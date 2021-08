SAS utilise la vidéo pour documenter l'impact des données.

Depuis sa fondation en 1976, SAS a compris que pour communiquer la valeur et la puissance de ses logiciels d'analyse, le marketing de l'entreprise devait être aussi innovant que les logiciels qu'elle conçoit. Reconnaissant la capacité unique de la vidéo à rendre les logiciels SAS tangibles, les cadres de direction l'ont adoptée très tôt. Aujourd'hui, la vidéo est utilisée dans toute l'entreprise. En interne et à l'extérieur, la vidéo est un outil essentiel pour informer, sensibiliser et convaincre les clients actuels et potentiels puis mettre en évidence la valeur des logiciels SAS.

Historique

« Le logiciel est un produit abstrait », explique Bill Marriott, directeur principal des communications vidéo et des nouveaux médias de SAS, « mais les avantages sont très réels. La vidéo illustre très bien à quel point une gestion des données et des analyses avancées ont un impact sur la vie des personnes. »

Basé à Cary en Caroline du Nord, SAS est le leader mondial dans le domaine de l'analyse. Ses logiciels et services d'analyse, de renseignements statistiques et de gestion des données innovants aident ses clients sur plus de 80 000 sites dans le monde à prendre de meilleures décisions, et plus rapidement.

L'entreprise utilise la vidéo pour communiquer avec un éventail de publics, des clients potentiels et existants aux employés et aux analystes. Au début, la vidéo était principalement un outil pour la formation des clients. Mais SAS a réalisé rapidement le potentiel de la vidéo pour donner une nouvelle dimension aux campagnes marketing et commerciales. Rien que l'année dernière, le groupe de production vidéo interne de 40 personnes a produit plus de 1 200 vidéos, d'une longueur de 10 secondes à une heure. La vidéo est dorénavant un composant omniprésent des opérations commerciales de SAS.

SAS crée généralement trois catégories de vidéos pour une solution logicielle

Vidéo de présentation – une courte vidéo décrivant ce que le logiciel permet de faire aux clients et pourquoi il est différent des autres logiciels.

Vidéos de référence – récits illustrant comment les clients utilisent les logiciels SAS avec succès et les résultats qu'ils obtiennent.

Démos – vidéos montrant le logiciel en action.

« Ce qui est passionnant avec la vidéo, c'est que non seulement elle évolue d'un point de vue technologique, mais que le contenu progresse également », déclare M. Marriott.

Par exemple, la vidéo abolit les distances géographiques en permettant aux équipes commerciales de faire intervenir le PDG dans les rencontres commerciales clés. Dans les situations cruciales, un message personnalisé du PDG permet d'assurer au client potentiel qu'il accorde une grande importance à son entreprise. Ce type de vidéos a aidé SAS à conclure des ventes dans le monde entier.

Récemment, SAS Moyen-Orient avait une vente importante en vue et souhaitait inclure un message personnel du PDG dans sa présentation commerciale. Bien que la demande soit parvenue à Cary pendant le week-end, l'équipe n'a pas perdu une minute : elle a écrit un script le lundi, tourné la vidéo le mardi et l'a livrée au bureau commercial du Moyen-Orient le même jour. SAS a remporté la vente. « La vidéo a marqué le client », explique M. Marriott. « Il a été impressionné que notre PDG ait souhaité se faire entendre. »

Utiliser la vidéo pour communiquer la marque

SAS développe son utilisation de la vidéo pour appuyer la marque de l'entreprise, en faisant connaître l'entreprise, sa culture et ses valeurs. « Lorsque les visiteurs développent un attachement affectif envers notre marque, ils souhaitent traiter avec nous », dit M. Marriott.

Comment créez-vous un attachement affectif envers les données et les analyses ? Une vidéo récente documente comment l'analyse des données a appuyé les efforts de secours déployés après le tremblement de terre dévastateur au Népal. Le récit fort et convaincant visuellement décrit comment l'Organisation internationale pour les migrations (IOM) a utilisé SAS® pour identifier, approvisionner et distribuer des ressources indispensables à 45 000 familles vivant dans 200 campements.

Engagé dans une course contre la montre pour construire des abris avant la saison de la mousson, l'IOM devait localiser des quantités sans précédent de tôle. En utilisant les statistiques SAS, l'IOM a non seulement déterminé la quantité de tôle nécessaire, mais également quels pays en produisent, les quantités en stocks, et a pu livrer rapidement.

« L'exemple du Népal montre à quoi sert la vidéo pour SAS. La valeur de nos logiciels provient des choses extraordinaires que font nos clients avec eux », dit M. Marriott « La valeur de la vidéo, c'est qu'elle nous permet de raconter leurs histoires. »

Anticiper le comportement des clients potentiels

M. Marriott fait remarquer qu'aujourd'hui, tout le contenu va sur internet. « Tous les jours, des personnes à différents stades du cycle d'achat visitent notre site internet - des personnes de tous les âges, dans différents secteurs. Nous ne savons pas quelle voie elles choisiront, et nous avons donc besoin de la vidéo à chaque point du cycle pour les encourager à s'engager. »

M. Marriott ajoute que la vidéo devient rapidement plus immersive. Les personnes veulent y accéder partout, selon leurs propres conditions. « En tant que producteurs, nous devons développer un large éventail de ressources vidéo et anticiper où elles seront consommées et par qui », dit M. Marriott.

C'est une des raisons principales pour lesquelles SAS est passée à la plate-forme Brightcove Video Cloud. Brightcove permet à SAS de déployer la vidéo dans le nuage, quand et où elle est la plus pratique, via le dispositif préféré de son public. Elle permet également à SAS de se tenir au courant de la technologie émergente. « Avec Brightcove, nous pouvons nous concentrer sur le développement d'un contenu à forte valeur ajoutée et pertinent. Nous chargeons une vidéo encodée de qualité. Brightcove identifie tous les dispositifs sur lesquels elle doit être lue et les algorithmes d'encodage pour chaque vidéo. Brightcove se tourne vers l'avenir avec nous, nous assurant que nous serons en bonne position au fur et à mesure que la technologie évolue. »