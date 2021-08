Depuis 2006, Digital Trends aide tout un chacun à comprendre les subtilités de la technologie grand public. La société publie Digital Trends, Digital Trends Español et The Manual, qui proposent des évaluations de produits, des actualités, des guides pratiques et des conseils en matière de mode de vie destinés aux hommes pragmatiques. Dan Gaul et Ian Bell, les cofondateurs, ont commencé par ajouter des vidéos sur les sites avec du contenu facile à assimiler afin de maintenir les visiteurs engagés. Mais ils se sont vite rendu compte qu’avec l’évolution incessante des médias numériques, il était de plus en plus difficile de cibler avec précision les types de vidéos capables à la fois de convaincre les utilisateurs de rester sur le site et d’attirer des annonceurs influents. « Les données augmentent proportionnellement à la place que prend la technologie dans l’environnement vidéo, et les annonceurs en demandent toujours plus », explique D. Gaul. « Ils veulent savoir si leurs pre-rolls sont efficaces et nous savons nous y prendre dans ce domaine. »

Dan Gaul et Ian Bell ont tous deux réalisé que leurs sites avaient besoin de plus de vues pour attirer les annonceurs et compléter l’inventaire publicitaire de Digital Trends. Ces vues devaient également pouvoir être mesurées pour en montrer la valeur. C’est ainsi que les deux propriétaires ont décidé de s’associer à Brightcove et d’utiliser sa solution SSAI pour mieux contourner les bloqueurs de publicité. D. Gaul et I. Bell ont par ailleurs intégré la technologie IAS de Digital Trends à la plate-forme Brightcove, leur permettant de mesurer et de suivre les données des vidéos des trois sites internet de la société. Et avec la solution de diffusion dynamique de Brightcove, ils ont pu optimiser la diffusion de vidéos sur tous les dispositifs pris en charge de la façon la plus rentable possible.

Depuis le déploiement de la plate-forme vidéo de Brightcove, Digital Trends a enregistré une hausse de 24,7 % du visionnage global. La société affiche aujourd'hui 70 000 publicités pre-roll par jour, pour un taux de visionnage de 99 %. « Cela nous a ouvert de nouveaux horizons du côté non publicitaire de la programmatique », explique D. Gaul. « Nous gagnons ainsi davantage d’argent. C’est vraiment tout à notre avantage. »