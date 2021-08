Le groupe HUGO BOSS est l'un des leaders sur le segment des vêtements de luxe. La maison de couture porte le nom de son fondateur, Hugo Boss. Elle a été créée en 1924 à Metzingen, où se trouve toujours le siège social de l'entreprise. De nos jours, le groupe emploie environ 12 000 personnes. HUGO BOSS est l'une des maisons de couture les plus rentables de l'industrie. Elle concentre ses activités sur la création et la vente de vêtements et accessoires de luxe pour hommes et femmes. La marque HUGO BOSS est disponible dans 6 800 points de vente dans 129 pays.

Contexte

Les actions marketing soutenues de la marque HUGO BOSS améliorent sa visibilité et celle de ses images de marque à l'international. L'entreprise met l'accent sur des événements en direct très médiatisés dans les capitales de la mode. Elle peut ainsi susciter des échos positifs et positionner HUGO BOSS en tant que leader de l'innovation dans l'industrie de la mode. La maison de couture voulait voir les choses en grand pour son défilé de mode automne/hiver 2012 à Pékin. Elle s'est tournée vers Brightcove pour mettre en place une retransmission totalement novatrice.

Solution

Brightcove Video Cloud, décembre 2011.

Retour sur investissement

Diffusion sur plusieurs platesformes et dispositifs depuis une même source

Plus de 70 000 vues en direct, 75 % sur hugoboss.com et hugoboss.cn

Objectif d'engagement optimal du public chinois atteint et dépassé

Visionnages sur YouTube quasiment multipliés par 10

Augmentation de 113 % des vues sur Youku, le plus grand service de diffusion en continu de Chine

Trafic sur le site internet démultiplié entre le 16 avril et le 25 mai

Augmentation de la couverture médiatique dans plusieurs pays, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Canada

Caractéristiques de Brightcove

À la pointe de la technologie, simple, professionnel

Un partenariat sur mesure

HUGO BOSS a choisi la plateforme vidéo en ligne Brightcove Video Cloud après avoir comparé les solutions de trois autres concurrents. Les facteurs qui ont influencé la prise de décision étaient la qualité professionnelle, le potentiel d'innovation et la présence de Brightcove à l'international. En particulier, Hugo Boss disposerait d'un service à la clientèle sur deux fuseaux horaires grâce à son siège social de Brightcove à Boston et à sa succursale en Allemagne.

L'un des objectifs principaux de HUGO BOSS est de sensibiliser les clients avec la vidéo en ligne pour augmenter ses ventes. L'entreprise a lancé sa première vidéo à contenu achetable avec Video Cloud pour sa campagne de Noël 2012. Le succès a été retentissant. Grâce à un lecteur Video Cloud personnalisé, les clients pouvaient cliquer sur les produits montrés dans la vidéo et être redirigés vers la boutique en ligne pour finaliser l'achat.

Une nouvelle dimension pour les vidéos de mode

L'entreprise a commencé à concevoir un environnement vidéo 3D en direct pour le défilé de mode BOSS Black automne/hiver 2012 à Pékin, le 18 mai 2012. L'équipe créative s'est alors rendu compte qu'il s'agirait d'une première dans le monde de la mode. Bien exécutée, cette retransmission conforterait la réputation d'entreprise exemplaire dont jouit HUGO BOSS. Cette réputation dépendrait cependant de l'expertise et du soutien de son partenaire vidéo.

La préparation du défilé New Dimension Beijing a été tout à fait complète. HUGO BOSS a créé des lecteurs entièrement personnalisés pour une diffusion multiplateforme de façon à ce que les contenus diffusés en ligne, sur les dispositifs mobiles (y compris sur les applications iPhone et iPad) et sur les réseaux sociaux puissent être visionnés en direct et en 3D. Ces lecteurs permettaient aux spectateurs de passer de la 2D à la 3D et inversement, et leur donnaient également la possibilité de partager la vidéo en un clic sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, l'accès aux équipements adéquats s'est révélé difficile car un seul ensemble de caméras 3D était disponible dans tout le pays. « À titre de comparaison, travailler avec Video Cloud a été un jeu d'enfant. Peu importe que nous envoyions un signal en 2D ou en 3D. Nous savions que nous pourrions nous appuyer sur l'expertise et le soutien de Brightcove, et qu'il n'y aurait aucun problème, » a déclaré un porte-parole de HUGO BOSS.

HUGO BOSS a commencé à faire la publicité du défilé New Dimension Beijing dans ses magasins et sur ses sites internet. L'entreprise a mis en avant une paire de lunettes 3D HUGO BOSS que les fidèles de la marque ont pu acquérir en remplissant un simple formulaire de commande. En trois semaines, HUGO BOSS avait déjà vendu ses 70 000 paires de lunettes 3D.

Ayant dépassé les attentes en matière d'intérêt de la part des spectateurs, HUGO BOSS se devait de relever les défis d'échelle et de demande inhérents à la diffusion d'un événement en 3D sur plusieurs plateforme, et sans problème technique.

« Brightcove a vraiment été le partenaire idéal pour un tel projet, a déclaré le porte-parole de HUGO BOSS. Nous savions que Video Cloud était assez solide pour gérer l'évolutivité et les variations de demande et que, simplement, tout fonctionnerait. La confiance était totale. » Le défilé New Dimension Beijing en 3D a été l'une des campagnes en ligne les plus vues de HUGO BOSS. Avec plus de 70 000 vues en direct, l'entreprise a atteint et même dépassé son objectif de populariser la marque en Chine, avec une augmentation de 113 % du nombre de vues sur Youku, le plus grand service de diffusion en continu de Chine. En outre, HUGO BOSS a constaté une multiplication par 10 de son nombre de vues sur YouTube.