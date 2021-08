Cirrus Media est une société d'édition et d'événements interentreprises (B2B) australienne spécialisée dans le secteur de la santé. Sa marque englobe quatre grandes publications, dont Pharmacy News, Australian Doctor et Medical Observer, ainsi qu'un éventail de microsites spécialisés. Depuis sa séparation de Reed Business Information (RBI) en 2013, Cirrus Media s'est établie comme l'une des plus grandes sociétés de contenu, de formation et d'événements B2B d'Australie, comptant désormais plus de 680 000 abonnés engagés sur ses canaux en ligne et papier.

Trouver de nouvelles façons d'engager le public en ligne

La vidéo fait partie intégrante de la stratégie de contenu de Cirrus Media et est utilisée dans toutes ses publications pour favoriser l'engagement du public. Les vidéos peuvent couvrir des interviews d'experts du secteur comme des actualités, conseils et enseignements, complétant son contenu éditorial. Réalisant le succès du contenu vidéo présenté dans ses publications en ligne, Cirrus Media a cherché à reproduidre ce type de contenu pour un de ses plus importants partenaires événementiels.

En 2016, la publication Pharmacy News de Cirrus Media a été nommée partenaire médiatique pour la troisième année de l'Australian Pharmacy Professional Conference (APP) annuelle de la Pharmacy Guild of Australia, le plus grand événement de l'industrie pharmaceutique australienne. En tant que partenaire médiatique, Cirrus Media crée des vidéos autour de l'événement, incluant des interviews de participants et les séances inaugurales. En 2016, l'objectif de Cirrus Media était d'améliorer la production vidéo et le flux de publication. Les années précédentes, le processus de production, d'édition et de chargement du contenu vidéo sur la plate-forme en ligne était fastidieux et chronophage. L'équipe de production passait des heures à éditer et à charger le contenu qui n'était prêt à être publié que plusieurs jours après l'événement. À cause de ce délai, l'enthousiasme autour de l'événement était souvent déjà retombé et cela avait de graves répercussions sur l'engagement en ligne du public et sur le retour sur investissement de l'événement.

Réalisant l'importance de la publication du contenu vidéo pour étendre l'engagement du public, Cirrus Media a cherché à améliorer les flux de travail existants et les processus en aval de façon à produire et charger le contenu vidéo plus rapidement pour l'événement APP.

Objectifs

Simplifier les processus en aval, notamment le chargement, la conversion et la gestion du contenu vidéo

Diffuser davantage de contenu, plus rapidement au public en ligne

Améliorer l'engagement du public par le biais du contenu et de l'événement

Rationaliser les processus en aval pour créer des expériences en ligne plus engageantes

Pour remanier son flux vidéo en ligne au cours de l'événement APP, Cirrus Media a sélectionné la solution Video Cloud de Brightcove, simplifiant la manière dont les vidéos sont intégrées, converties, balisées, partagées et chargées. Avec StreamZ, société de solutions de diffusion en continu pour le secteur de la diffusion, Cirrus Media est désormais en mesure de diffuser le contenu à son public quasi instantanément après son enregistrement.

Les partenariats avec Brightcove et StreamZ ont également permis à Cirrus Media de produire davantage de contenu vidéo plus rapidement, tout en restant rentable.

Jon Simmons, alors directeur artistique chez Cirrus Media, explique : « Notre partenariat avec Brightcove et StreamZ nous permet aujourd'hui de diffuser davantage de contenu vidéo à un plus grand nombre d'utilisateurs, de façon plus rapide et plus simple. Nous pouvons capturer de très nombreuses vidéos et les publier en 10 minutes seulement. Ce type de délai est extrêmement rare dans le monde de l'édition et nous confère un avantage de taille sur nos concurrents. »

« Nous n'avons plus besoin d'envoyer toute une équipe de production sur le site de l'événement pour enregistrer, produire et charger le contenu vidéo. Il nous faut juste une équipe de tournage sur place. Tout le reste peut être fait à distance et cela a vraiment aidé à nous assurer que nous n'avions pas creusé de trou béant dans le budget et que nous ne compromettions en rien la vitesse de diffusion. »

La plate-forme en ligne de Brightcove a permis de charger la totalité du contenu vidéo dans une plate-forme unique, accessible par tous les membres de l'équipe. Le contenu transite souvent par de nombreux points de contact pour l'édition et les approbations avant d'être publié. Cirrus Media a tiré parti du savoir-faire de Brightcove pour le canaliser vers les personnes adéquates, permettant d'éditer, d'approuver et de charger le contenu et d'améliorer le délai de diffusion en toute transparence.

