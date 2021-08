Pour Showtime, la vidéo en ligne sert non seulement à promouvoir la programmation de la chaîne câblée du réseau, mais également à réaliser de nouvelles marges bénéficiaires grâce à la publicité. En établissant son site internet comme première destination de contenu vidéo, le partenariat de Showtime avec Brightcove procure au public en ligne le genre d'expérience de haute qualité à laquelle la chaîne a habitué ses téléspectateurs. Comme l'explique Chris Lucas, vice-président et producteur délégué des médias numériques, « En collaboration avec Brightcove, nous pouvons créer des expériences dans la manière dont les internautes consomment la vidéo et interagissent avec elle. »

Les téléspectateurs de Showtime, un réseau de haute qualité, attendent de lui une expérience au-delà de la norme. En revanche, la réalisation et la maintenance de son propre lecteur vidéo de pointe dépassent les compétences de la société et ne font pas bon usage de ses ressources. « Showtime est une société de contenus, pas une société technologique », déclare Lucas. « La plate-forme Brightcove permet de nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux. »

Showtime utilise maintenant la plate-forme Brightcove pour gérer le grand catalogue de contenus vidéo qu'il propose à ses clients sur le site internet Sho.com. Les internautes peuvent apprécier une qualité proche de la HD grâce à l'un des plus grands lecteurs d'internet et peuvent partager en toute facilité leur contenu préféré avec leur réseau social. Grâce à Brightcove, Showtime peut fournir des lecteurs individuels à ses partenaires de syndications, tels que les filiales câblées et les portails de consommation, en toute simplicité et sans devoir réaliser des applications sur mesure pour chaque partenaire.

Brightcove a eu une répercussion profonde, à la fois au sein de la société, en aidant Showtime à libérer trois postes à plein temps, et pour le public, puisque le visionnage des pages présentant un contenu vidéo a plus que doublé au cours des deux premiers mois. Le réseau peut désormais mieux tirer parti et monétiser l'intégralité de ses archives tout en poursuivant l'amélioration de son offre. Lucas ajoute, « Notre relation avec Brightcove est bien plus qu'un partenariat et nous continuons à collaborer sur la prochaine version des expériences vidéo en ligne. »