentiel aux marques partenaires. Vox Media utilise même Concert pour diffuser du contenu de marque original sur Vox Creative, la division créative interne de la société.

« Nous suivons les différentes données et pouvons aider les annonceurs à choisir les vidéos à diffuser en fonction du taux d'achèvement de vidéo qu'ils souhaitent atteindre. Les annonceurs sont vraiment très très satisfaits du produit... Notre propre générateur de publicités et tous nos outils internes leur permettent de diffuser leur vidéo en direct dès qu'ils nous l'envoient. Du point de vue de la diffusion, ils nous considèrent comme un partenaire capable de faire passer leur message le plus rapidement possible, mais aussi dans un environnement vraiment sécurisé et dans des éditeurs de qualité », explique Heather Savatta.

Les données du lecteur Brightcove apportent une réelle valeur ajoutée aux formats publicitaires personnalisés de Vox Media

Pour permettre à Vox Media de diffuser ses vidéos publicitaires, aussi belles que qualitatives, sur l'ensemble de l'inventaire publicitaire haut de gamme de Concert, la société s'est associée à Brightcove, utilisant son lecteur pour prendre en charge plusieurs formats de vidéos publicitaires personnalisés, dont son format hors du flux (« out-stream »), qui offre une expérience utilisateur conviviale.

À la différence des publicités dans le flux, exécutées avant, pendant ou après une vidéo hébergée sur un site internet, les publicités hors du flux apparaissent de manière native sur une page de texte éditorial en-dehors du contenu vidéo propre à l'éditeur. Lorsque les utilisateurs parcourent le texte éditorial d'une page, le lecteur hors du flux apparaît et commence à diffuser automatiquement la vidéo sans le son. Le lecteur lui-même n'interrompt en rien le contenu éditorial , la vidéo s'arrêtant automatiquement dès que l'utilisateur poursuit sa navigation vers le bas de la page. La version hors du flux de Vox Media aide ainsi les annonceurs à maintenir une bonne relation avec les clients, qui ne sont pas distraits par du contenu publicitaire intrusif. Les annonceurs sont par ailleurs assurés de ne pas déranger le public avec leurs messages publicitaires.

Grâce à la fonction de mise en pause essentielle du lecteur Brightcove, Vox Media est désormais aussi en mesure de suivre les données de performances des publicités avec plus de précision. Par exemple, si un utilisateur navigue au-delà d'une vidéo publicitaire hors du flux sur une page, le lecteur s'arrête immédiatement, mettant la vidéo en suspens dès qu'elle n'est plus visible par l'utilisateur. Cela garantit l'enregistrement de taux d'achèvement de vidéo précis et permet à l'utilisateur de reprendre au point où le lecteur s'est arrêté s'il revient ultérieurement sur la publicité. Les statistiques de Brightcove, qui offrent des données précises, permettent quant à elles à Vox Media de mieux évaluer le succès de chaque format publicitaire.

Le lecteur vidéo intégré de Brightcove permet à l'équipe de produits interne de Vox Media de se consacrer exclusivement au développement de nouveaux produits novateurs et de continuer à ouvrir la voie dans le monde de la publicité numérique. Suite au succès de ses formats publicitaires personnalisés, la société voit de plus en plus d'annonceurs s'intéresser à ses innovations uniques et à l'inventaire publicitaire haut de gamme de Concert. Parallèlement, elle constate aussi un retour impressionnant en termes de rendement, témoignant de l'efficacité des solutions publicitaires de Vox Media aux yeux des spécialistes du marketing.

« Lorsque nous avons opté pour les publicités hors du flux, nous savions que nous utiliserions Brightcove pour les développer. Brightcove nous a vraiment permis d'accélérer le déploiement, en nous servant simplement de sa plate-forme comme point de départ », déclare Heather Savatta.