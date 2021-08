Située dans la province méridionale de Skåne, Malmö est la troisième plus grande ville de Suède en termes de population, après Stockholm et Gothenburg. Une des premières villes industrialisées et la plus industrialisée de Scandinavie, elle a subi une transformation majeure en termes de durabilité en développant son architecture, attirant de nouvelles entreprises de biotechnologie et d'informatique, ainsi que des étudiants de l'Université de Malmö. La ville fait fonction de centre commercial pour la partie occidentale de Scandinavie et comprend également de nombreux monuments historiques et parcs.

Contexte

La ville de Malmö a commencé à inclure la vidéo comme partie intégrante de l'expérience de son site internet en 2009, en ayant recours à un petit fournisseur de plate-forme vidéo suédois. La ville souhaitait développer progressivement sa médiathèque en ligne en créant un contenu plus visuel et plus attrayant, et elle ne savait plus très bien combien de vidéos contenait le système et quels employés y avaient accès. Avec 20 services différents à travers la ville et plus de 25 000 employés, l'équipe responsable de la vidéo réalisa rapidement qu'elle avait besoin d'une plate-forme vidéo en ligne (OVP) plus robuste pouvant gérer la médiathèque.

Solution

Plate-forme vidéo en ligne Video Cloud de Brightcove, novembre 2011.

Retour sur investissement

Gestion innovante du contenu de la médiathèque de Malmö.

Possibilités de sélections personnalisables, facilitant la syndication et la distribution sur le site internet.

Fonctions de statistiques détaillées et de rapports.

Engagement général des visiteurs accru sur les pages textuelles du site, allant même jusqu'à 1 300 pour cent dans un cas.

Gestion et distribution du contenu YouTube simplifiées avec la fonction YouTube Sync.

Caractéristiques de Brightcove

Organisation, dynamisme, simplicité

Le travail de communication innovant de Malmö

La plate-forme vidéo en ligne Brightcove Video Cloud était la solution évidente pour l'équipe vidéo de la ville de Malmö, dirigée par le responsable de la vidéo en ligne Mikael Hellman.

« Nous respectons la réputation de Brightcove en tant que leader de la technologie de la vidéo en ligne, et nous lui faisions confiance pour ce qui est de la technologie », déclare M. Hellman. « Cette relation nous permet de nous concentrer sur le contenu et les concepts de nos vidéos. »

Malmö est non seulement une ville chef de file du point de vue social, économique et écologique, mais elle est également une des premières à utiliser la vidéo pour faire participer les résidents, les touristes et le reste du pays à ses innovations et projets. La stratégie de vidéo en ligne unique de la ville a été félicitée par les autres professionnels des communications municipales dans toute l'Europe, en fournissant simultanément une plate-forme pour dialoguer avec ses citoyens.

Une vidéo récente sur le travail de la ville en matière d'environnement – notamment des toits végétalisés, des étangs d'eaux pluviales et des pistes cyclables – donne, par exemple, au public un aperçu de quelques-unes des initiatives de la ville. Les résidents de Malmö peuvent également s'informer sur les nouvelles initiatives ou des innovations élaborées en matière de durabilité, comme des éléments de plomberie spécifiques pour séparer les déchets alimentaires afin qu'ils soient transformés pour la production de biogaz pour le système de bus de la ville.

« C'est un moyen formidable de présenter le développement durable d'un point de vue social », déclare M. Hellman. « Nous pouvons raconter des histoires d'approches environnementales à travers la ville, et également présenter des projets où nous apportons des améliorations axées sur la durabilité. »

En outre, la plate-forme Video Cloud permet à l'équipe vidéo de Malmö de réviser et d'améliorer sa stratégie de contenu vidéo en utilisant les fonctions de statistiques et de rapports pour vérifier l'efficacité de ses vidéos.

« Nous avons été surpris par les rapports comparant les visionnages de pages textuelles aux visionnages de vidéos », explique M. Hellman. « Dans un cas particulier, nous avons utilisé Video Cloud pour mesurer une différence de 1 300 pour cent entre les visionnages de pages textuelles et les visionnages de vidéos. »

« Ces statistiques sur l'engagement accru indiquent une meilleure visibilité pour les projets de Malmö qui sont présentés dans des vidéos. Cette plus grande sensibilisation permet à la ville de Malmö de générer plus de dialogue et de soutien de la part de la communauté pour les efforts de développement durable de la ville », déclare M. Hellman.

Futures possibilités

En rendant compte d'une manière efficace des projets et des événements environnementaux, Malmö espère continuer à élargir ses possibilités de communication par le biais de la vidéo en ligne.

Les 25 000 employés de la ville utilisent un réseau intranet sophistiqué et primé pour recevoir les informations les plus récentes et importantes de ses 20 différents services.

Selon M. Hellman, l'équipe vidéo développe un moyen d'incorporer davantage de vidéos dans l'intranet par le biais de flux d'actualités personnalisés pour chaque service.

« Maintenant que nous travaillons avec Video Cloud depuis un an, nous commençons à réaliser toutes les fonctions avantageuses que nous pouvons incorporer pour améliorer en permanence la qualité de nos vidéos, et créer un contenu attrayant que le public aura envie de regarder », déclare M. Hellman.

Également pendant les phases de planification, la ville de Malmö espère utiliser Video Cloud pour charger les dernières nouvelles et les actualités en cas de crises dans la ville ou un quartier. En envoyant une équipe vidéo sur le site d'une crise, les résidents de Malmö pourraient visualiser un flux en direct continu ou une série de mises à jour des vidéos présentant les dernières actualités.

« Nous pensons que des possibilités de développement futur ont été rendues possibles par Video Cloud », déclare M. Hellman. « Nous souhaitons continuer à étudier des moyens de l'utiliser et de rester un chef de file en matière de durabilité et de communication pour nos citoyens. »