Un contenu spécialisé de qualité combiné à la diffusion en continu numérique sont un gage de réussite

Lancée en 2011, Acorn TV propose des séries policières et à suspense britanniques de qualité et soigneusement orchestrées à un public avisé. En tant que précurseur des services de diffusion en continu par abonnement ciblant un public de choix distinct, Acorn TV diffuse des séries exclusives telles que Hercule Poirot d'Agatha Christie, Foyle’s War, Doc Martin et Inspecteur Barnaby.

Historique

Connue pour offrir le meilleur de la télévision britannique, la société Acorn Media Group permet, depuis plus de 20 ans, à ses spectateurs américains de regarder des séries policières et à suspense britanniques sur de nombreux supports de diffusion, allant des services de distribution traditionnels à la diffusion en continu numérique, en passant par les DVD/Blu-ray. Son service SVOD, Acorn TV, leur permet d'accéder à près de 3 000 heures de programmes, soit plus de 150 franchises. La chaîne de diffusion en continu est l'une des trois chaînes de vidéo par abonnement spécialisées de RLJ Entertainment (NASDAQ : RLJE), une société mondiale de distribution de contenus de divertissement.

Acorn TV a dépassé sa cible en termes de nouveaux abonnés numériques et est en voie de doubler les revenus de son service de diffusion télévisée sur Internet (OTT) d'ici la fin de l'année. « Les personnes s'abonnent à Acorn TV parce que nous offrons un contenu spécifique qu'elles adorent et que nous pouvons diffuser rapidement sur une myriade de dispositifs, » déclare Titus Bicknell, responsable du service numérique et vice-président des opérations chez RLJ Entertainment, la société mère d'Acorn TV. « Avec OTT, il n'est plus nécessaire d'être un grand diffuseur pour distribuer du contenu. »

En mars 2016, Acorn TV a révélé avoir atteint plus de 250 000 abonnés, soit une hausse de 100 % de son nombre d'abonnés en un an. Le service de diffusion en continu spécialisé, qu'Acorn TV avait lancé en parallèle de son activité de télédiffusion traditionnelle, a désormais supplanté cette dernière.

La diffusion de contenu en continu transforme le public actuel et attire de nouveaux spectateurs

« Au fil des années, les spectateurs se tournent vers Acorn TV car ils cherchent un contenu spécifique que nous seuls proposons, » explique T. Bicknell. « Pouvoir regarder le contenu dès sa première diffusion aux États-Unis est un réel besoin, et comme nous sommes les seuls à le faire, ils viennent vers nous et y restent. »

La garantie de pouvoir accéder au contenu plus rapidement pousse certains des spectateurs établis d'Acorn TV, généralement plus âgés, à passer des services de distribution traditionnels à un abonnement de diffusion numérique. Mais cette hausse majeure du nombre d'abonnés d'Acorn TV vient d'un segment totalement nouveau, les 18-25 ans. « Notre disponibilité sur plusieurs dispositifs et plates-formes est extrêmement attrayante aux yeux de cette tranche d'âge plus jeune », fait remarquer T. Bicknell. « Ce segment, qui n'a jamais eu le câble, voit littéralement les choses différemment. Dans de nombreux cas, ils n'ont probablement même pas de téléviseur. Mais ils regardent presque toujours plusieurs écrans en même temps, que ce soit un dispositif mobile, une tablette ou une console de jeux. La perception de la télévision comme point central de leur vie change du tout au tout. »

La possibilité de diffuser du contenu sur divers dispositifs permet à Acorn TV d'attirer ce nouveau public en grand nombre. Comme l'observe T. Bicknell, « C'est là le véritable enjeu de la diffusion en continu numérique : non seulement changer les habitudes de visionnage des clients les plus anciens, mais aussi établir de nouvelles habitudes de visionnage avec un nouveau public. » Pour cela, Acorn TV diffuse son contenu numérique sur Apple TV, les iDevice, les dispositifs Roku, les téléviseurs intelligents de Samsung et l'internet fixe et mobile. « Nous nous efforçons de trouver des moyens de diffuser notre contenu tant convoité de façon aussi satisfaisante que possible », ajoute T. Bicknell. La diffusion sur plusieurs dispositifs permet à un grand nombre de spectateurs de découvrir les programmes uniques d'Acorn TV.

Développement d'une infrastructure flexible

« Un des défis d'un marché de niche est la grande difficulté à déterminer la taille du public ciblé », fait remarquer T. Bicknell. Mais Acorn TV a reconnu le potentiel commercial de la diffusion du contenu numérique directement auprès des spectateurs et a développé une infrastructure capable d'évoluer pour prendre en charge des centaines de millions de vidéos lues. « Le numérique est passé d'une activité de niche à la technologie la plus répandue de la planète », déclare T. Bicknell. « Il a donc constamment fallu actualiser l'infrastructure technologique. »

Le premier défi consistait à gérer les dépenses de la nouvelle technologie de diffusion numérique jusqu'à ce que l'entreprise puisse la prendre en charge. Acorn TV a développé une stratégie en matière de technologie, aussi souple et flexible que rapide à mettre en œuvre. « La technologie numérique a énormément évolué », explique T. Bicknell. « C'est à la fois un défi et une chance dans le monde numérique. Tout change très vite. »

Acorn TV a choisi Brightcove comme plate-forme vidéo en ligne (OVP) pour sa technologie évolutive et fiable. « De par mon expérience, je sais que le lecteur est primordial », déclare T. Bicknell. « La vitesse, les fonctionnalités et l'évolutivité du lecteur, ainsi que la plate-forme vidéo qui le soutient, sont essentielles pour offrir aux clients l'expérience de qualité qu'ils exigent d'un service OTT. » La plate-forme Brightcove permet à Acorn TV d'ajouter facilement et rapidement des dispositifs pour répondre à l'évolution des préférences de ses clients, ce qui permet à son public de découvrir les offres d'Acorn TV sur un nombre sans cesse croissant de dispositifs, notamment les Smart TV, les dispositifs mobiles, les tablettes, le boîtier Fire TV et la clé Fire TV Stick. La société travaille actuellement sur une application Fire TV native.

« Si, à la fin de la journée, vous ne pouvez pas diffuser de contenu de manière fiable et homogène à votre public sur un ensemble complexe et diversifié de plates-formes, vous loupez le coche. Brightcove a toujours été le fournisseur le plus fiable pour ce type de service vidéo essentiel », déclare T. Bicknell.

L'OTT ouvre les portes à davantage de chaînes spécialisées

Acorn TV et RLJ Entertainment pensent que le marché du contenu spécialisé offre une certaine marge d'évolution. « Grâce aux services OTT, plus de personnes peuvent créer et diffuser du contenu. Le nombre de chaînes qui émergent et attirent un public avec des types de contenu très spécifiques augmente », poursuit T. Bicknell.

RLJ Entertainment utilise actuellement la plate-forme Brightcove pour lancer deux autres chaînes spécialisées : UMC, Urban Movie Channel, diffusant du contenu urbain de qualité et Acacia TV, une marque axée sur une vie et un style de vie sains. La société dispose également de riches médiathèques qui pourraient donner lieu à d'éventuelles chaînes autonomes supplémentaires. T. Bicknell souligne enfin le coût de la diffusion OTT, qui présente l'avantage d'être inférieur à celui de la production de DVD ou de Blu-rays. En adoptant les services OTT, Acorn TV améliore ses marges et peut investir dans plus de contenu.

« La technologie que nous avons développée et la plate-forme offrent une grande évolutivité et nous sommes convaincus que notre contenu spécialisé peut toucher un public plus large », conclut T. Bicknell.