La Montagne - Groupe Centre France prend position sur l’information vidéo grâce à Brightcove Video Cloud

Le groupe média choisit la flexibilité et la simplicité de la plate-forme de vidéo en ligne professionnelle pour monétiser son savoir-faire en matière d’information régionale

PARIS, France –17 Janvier 2013 – Brightcove (NASDAQ: BCOV), société de services de contenus en mode cloud, annonce aujourd'hui que le Groupe Centre France, un acteur majeur de la presse quotidienne et hebdomadaire régionale et des médias en ligne, a choisi la plate-forme vidéo en ligne Brightcove Video Cloud pour gérer, diffuser et monétiser ses contenus vidéos.

« L’équilibre entre les différents formats et supports d’information est aujourd’hui essentiel, y compris en presse régionale », explique Damien Caillard, Directeur des stratégies numériques du Groupe Centre France. « Nous envisageons la vidéo comme un relai de croissance majeur, tant en termes d’évolution des pratiques journalistiques que de monétisation et de modèle économique. »

Aux côtés de ses sept titres d’information quotidiens et neuf hebdomadaires, le Groupe Centre France commence en 2009 à développer une réflexion, d’abord expérimentale, sur l’apport de la vidéo à ses médias en ligne. Des journalistes multimédias équipés de matériel numérique publient leurs vidéos sur des plateformes de vidéo en ligne gratuites et basiques.

Mais fin 2011, le Groupe souhaite évoluer et lance un appel d’offres pour trouver une nouvelle plateforme de vidéo en ligne. Elle devra être capable de monter en charge, de s’adapter à tous les terminaux utilisés par ses internautes, et d’offrir aux rédactions des processus transparents.

La solution Brightcove Video Cloud est retenue et déployée en avril 2012. Plusieurs facteurs jouent un rôle décisif : son interface de chargement simplifiée, agréable à utiliser par les journalistes ; ses API qui répondent notamment à un besoin essentiel pour le Groupe Centre France, la qualification des vidéos par une indexation très précise (par commune, par thème); mais aussi la possibilité d’intégrer directement au sein de Brightcove Video Cloud la publicité d’une régie choisie par le Groupe Centre France, tout en gardant la liberté d’exclure la publicité de certains contenus, comme par exemple sur un reportage couvrant un sujet dramatique.

« Nous sommes ravis de soutenir le Groupe Centre France dans ses projets innovants », commente Robert Raiola, Senior Marketing Director pour la région EMEA chez Brightcove. « Video Cloud accompagnera le Groupe dans l’évolution de ses contenus éditoriaux et dans le développement de nouvelles opportunités de monétisation, tout en facilitant le contact avec son audience sur d’autres écrans ».

« Les utilisateurs en interne ont d’ores et déjà adopté et validé cette solution, et les potentialités offertes par la plateforme Video Cloud nous permettent de nous lancer sereinement dans de nouveaux projets de développement de la vidéo » ajoute Damien Caillard. « Video Cloud anticipe nos besoins à venir, comme l’envoi de la vidéo à distance par les journalistes et la diffusion des contenus au sein d’applications mobiles, que le groupe aimerait mettre en place en 2013. »

La plateforme est également en mesure d’alimenter une télévision locale avec laquelle Centre France prévoit de mutualiser ses reportages. Le Groupe Centre France gère une bibliothèque de près de 10 000 vidéos, et a comptabilisé 100 000 vidéos vues en septembre 2012, un chiffre en constante progression depuis le passage à Video Cloud.

A propos du Groupe Centre France – La Montagne

A partir d’un métier, la presse, dont il est le leader régional, le groupe Centre France - La Montagne est devenu en quelques années un véritable groupe de communication. Avec environ 2.000 personnes réparties au travers de différentes sociétés, Centre France - La Montagne dispose désormais de 7 titres de PQR (La Montagne, Le Berry Républicain, Le Journal du Centre, Le Populaire du Centre, L’Yonne Républicaine, La République du Centre et L’Echo Républicain) et totalise plus de 400 000 exemplaires/jours (OJD 2011) ; Le Groupe intervient également dans la PHR, la télévision locale, l’édition, l’événementiel et bien entendu le multimédia avec plus de 2,7 millions de visites mensuelles.(xiti moyenne 2012). Les revenus du groupe dépassent 210 millions euros.

A propos de Brightcove

Brightcove Inc, (NASDAQ: BCOV), société de services de contenu en mode cloud, fournit une gamme de produits servant à publier et diffuser les contenus professionnels numériques du monde entier. Ces produits comprennent Brightcove Video Cloud, la première plate-forme de vidéo en ligne du marché, Brightcove App Cloud, la plate-forme de contenus applicatifs pionnière, et Zencoder, un service Cloud de traitement vidéo et de technologie de lecteur vidéo HTML5. Au total, plus de 4.650 clients dans 50 pays font confiance aux services de contenu en mode cloud de Brightcove pour concevoir et exploiter des expériences multimédia exceptionnelles sur PC, Smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. Pour plus d'informations, consultez http://www.brightcove.com/fr/

