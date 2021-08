La vidéo numérique s'étend rapidement, et représente à présent 40 % de l'ensemble du contenu de Valnet

L'explosion de la vidéo en ligne modifie profondément la stratégie de publication de l'éditeur de médias en ligne Valnet, Inc. « Nous savons que la vidéo est en passe de devenir le type de contenu le plus consommé », indique Angel Berrocal, vice-président en charge du contenu vidéo chez Valnet. « Chaque plate-forme de distribution est en train de se transformer en plate-forme vidéo, alors que les attentes des utilisateurs en matière de contenu évoluent. Notre mission est d'être l'un des plus grands distributeurs de contenu vidéo en ligne, et d'utiliser la vidéo pour nous démarquer comme éditeur de médias numériques. »

Valnet, qui crée et distribue du contenu original pour le compte de huit marques, a commencé à développer et publier du contenu vidéo numérique sur sa première chaîne YouTube il y a un peu plus de deux ans. L'entreprise publie à présent 8 nouvelles vidéos sur YouTube quotidiennement, compte 13 millions d'abonnés sur YouTube et enregistre 10 millions de visionnages quotidiens.

Étendre la vidéo au-delà de YouTube

Pour étendre la vidéo au-delà de YouTube, Valnet a commencé à créer un écosystème dans lequel les internautes peuvent également regarder du contenu vidéo directement sur les sept sites internet de l'entreprise : The Sportster, ScreenRant, BabyGaga, The Talko, The Richest, The Things et CBR. The Richest.com, son magazine de mode et de divertissement en ligne le plus populaire, illustre son modèle de publication axé sur la vidéo, avec du contenu allant de la culture populaire et du mode de vie des célébrités à des faits surprenants à travers le monde.

Les sept sites internet et les chaînes YouTube spécialisées de Valnet comptent en tout 524 millions d'utilisateurs. « Nous créons du contenu que le public veut regarder et nous développons de nouvelles chaînes de distribution pour étendre l'accès à notre contenu vidéo, » déclare M. Berrocal.

La médiathèque de l'entreprise se développe ; aujourd'hui, Valnet possède plus de 10 000 ressources vidéo sur ses sites internet et y publie plus de 50 vidéos supplémentaires quotidiennement. La vidéo représente 40 % du contenu en ligne de l'entreprise, et Valnet prévoit que ce contenu aura presque doublé dans les deux prochaines années.

« Nous sommes une entreprise qui évolue vite et projette de se développer rapidement », déclare M. Berrocal. « Dès le début, nous savions que nous avions besoin d'une solution d'hébergement flexible que nous pourrions faire évoluer. C'est pourquoi nous avons choisi Brightcove Video Cloud. Travailler en partenariat avec Brightcove nous a permis d'atteindre notre objectif de passer à 70 % de vidéo et 30 % de contenu écrit.

Comprendre le comportement des consommateurs en ligne

M. Berrocal note que les attentes et les comportements du public varient selon les plates-formes, et Valnet s'efforce d'adapter le contenu à chaque plate-forme pour fournir l'expérience vidéo la plus attrayante. « Nous sommes un nouvel acteur dans la vidéo numérique pour les sites internet », affirme M. Berrocal. « Nous parvenons de mieux en mieux à créer le contenu adapté pour nos sites internet afin que le public revienne spécialement pour regarder du contenu vidéo. »

Les statistiques orientent la création du contenu

La connaissance croissante du comportement des consommateurs et l'approche du contenu unique de Valnet ont favorisé la croissance spectaculaire de l'entreprise en tant qu'éditeur de contenu numérique. « Nous commençons par analyser le potentiel du contenu en termes de consommation et de distribution, puis nous analysons sa conception pour l'adapter aux ressources de contenu spécifiques », explique M. Berrocal.

Les recherches, les statistiques et l'avis des utilisateurs sont essentiels. Valnet suit et analyse un large éventail de données : sur quelles plates-formes sont les publics, ce que les internautes consomment régulièrement, comment ils découvrent le contenu, le nombre de visionnages uniques, la durée de visionnage, le sentiment envers les vidéos, l'engagement et le trafic pour chacune de ses sept marques. Il s'agit d'un cycle continu de statistiques, de création de contenu, de révision, d'analyses et de nouveau contenu. « Cela nous permet de créer le contenu adapté à chaque fois », dit M. Berrocal. « Nous identifions les tendances et créons du contenu conçu pour devenir viral. »

La flexibilité de la plate-forme vidéo en ligne souple permet de développer rapidement du contenu vidéo

Des statistiques simples à utiliser et efficaces sont essentielles pour le modèle commercial de Valnet. C'est un des principaux facteurs qui ont amené Valnet à choisir Video Cloud. « Il est très important pour nous que nos créateurs de vidéo aient accès à des statistiques simples à utiliser pour pouvoir créer le contenu adapté. Brightcove le fait, et simplifie ce processus. Les statistiques Brightcove sont accessibles, compréhensibles et exploitables, l'interface est intuitive et les créateurs de contenu peuvent donc les employer rapidement et utiliser la plate-forme de manière efficace. Elle nous donne la flexibilité de développer le contenu vidéo à volonté.

Au fur et à mesure que Valnet développe son portefeuille, les contributeurs pourront télécharger des vidéos directement sur Brightcove. « Nous continuerons à effectuer l'assurance qualité par le biais de la plate-forme Brightcove, puis à publier le contenu qui a été approuvé par nos spécialistes de l'assurance qualité », explique M. Berrocal. « Brightcove nous fournit un moyen très rationalisé et efficace de nous établir et évoluer rapidement tout en gardant le contrôle de ce qui est publié sur nos sites internet. C'est une solution très complète. »

Valnet envisage également d'utiliser Brightcove Social pour publier automatiquement du contenu natif sur d'autres plates-formes de distribution, notamment Facebook et Twitter, et d'analyser le public. « Dans quelques années, les gens regarderont les vidéos Valnet sur de multiples canaux de distribution. Les plates-formes comme Facebook qui lisent automatiquement le contenu sous la forme de vidéos contribuent beaucoup à permettre la découverte de contenu vidéo. Pouvoir publier en natif sur cette plate-forme et analyser facilement les résultats et nos propres sites internet est extrêmement utile pour nous.

« Brightcove nous permet d'évoluer rapidement pour atteindre les objectifs très audacieux que nous nous sommes fixés pour la première phase de cette initiative », conclut M. Berrocal. « Nous sommes très ambitieux concernant jusqu'à quel point nous voulons développer notre activité vidéo, et nous n'en sommes encore qu'au tout début. »