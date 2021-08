Channel 4 est reconnu comme l'un des opérateurs les plus innovants de l'industrie de la diffusion britannique et commandite des émissions à plus de 300 sociétés de production indépendantes.

Afin de suivre l'ascension de la télévision numérique, Channel 4 a introduit une série de chaînes de télévision supplémentaires, notamment E4, More4 et Film4, et poursuit l'expansion de ses activités et services en ligne, comme channel4.com.

La nécessité de la différenciation

Au cours des dernières années, Channel 4 a constaté la croissance impressionnante de la vidéo en ligne comme moyen de faire visualiser des contenus aux internautes. Ainsi, la télévision sur internet présente un ensemble de nouvelles méthodes permettant aux fournisseurs de contenus d'attirer de nouveaux publics et donc d'accroître leurs marges bénéficiaires. Channel 4 a rapidement reconnu la nécessité de proposer une gamme de nouveaux services multimédias innovants, afin d'engager la clientèle et de se différencier de ses concurrents, en faisant la promotion de son éventail de chaînes TV linéaires et d'encourager l'adoption du service 4oD.

Jen Topping, directrice commerciale de la vidéo en ligne à Channel 4 New Media, a été chargée du déploiement de la nouvelle plate-forme de télévision sur internet de Channel 4et de fournir un portail en ligne permettant aux utilisateurs de channel4.com de visionner, interagir et discuter des séquences vidéo, procurant une expérience visuelle plus riche. La décision de ne pas créer une solution en interne a été motivée par le coût, les contraintes temporelles et les frais associés à la maintenance, laissant ainsi la voie libre à un fournisseur de plates-formes spécialisées pour la télévision sur internet.

La solution Brightcove

Suite à un appel d'offres, Channel 4 a sélectionné Brightcove comme fournisseur privilégié pour fournir une plate-forme de séquences vidéo pour tous les clips et contenus exclusifs en ligne sur channel4.com, permettant au diffuseur d'intégrer du contenu vidéo dans quasiment tous ses sites en ligne (comme le site du groupe, e4.com).

« La raison principale du choix de Brightcove est que sa plate-forme de télévision sur internet s'est clairement et nettement démarquée de la concurrence », déclare J. Topping. « Brightcove comprenait précisément les besoins d'un diffuseur et pouvait faire les preuves de son expérience grâce à une liste impressionnante de clients du secteur des médias, dont d'autres diffuseurs qui font ce que nous tentions de mettre en place. »

D'après J. Topping, Brightcove proposait à Channel 4 des fonctions essentielles qui ont fait pencher la balance en sa faveur :

La longévité : parce que Brightcove s'investit dans sa technologie de diffusion et l'actualise continuellement, C4 savait qu'elle pouvait, en toute confiance, élargir organiquement ses offres de télévision sur internet pour répondre aux futures demandes du public en ligne.

: parce que Brightcove s'investit dans sa technologie de diffusion et l'actualise continuellement, C4 savait qu'elle pouvait, en toute confiance, élargir organiquement ses offres de télévision sur internet pour répondre aux futures demandes du public en ligne. La polyvalence : Brightcove comprend parfaitement comment les fournisseurs multimédias doivent exploiter leurs activités en ligne et sa plate-forme propose par conséquent une solution polyvalente. Channel 4 pouvait orienter le calendrier de lancement de ses produits pour ses clips et ses vidéos exclusives en ligne sur Brightcove, afin d'optimiser le retour sur investissement et d'introduire de nouveaux rendements grâce aux intégrations technologiques.

: Brightcove comprend parfaitement comment les fournisseurs multimédias doivent exploiter leurs activités en ligne et sa plate-forme propose par conséquent une solution polyvalente. Channel 4 pouvait orienter le calendrier de lancement de ses produits pour ses clips et ses vidéos exclusives en ligne sur Brightcove, afin d'optimiser le retour sur investissement et d'introduire de nouveaux rendements grâce aux intégrations technologiques. L'efficacité : Channel 4 souhaitait déployer son contenu de séquences vidéo en ligne le plus rapidement possible. Brightcove possédait les infrastructures, l'expertise et le savoir-faire pour fournir la plate-forme beaucoup plus vite que n'auraient pu le faire des travaux en interne, éliminant le besoin d'une équipe de développement internet spécialisée chez Channel 4.

: Channel 4 souhaitait déployer son contenu de séquences vidéo en ligne le plus rapidement possible. Brightcove possédait les infrastructures, l'expertise et le savoir-faire pour fournir la plate-forme beaucoup plus vite que n'auraient pu le faire des travaux en interne, éliminant le besoin d'une équipe de développement internet spécialisée chez Channel 4. Une rentabilisation contrôlée : la plate-forme est une solution permettant l'insertion et la surveillance des spots publicitaires, ainsi que le recours à la technique du blocage par région pour restreindre la diffusion au cas par cas.

Une plus grande utilisation

« Au cours des six derniers mois, nos sites numériques ont enregistré une augmentation de 21 % du nombre de visionnages par rapport aux mêmes six mois de l'année précédente, alors que nous n'avions pas Brightcove », a déclaré J. Topping.

« Le déploiement de la plate-forme du lecteur Brightcove a permis d'améliorer considérablement les délais nécessaires pour publier des vidéos sur internet, entraînant un débit beaucoup plus rapide du contenu de Channel 4. Les outils d'encodage de Brightcove sont extrêmement fiables et l'insertion des métadonnées est un processus simple et précis. »