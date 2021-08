La vidéo génère une croissance d'activité rapide et développe une communauté internationale

Dentinal Tubules est la destination d'apprentissage en ligne de référence pour plus de 30 000 professionnels du secteur dentaire du monde entier. Lancé en 2009, le portail en ligne utilise des vidéos pour répondre aux besoins et aux attentes d'un certain nombre de dentistes. Dentinal Tubules propose des cours vidéo, des articles spécialisés, des groupes de discussion et de recherche et des interventions dentaires en direct. Le site internet inclut également des tests en ligne qui permettent aux professionnels des soins dentaires de respecter les exigences en matière de développement professionnel continu (DPC) ou de formation continue (FC), nécessaires pour conserver leur licence professionnelle. Dentinal Tubules est aujourd'hui la principale ressource éducative en ligne du secteur dentaire, offrant une grande variété de solutions à sa communauté d'utilisateurs étendue.

« Nous avons créé notre activité en utilisant la vidéo », explique Dhru Shah, BDS, MClinDent, M Perio RCSEd, fondateur de Dentinal Tubules, qui gère également un cabinet dentaire prospère. « L'introduction de la technologie vidéo nous permet de briser les barrières et d'apporter un vent d'innovation dans le secteur des soins dentaires. »

« Nous utilisons la vidéo pour étendre l'accès des dentistes à une formation continue », poursuit le Dr Shah. « Les professionnels des soins dentaires doivent respecter certaines exigences en matière de formation continue pour pouvoir continuer à pratiquer, mais quitter le cabinet pour suivre des cours est très difficile et onéreux. J'ai créé Dentinal Tubules comme un portail d'appentissage pour tout ce qui a trait à la dentisterie. »

Une ressource de vidéos unique permet de créer une communauté étendue et dynamique

Dentinal Tubules offre la plus grande médiathèque de productions vidéos dentaires au monde, avec plus de 1 000 vidéos et quelques 30 000 à 40 000 minutes de contenu vidéo. « Notre médiathèque, qui contient aussi bien des cours que des interventions dentaires et chirurgicales, est particulièrement vaste et unique », déclare le Dr Shah. « En fait, nous avons été le premier portail dentaire en ligne qui diffuse des cours et des interventions chirurgicales en direct via notre marque, TubulesLive. Si quelqu'un cherche du contenu dentaire en ligne, Dentinal Tubules est reconnu comme le site de référence. »

Développement d'une communauté dentaire en ligne

Dentinal Tubules monétise son contenu vidéo au moyen d'abonnements annuels. 2 000 professionnels des soins dentaires sont actuellement abonnés pour bénéficier d'un accès illimité à la médiathèque, aux flux en direct d'interventions dentaires et aux cours via le portail TubulesLive et obtenir leur certification DPC ou FC. « Nous avons des groupes de recherche dans le monde entier, qui se réunissent en ligne, regardent les vidéos et discutent du contenu. »

Par ailleurs, un réseau étendu de plus de 30 000 membres, appelés « Tubulites », utilise l'abonnement gratuit à Dentinal Tubules pour accéder aux forums sur le site internet. Une fois qu'ils sont engagés, les « Tubulites » passent généralement à l'abonnement payant pour accéder à la totalité du contenu vidéo. « Dès qu'ils nous rejoignent, ils réalisent qu'ils font partie d'une communauté plus large avec l'accès à tout ce contenu en ligne d'exception, disponible sur le site internet de manière pratique et souple », explique le Dr Shah.

Diffusion en direct de chirurgies dentaires et de cours

Dentinal Tubules ne cesse d'innover, élargissant son éventail de contenu captivant pour répondre aux besoins uniques de ses abonnés. Il y a trois ans, la société a commencé à diffuser deux à trois événements en direct chaque mois, dont des cours et des interventions chirurgicales d'une à trois heures. « La diffusion en direct d'interventions chirurgicales présente un intérêt immense pour les dentistes, mais elle est aussi relativement complexe à produire », explique le Dr Shah. « Nous produisons nos propres vidéos avec plusieurs caméras pour filmer l'intervention sous différents angles, car nous avons besoin de voir autour des mains des dentistes lorsqu'ils interviennent dans la bouche. »

La société a récemment lancé TubulesLive pour diffuser des discussions cliniques interactives connectant les professeurs aux groupes de recherche internationaux. Les participants peuvent saisir des questions et obtenir des réponses en temps réel. « Chaque discussion peut compter jusqu'à 400 participants », souligne le Dr Shah. « Dans la dentisterie, ce nombre de personnes rassemblées est phénoménal. Cela est d'autant plus motivant pour nous que ces professionnels des soins dentaires se trouvent dans le monde entier. »

En plus de ses vidéos diffusées en direct, la société continue de produire 10 à 13 vidéos par mois, favorisant le nouveau contenu en fonction des informations requises par les professionnels des soins dentaires pour obtenir leur certification DPC ou FC. Dentinal Tubules crée ensuite du contenu supplémentaire d'après les commentaires des utilisateurs.

Création d'un salle de classe virtuelle pour le maintien des certifications essentielles

Cette année, Dentinal Tubules a porté la salle de classe virtuelle encore plus loin avec son application GroupWatch, conçue spécialement pour les professionnels qui utilisent le service pour effectuer leurs heures obligatoires de formation continue. « Il s'agit d'une application d'apprentissage en groupe, qui permet aux participants de regarder une vidéo, de prendre part aux discussions, de partager leurs idées et d'effectuer les tests en ligne, en groupe. L'application enregistre les présences et, lorsqu'ils ont terminé la formation, les participants reçoivent leur certification DPC ensemble », poursuit le Dr Shah. Dentinal Tubules gère les présences et les données des tests sur son site internet.

Un partenariat technique fort favorise la croissance

« Nous avons choisi Brightcove Video Cloud pour notre portail d'apprentissage en ligne car nous souhaitions offrir une expérience en ligne exceptionnelle à la communauté des soins dentaires. », déclare le Dr Shah. « Nous convertissons tout le contenu en fichiers HD de haute qualité et les chargeons dans la plate-forme Brightcove. La technologie de Brightcove nous permet de cliquer et de créer de la VOD très rapidement à partir de nos flux en direct. »

« Plus le contenu vidéo est étendu, plus nous attirons d'abonnés », conclut Dr Shah. « Dans les deux à trois prochaines années, nous pensons atteindre 10 000 abonnés et 100 000 membres. C'est énorme pour le secteur des soins dentaires ! »

En tant que société de petite taille mais à très forte croissance, il est important pour Dentinal Tubules que Brightcove soit rentable. « Brightcove offre le maximum de rendus et propose le plus grand nombre d'heures de diffusion à un prix raisonnable », souligne le Dr Shah. « Nous bénéficions par ailleurs de sa grande expérience et de son assistance. La vidéo en ligne est un domaine très dynamique et l'assistance que nous offre Brightcove est très importante à mesure que notre nuage de vidéos s'agrandit. »

Prochaines étapes pour Dentinal Tubules : accroître l'interactivité, s'étendre à d'autres dispositifs et chercher de nouvelles sources de revenus avec l'insertion dynamique de publicités. « Nos statistiques montrent que de plus en plus de personnes accèdent à notre site internet via des applications mobiles sur des téléphones et des tablettes », fait remarquer le Dr Shah. « Nous voulons également intégrer plus de publicités dans nos flux en direct, comme on le fait dans les émissions télévisées en direct. »