All Nippon Airways (ANA) utilise largement la vidéo pour communiquer avec ses nombreux voyageurs nationaux et internationaux. Des spots publicitaires aux campagnes de publicité numérique et de marketing direct en passant par les programmes de divertissement à bord, la vidéo sensibilise davantage à la marque en favorisant l'engagement des clients puis les ventes en ligne tout en communiquant des informations essentielles sur les voyages.

« Notre objectif est d'augmenter les ventes directes en attirant les utilisateurs vers le site internet ANA Sky Web, où ils peuvent accéder à un large éventail d'informations et faire des achats », explique Ken Nishimura, directeur adjoint, Marketing numérique, Communications marketing. « Aujourd'hui, près de 90 % des billets pour les vols intérieurs sont achetés directement sur notre site, et la vidéo a attiré un grand nombre de clients. » ANA, la plus grande compagnie aérienne japonaise, tant en termes de chiffre d'affaires que de nombre de passagers, propose 83 liaisons internationales et 116 liaisons intérieures.

Mais plus ANA utilisait la vidéo, plus la gestion de la diffusion et l'optimisation de l'expérience vidéo revenaient cher. Un grand nombre de services internes et de sociétés externes sont impliqués dans la production et la diffusion des vidéos. Les vidéos à caractère commercial proviennent ainsi du service commercial, alors que le service des divertissements produit les clips diffusés à bord et les vidéos de divertissement. Le service marketing crée des vidéos visant à sensibiliser à la marque, attirer des clients potentiels et promouvoir le commerce électronique. Et les vidéos didactiques, expliquant par exemple comment remplir un formulaire d'immigration, proviennent de nombreux autres services internes.

« Les vidéos, tout comme nos partenaires commerciaux, étaient désordonnées et dispersées en plusieurs endroits. Nous devions communiquer avec chaque service propriétaire de la vidéo, avec les groupes qui créaient les clips, ainsi qu'avec les personnes chargées des systèmes et les membres de la direction d'ANA », explique K. Nishimura. « Auparavant, nous sous-traitions les opérations vidéo à une société externe. Mais cela compliquait notre approche, générait des coûts supplémentaires et demandait plus de temps. Nous devions trouver mieux. »

ANA cherchait une solution qui garantirait une haute résolution, améliorerait l'efficacité, réduirait les coûts tout en étant performante. La compagnie aérienne a choisi la plate-forme vidéo en ligne Brightcove, qui lui permet de diffuser son contenu vidéo de manière radicalement différente.

Une seule plate-forme pour plusieurs services

« Un des plus grands avantages de la mise en œuvre de Brightcove est de nous permettre de tout gérer d'un seul endroit », déclare K. Nishimura. « Nous pouvons facilement charger les vidéos que nous créons avec différents partenaires pour différentes campagnes. Et même si les vidéos sont toujours produites par plusieurs services, nous les diffusons désormais toutes par le biais de la plate-forme Brightcove, ce qui simplifie nos processus et améliore la qualité du contenu. »

« Des toutes premières phases de l'utilisation des vidéos jusqu'à leur diffusion, à la mesure de leur impact et au recyclage des données, l'approche de Brightcove est plus simple », poursuit K. Nishimura. « Le processus, de la réception des vidéos à leur chargement, est extrêmement efficace et nous a permis de réduire les coûts d'exploitation de 33 %. Aujourd'hui, nous mettons deux fois moins de jours à terminer et charger une vidéo, ce qui, je pense, est un avantage incroyable. Sans parler de l'expérience, beaucoup plus agréable ! »

33 % de réduction des coûts d'exploitation

« Brightcove nous a permis de réduire le nombre de tâches chronophages, comme l'encodage du contenu brut. Désormais, nous chargeons simplement la vidéo et la plate-forme Brightcove s'occupe de tous les algorithmes d'encodage. La qualité est vraiment bonne avec Brightcove », ajoute K. Nishimura. « Les clips vidéo sont optimisés automatiquement pour la meilleure image possible en fonction des facteurs environnementaux, tels que la vitesse et la puissance de connexion des utilisateurs, qui profitent ainsi d'une expérience fluide. »

La plate-forme vidéo en ligne Brightcove permet également à ANA d'utiliser une seule plate-forme pour les dispositifs mobiles et les réseaux sociaux, Apple TV et Roku. « Par le passé, la vidéo était considérée comme quelque chose de spécial, mais Brightcove a complètement démocratisé la diffusion de clips vidéo. La seule chose que vous ayez à faire est de charger le contenu brut. »

« Le flux de travail Brightcove pour mettre la vidéo à la disposition des utilisateurs est on ne peut plus simple. La plate-forme vidéo en ligne est conviviale et offre une résolution optimale. Et elle nous permet de collecter et d'analyser des données statistiques sur chaque vidéo afin de mesurer et d'évaluer la réaction des clients. »

Les statistiques orientent les décisions commerciales d'ANA

L'outil de statistiques de Brightcove est un atout majeur de la plate-forme Brightcove pour ANA. « Notre ancien processus prenait fin avec le chargement du clip vidéo. Maintenant, nous nous basons sur les données vidéo pour la planification, ce que nous n'aurions jamais pu faire avant. »

Auparavant, quand ANA diffusait une nouvelle publicité ou faisait une campagne de marketing direct avec de la vidéo, elle constatait une augmentation du trafic sur son site internet principal mais elle n'avait aucun moyen de savoir ce qui se cachait derrière cette augmentation : le public regardait-il les vidéos ou l'autre contenu de la page ? La compagnie aérienne utilisait des outils de statistiques pour chaque page, mais ne pouvait pas cerner le public des vidéos.

Avec Brightcove, ANA analyse le nombre total de visionnages uniques, contrôlant avec exactitude combien de temps les internautes regardent chaque vidéo, ainsi que le public par pays. « Avant de mettre en œuvre Brightcove, nous disposions seulement de vagues chiffres, mais aujourd'hui nous avons des chiffres plus fiables », explique K. Nishimura. « Nous voyons immédiatement les vidéos qui sont regardées et celles qui ne le sont pas. Brightcove nous permet de voir ce que nous ne pouvions que supposer auparavant. »

« Résultat : d'autres services internes à notre compagnie demandent de plus en plus à utiliser nos vidéos. Je pense que les vidéos seront encore davantage utilisées dans l'avenir. »

« Depuis que Brightcove a commencé à diffuser notre contenu médiatique, les vidéos peuvent être visionnées sans aucun problème. Pour nous, la plate-forme est vraiment une infrastructure standard indispensable à l'exploitation du site », conclut K. Nishimura.