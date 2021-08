Hope Channel est un réseau de télévision chrétien international qui diffuse des émissions visant à promouvoir un mode de vie équilibré et sain. Le réseau de télévision officiel de l'Église adventiste du septième jour, Hope Channel, a été fondé en 2003 avec une seule chaîne. Depuis mars 2016, le réseau compte 44 chaînes.

Grâce à la vidéo en ligne, Hope Channel peut communiquer avec des publics du monde entier.

Hope Channel attribue sa forte présence internationale à son ajout stratégique de chaînes affiliées qui s'adressent à des régions spécifiques. « Notre croissance a été phénoménale s'agissant du nombre de filiales que nous avons ajoutées et de leur portée mondiale », déclare Fylvia Fowler Kline, directrice du marketing. « Nous sommes présents dans 30 pays, et nous continuons à nous développer. Avec chaque nouvelle filiale, nous attirons de nouveaux publics avec lesquels partager le message de notre foi. » La vidéo en ligne permet à Hope Channel de diffuser plus largement son contenu à son public du monde entier.

Hope Channel est unique car ses filiales dans le monde créent la majorité du contenu qui anime le réseau. Les programmes reflètent les cultures locales et sont diffusés dans des langues régionales comme l'espagnol, le portugais, l'allemand, le roumain, le mandarin, le russe, le tamoul, l'hindi, l'ukrainien, l'arabe, le persan et le télougou. Il y a également une chaîne pour les membres malentendants.

Au fur et à mesure que Hope Channel ajoute de nouvelles filiales internationales, la distribution du contenu local devient plus complexe. Les moyens de diffusion par satellite et terrestres limitent l'accès des visiteurs et créent des obstacles à l'augmentation du nombre de spectateurs dans le monde car ils nécessitent la prise en charge de plusieurs protocoles. La chaîne vedette de Hope Channel aux États-Unis est diffusée sur DirectTV. Certaines filiales ne sont disponibles que par satellite, et certaines uniquement via Internet. En 2011, Hope Channel a donc commencé à utiliser la vidéo en ligne pour faciliter l'accès, le visionnage et le partage du contenu dans toutes les régions du monde.

Une plate-forme vidéo en ligne simplifie la distribution et l'accès au contenu

Hope Channel a d'abord proposé tous les épisodes de ses émissions phares en vidéo à la demande (VOD) sur son site internet d'entreprise. Dans le courant de l'année, Hope Channel lancera une mise à niveau importante de son infrastructure internet et élargira l'accessibilité de son contenu VOD à toute la programmation régionale. « La vidéo est le pilier de nouveau site internet », explique Mme Kline. « Notre objectif est d'intégrer la vidéo à l'expérience internet de façon transparente, en rendant le contenu plus visible et plus plaisant. »

Hope Channel utilise Brightcove Video Cloud comme plate-forme en ligne standard pour ses diffusions en direct et la VOD. « Notre nouvelle plate-forme sera intégrée à Brightcove », indique Justin Woods, responsable des services internet chez Hope Channel. « Notre vidéo en ligne est essentielle car un grand nombre de nos spectateurs n'ont pas accès à notre signal par satellite ou diffusion terrestre. Nous diffusons en simultané toutes nos chaînes affiliées via internet 24/7. À présent, tout ce qui est diffusé aura également une ressource VOD accessible directement », ajoute Mme Kline.

En intégrant les expériences du linéaire en direct et la vidéo à la demande, Hope Channel facilite le visionnage et l'accès à son contenu, incitant le public à regarder davantage de vidéos et à apprendre comment améliorer son existence. « Au cours des douze derniers mois, nous avons enregistré 3,6 millions de visionnages de vidéos et 96,7 millions de minutes vues », poursuit M. Woods. « La médiathèque VOD nous permettra d'élargir notre public en facilitant le partage des vidéos. »

Un accès au contenu élargi dans un monde multi-écrans

Un tiers des visionnages de son contenu diffusé sur Internet (OTT) étant effectués sur des dispositifs mobiles, il est essentiel pour Hope Channel d'intégrer la vidéo sur différents périphériques (en plus des ordinateurs portables et de bureau), pour que des personnes du monde entier puissent accéder au contenu sur n'importe quel dispositif.

Actuellement, le contenu de Hope Channel est disponible sur Roku mais, dans le courant de l'année, il sera également disponible sur Apple TV, les Smart TV Samsung et les périphériques Android. « Ajouter des périphériques permet à Hope Channel d'atteindre plus de spectateurs, qui peuvent regarder nos programmes comme ils le souhaitent », déclare M. Woods. « Brightcove prend en charge une variété de plates-formes et de périphériques, et notre public peut donc regarder un contenu de qualité n'importe où, sur presque tous les périphériques, quel que soit le lieu où le contenu a été créé. »

Rassembler une communauté mondiale avec un contenu régional

Hope Channel gère la distribution du contenu par le biais de son site internet d'entreprise. Toutefois, le contenu est créé localement. « Il est important que le contenu en lui-même soit régional car la majorité des personnes le regardent dans le contexte de leur langue et de leur culture », ajoute Mme Kline.

En plus de garantir une expérience utilisateur cohérente, la plate-forme Brightcove permet à Hope Channel de rendre cohérent le contenu créé localement. Hope Channel est en train de créer des modèles et un guide de style pour toutes les filiales du réseau. Le siège social propose également des ateliers de production qui préservent la qualité de la production et qui contribuent à créer un style commun sur toutes les 44 chaînes.

Hope Channel travaille avec Brightcove pour faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle plate-forme pour les filiales. « Avoir les filiales sur la même plate-forme fournira un processus extrêmement rationalisé », dit Mme Kline. « Il suffira aux filiales de se connecter à la plate-forme et de charger des vidéos pour distribuer le contenu sur le site internet de façon transparente. Ceci restera essentiel pour accroître notre public. »

Une plate-forme unique avec des fonctionnalités étendues

Avant de choisir Brightcove, Hope Channel a réalisé une étude exhaustive de toutes les principales plates-formes vidéo en ligne (OVP). « Brightove était la solution qui s'imposait », déclare M. Woods. « L'API Brightcove était de loin la plus efficace et conviviale. Sa grande échelle signifie que nos vidéos sont diffusées de manière fiable et rapidement au public mondial le plus large. Et l'écosystème Brightcove important nous permet d'intégrer rapidement et facilement des fonctionnalités spécialisées de partenaires de Brightcove, comme le sous-titrage pour les membres malentendants. »

« Un autre avantage énorme de Brightcove est la conversion automatique de chaque vidéo que nous chargeons en un groupe de rendus à plusieurs bits, ce qui signifie que nous pouvons garantir une lecture cohérente sur tous les périphériques, pour toutes les vidéos. Cela nous permet de gagner énormément de temps, car nous n'avons pas à gérer manuellement une douzaine de rendus pour chaque vidéo, ni à effectuer la conversion sur notre propre matériel », ajoute M. Woods.

La vidéo en ligne permet à Hope Channel de renforcer sa présence mondiale en étendant l'accès à un contenu axé sur la foi, la santé, les relations et la communauté. Grâce à la vidéo en ligne, le contenu est plus facile à trouver, à regarder et à partager. C'est un contenu qui peut transformer les vies.