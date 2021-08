La Consumer Technology Association (CTA)™ est l’association professionnelle représentant l’industrie de la technologie grand public aux États-Unis. Près de 2 200 sociétés profitent des avantages que leur confère leur adhésion, notamment la défense des politiques, les études de marché, la formation technique, la promotion du secteur, l’élaboration de normes et la promotion des relations commerciales et stratégiques.

La CTA détient et produit également le CES®, le lieu de rendez-vous incontournable pour les acteurs mondiaux des technologies grand public. La CTA utilise le contenu vidéo pour mettre en avant la valeur des participants au CES, permettre à ceux qui ne peuvent pas être présents en personne d’y assister et étendre la couverture médiatique.

Une retransmission en direct du CES compliquée par une expérience utilisateur médiocre et des technologies incohérentes

La CTA coordonne et gère la retransmission en direct du CES, totalement ouverte et gratuite pour le public, et ne diffuse en général qu’un tiers environ du programme des conférences en direct. Mais elle a remarqué que ses efforts de retransmission donnaient lieu à trois défis particuliers, qui affectaient non seulement l’expérience vidéo globale de son public, mais aussi sa façon de traiter les archives et de gérer le contenu.

Premier défi : la plateforme d’utilisateur final, qui n’était pas conçue pour diffuser en direct un grand nombre de sessions simultanées et ne permettait pas de personnaliser les éléments visuels pour créer une expérience à l’image de la CTA. De même, les archives vidéo de la CTA étaient hébergées sur une plateforme différente à partir de laquelle elles étaient diffusées, ce qui constituait un deuxième défi.

« L’archivage s'est révélé être problématique », explique Alicia Goodman, directrice du contenu numérique de la CTA. A. Goodman et son équipe internet se sont efforcés de trouver un moyen de charger des fichiers volumineux et de les faire préparer et publier en très peu de temps.

Résultat : certaines archives n'ont été publiées que plusieurs semaines après le salon. Et parce que le contenu archivé était hébergé sur deux plateformes distinctes — la plateforme de diffusion en direct et la plateforme hébergeant les vidéos —, les spectateurs ne disposaient d’aucun espace libre pour regarder ou parcourir les vidéos.

Le troisième défi, selon A. Goodman, résidait dans les données et statistiques restreintes qui ne leur fournissaient pas les informations vraiment utiles. « Nous ne pouvions pas faire la différence entre une vue en direct et une vue d’archive », dit-elle. Et les archives de la CTA étant stockées sur deux plateformes, il était impossible de visionner des données agrégées.

Brightcove Gallery aide à générer plus de 250 000 vues, attirant 2 000 visiteurs uniques

Alicia Goodman et son équipe identifièrent les ressources dont elles avaient besoin pour relever ces défis pour les futures retransmissions en direct du CES. Pour le public non physiquement présent aux conférences, elles ont déterminé les éléments indispensables pour améliorer l’expérience utilisateur, à savoir : un flux en direct haute qualité, une programmation des retransmissions en direct actualisée, un accès aux enregistrements des événements diffusés en direct, un programme des événements diffusés en direct et des options de recherche. Pour son public interne, la CTA devait permettre aux partenaires et aux intervenants de télécharger les archives de direct pour attester leur participation ou à des fins promotionnelles.

Face à cette liste de besoins, Alicia Goodman a décidé de créer un portail séparé sur le site internet du CES, à l’aide de Brightcove Gallery, et a conçu une sélection « en direct », une collection de vidéos des sessions sur chaque scène et des images d’espace réservé pour chaque événement diffusé, présentant d’un coup d’œil les informations de base sur les sessions (titre, date et heure de la session). Avec la plate-forme Video Cloud de Brightcove, elle et son équipe pouvaient par ailleurs désormais héberger les vidéos archivées dans un seul emplacement et obtenir des données précises sur les vidéos grâce à l’API Statistiques de Brightcove. À des fins d’utilisation interne, A. Goodman a également créé quelques sites Brightcove Gallery protégés par mot de passe et autorisant les téléchargements pour permettre aux partenaires et aux intervenants de télécharger leurs sessions une fois terminées.

Le portail internet créé avec Gallery héberge plus de 90 sessions en direct

Pour le CES 2018, la CTA a mise en œuvre le nouveau portail internet amélioré grâce à Brightcove, qui hébergeait plus de 90 sessions diffusées en direct sur sept scènes, dont les discours des principaux intervenants. Avant l’événement, la CTA a annoncé la retransmission en direct sur les réseaux sociaux et par courriel, alors que les partenaires du CES partageaient des liens et intégraient le lecteur Brightcove dans leurs propres sites et canaux. Et à l’aide de la plateforme Brightcove, Alicia Goodman a transféré la totalité de la médiathèque de la CTA et exécuter l’équivalent de six jours de sessions en direct en seulement deux mois.

« Nous n’aurions pu être plus comblés par la vitesse à laquelle nous avons pu former notre personnel et transférer notre médiathèque », explique-t-elle. « Et le fait que Gallery soit prêt à l’emploi et ne nécessite aucune intervention de notre équipe de développement dans cette transition nous a énormément aidés en termes de temps. Cela signifiait également que nous n’avions pas à consacrer beaucoup de temps à l’assurance qualité ou à la résolution d’éventuels problèmes techniques par nous-mêmes. »

Alicia Goodman s'est par ailleurs fiée à l’équipe d’assistance en direct de Brightcove pour faire en sorte que la retransmission en direct des discours des principaux intervenants se déroule sans problèmes ni coupures, garantissant une qualité de visionnage en direct de premier ordre au public du CES.

« Cela nous a vraiment rassurés de savoir qu’il y aurait quelqu’un pour répondre aux questions et résoudre les problèmes que nous pourrions rencontrer pendant ces événements très médiatisés », explique-t-elle.

Le CES 2018 attire des centaines de milliers de vues et élargit son public

Après le salon, l’équipe internet de la CTA disposait d’une vue d’ensemble agrégée précise. Au total, Alicia Goodman a enregistré des centaines de milliers de visionnages de vidéos en direct et archivées.

« Nous avons également pu constater que des personnes non physiquement présentes à l’événement avaient regardé les retransmissions en direct », ajoute-t-elle.

Plus important encore : la médiathèque de la CTA se trouve désormais à un emplacement unique et peut héberger des clips VOD de vidéos en direct, qui peuvent ensuite être réutilisés dans de futures campagnes de marketing numérique.