Le fait de pouvoir baliser les vidéos avec quelques lettres ou termes, par exemple, de baliser une vidéo d'un orateur particulier en nommant simplement la personne dans une balise, facilite également le partage du contenu avec l'équipe des réseaux sociaux. L'équipe peut désormais juste saisir les balises associées au contenu au lieu d'avoir à réintégrer ce dernier plusieurs fois, ce qui réduit considérablement la durée de chargement et l'effort global déployé.

La vidéo à la demande essentielle pour l'engagement

Grâce à Brightcove et au partenariat avec StreamZ, Cirrus Media a pu faire passer les délais de chargement et de publication de ses vidéos de plusieurs jours à quelques minutes. L'immédiateté des vidéos d'événements a élargi le public et amélioré son engagement.

« Le fait de pouvoir produire et diffuser le contenu quelques minutes après son enregistrement nous a vraiment aidés à faire le buzz et a considérablement amélioré l'engagement et la conservation du public, pas seulement pendant l'événement, mais aussi après. Dans l'environnement hyper dynamique actuel, les utilisateurs veulent le contenu au moment même où il a lieu. Il ne se contentent plus d'une vidéo relatant un événement de la veille car ils sont déjà passés à autre chose. Pour nous assurer de capter l'attention de notre public, le contenu doit être publié aussi vite que possible. Nous ne pourrions simplement pas le faire sans Brightcove », déclare J. Simmons.

Par rapport à l'an passé, le nombre de visionnages sur les trois jours complets de la conférence a augmenté de 250 % et a fait un énorme bond de 3,200 % le premier jour de l'événement. Pendant les quatre semaines qui ont suivi l'événement, le nombre de visionnages a également enregistré une hausse de 225 %.

« L'engagement accru du public est directement dû aux délais rapides rendus possibles par la plate-forme de Brightcove, combinés à quelques travaux de préparation pour la conférence », explique J. Simmons. « Brightcove est le pilier de notre offre de vidéo en ligne. Aucune autre solution ne nous permet de produire et diffuser autant de contenu en aussi peu de temps. »

Pousser le contenu vidéo en ligne encore plus loin

Cirrus Media continue de travailler avec Brightcove pour l'utilisation de sa plate-forme vidéo en ligne sur toutes ses publications en ligne. L'éditeur recherche également des solutions pour rendre l'expérience en ligne des utilisateurs plus engageante et entend capitaliser sur les fonctionnalités de partage social de Brightcove pour mieux diffuser son contenu vidéo directement sur ses réseaux sociaux.

Cirrus Media, qui utilise déjà les statistiques Brightcove dans toutes ses publications en ligne, prévoit aussi de les déployer pour les vidéos d'événements afin d'obtenir des données détaillées sur l'engagement du public et de montrer à ses partenaires le retour sur investissement du contenu qu'ils parrainent.

Cirrus Media étudie par ailleurs la fonctionnalité de lecture automatique de Brightcove.

« La capacité de Brightcove à lire automatiquement une série de vidéos lorsque le public a fini d'en visionner une est vraiment incontournable », déclare J. Simmons. « Nous le faisons déjà avec le contenu vidéo en ligne que nous produisons pour nos publications, et cela change la façon dont notre public consomme notre contenu. Nous lui proposons toujours plus de contenu à regarder et cela génère des taux d'engagement et de conservation vraiment forts. Nous aimerions le faire avec la totalité de notre contenu vidéo. »