Italiaonline est la plus grande société internet d’Italie et, avec une part de marché de 64 %(1), ses marques dominent le paysage de l’édition en ligne du pays. La vidéo est un des piliers de ses activités.

« La vidéo est le meilleur moyen de communication des annonceurs avec leur public cible, et le support préféré de la jeune génération », explique Domenico Pascuzzi, directeur du marketing de l’unité opérationnelle Grands comptes d’Italiaonline.

En mettant en œuvre sa stratégie vidéo avec Brightcove, Italiaonline a donné à ses sites numériques et à ses marques une bonne longueur d’avance pour le contenu en ligne, mais diriger un secteur dans l’avenir des médias et du contenu en ligne présente ses propres défis. Son partenariat étroit avec Brightcove lui a permis de gérer de gros volumes, de faire face à la complexité inhérente à la gestion des ressources numériques (DAM) et d’améliorer les expériences vidéo et la latence.

Continuer à innover

Malgré l’avance d’Italiaonline dans le domaine de la vidéo, le reste du secteur a fini par rattraper son retard. La seule diffusion de vidéos n'a bientôt plus suffi. Les internautes demandaient une expérience vidéo exceptionnelle. Les annonceurs ont exigé des éditeurs qu’ils ciblent des utilisateurs et publics spécifiques avec leurs publicités, d’une part, et qu’ils améliorent la visibilité, les taux d’achèvement et les taux de clics, d’autre part.

En 2015, Italiaonline s’est associé directement à Brightcove et a pu trouver des solutions innovantes à chacun des défis inhérents à la vidéo. Le service d’assitance Platinum de l’équipe d’experts interne de Brightcove a été un facteur de réussite déterminant.

Pionnier en matière de visibilité et de monétisation

La latence vidéo était un réel problème, mais grâce à Brightcove, Italiaonline a été en mesure de mettre en œuvre une solution efficace. La diffusion dynamique de Brightcove garantit que chaque fois qu’un visiteur appuie sur le bouton de lecture d’une vidéo, il voit une vidéo d’une qualité optimale pour son dispositif et sa largeur de bande, avec le moins de retards possibles.

La vidéo occupe une place centrale dans le modèle commercial d’Italiaonline et exige par conséquent de la visibilité et un taux de remplissage publicitaire élevé pour maximiser les revenus. Les intégrations et plug-ins personnalisés de Brightcove ont aidé Italiaonline à atteindre ses objectifs de monétisation. « Nous travaillons avec Brightcove au développement d’un certain nombre de plug-ins et d’optimisations dans les domaines de l’engagement, de la visibilité, des statistiques et de la publicité », explique Domenico Pascuzzi.

Pour ce qui est de la visibilité, Italiaonline a mis au point un nouveau plug-in personnalisé pour gérer le démarrage et la mise en pause des vidéos lorsque le lecteur est visible/invisible, des fonctions de flottement/ancrage dans le lecteur vidéo et un adaptateur intelligent pour la gestion de la lecture automatique (par ex. lecture automatique en silence sur un dispositif mobile). L’introduction des sélections vidéo a généré quant à elle plus d’engagement.

Dans le domaine de la publicité, Italiaonline a conçu et mis en œuvre, à partir des instructions de Brightcove, une solution de publicité modulaire rationalisée et efficace pour accroître la concurrence parmi les sources de la demande et optimiser le taux de remplissage sur les canaux directs et de programmation.

Les performances et les statistiques en temps réel sont un autre domaine sur lequel Brightcove et Italiaonline collaborent également. Chaque action des utilisateurs est suivie de façon à fournir à Italiaonline des informations utiles, aussi bien en temps réel qu’historiques, sur l’utilisation du lecteur, la consommation de vidéos, les statistiques sur les demandes de publicité et le taux de remplissage.

« Nous avons constaté des améliorations importantes, tant au niveau de l’engagement des utilisateurs que de la monétisation. Les indicateurs de performances clés de notre inventaire de vidéos sont très forts et nous pouvons attirer davantage d’annonceurs », commente D. Pascuzzi.

La marche à suivre

Depuis les débuts d’Italiaonline dans la vidéo, Brightcove l’accompagne et joue un rôle déterminant dans le succès de ses vidéos en ligne. « Il s’agissait d’une solution complète et polyvalente quant au lecteur, à la gestion des ressources vidéo et à la monétisation. La plate-forme vidéo est un facteur de réussite clé pour diffuser des vidéos de façon optimale », explique D. Pascuzzi.

Le secteur de la vidéo évoluant chaque jour, le seul objectif d’Italiaonline est de continuer à innover et à diffuser de nouvelles vidéos pour son public et les annonceurs. Son partenariat avec Brightcove lui permet par ailleurs de rester à la pointe de la technologie.