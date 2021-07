Tutoriel : Création de contenu vidéo et promotion d’une campagne d’engagement vidéo

Qu’est-ce que l’engagement ? Cet élément abstrait fait l’objet du mépris des spécialistes du marketing numérique depuis une dizaine d’année. C’est ce que nous promettons à nos clients, à nos responsables et à nous-mêmes. Cependant, toutes ces promesses sont presque devenues une blague récurrente, une plaisanterie populaire chez les spécialistes du marketing, du moins jusqu’à ce que nous voyons quelqu’un y parvenir de manière magistrale. Admettez-le. Nous avons tous connu ce moment où nous lorgnons les résultats d'une personne lors d’une présentation à un colloque. Et si je vous disais qu’avec une bonne organisation, vous pourriez devenir ce héros du marketing ?

L'objectif d'une campagne d'engagement est de s'imposer sur de nouveaux segments et de créer un contact privilégié avec des personnes grâce à des messages personnalisés afin d’arriver, de fil en aiguille, à établir une conversation. Nous allons au-delà de la simple poignée de main ou d’une vidéo de présentation générique : il est grand temps de parler de quelque chose de concret. La conversation doit se dérouler sur plusieurs canaux analysant les données de comportement du public pour vous assurer que votre message est bien diffusé là où se trouve son public cible (par courriel, sur les réseaux sociaux, sur internet) et qu'il est cohérent. L'étape d’engagement de l’entreprise varie selon la durée nécessaire à un client potentiel de se familiariser avec l’offre de votre marque. En créant le profil de chaque client potentiel (en fonction de ses interactions analysées via l’automatisation du marketing et le CRM), vous pouvez tirer des conclusions sur l’intérêt de vos contenus.

Dans l’article suivant, nous expliquons les types de formats vidéo qui fonctionnent le mieux pour susciter l’engagement, les types de contenus les mieux adaptés à ce contexte et enfin, la manière dont vous pouvez mesurer l’influence d’une campagne vidéo d’engagement. C’est parti.

En quoi la vidéo est-elle adaptée à l’étape Engagement du parcours client ?

Pourquoi la vidéo fonctionne-t-elle dans ce cas ? Parce que vous ne pouvez pas regarder ailleurs ! Lorsque vous faites une recherche en ligne, la vidéo constitue le meilleur moyen d’informer et de renseigner des clients potentiels. La vidéo représente du temps d’attention dans un monde rempli de distractions et permet donc de faire passer des informations essentielles. La durée moyenne de visionnage est de 2,7 minutes de vidéo, soit la durée parfaite pour aborder des concepts complexes de manière succincte. Envisagez de créer des vidéos plus longues, tournées vers la recherche, telles que des vidéos explicatives, des séries d’astuces, des tutoriels ou même des webinaires. Ces types de contenus informatifs permettent au visiteur de repousser sa décision d’achat, en toute simplicité et sérénité.

Création d’une campagne d’engagement vidéo : questions clés

Instruire, informer, distraire. Jusque-là, toujours rien d’inédit. Notre conseil ? Expliquez ce qui rend votre entreprise unique et vous différencie de vos concurrents. Selon le contexte, ce ne sera pas forcément le sujet principal de la vidéo mais pourra en constituer l’un des thèmes centraux. En panne d'inspiration ? Les spécialistes du marketing ont parfois peur d’être trop spécifiques, ils craignent que cela réduise leur vivier de clients potentiels. Néanmoins, les vraies conversations ont besoin de substance pour exister. En gardant tout cela à l’esprit, répondez aux questions suivantes en relation avec votre stratégie d’engagement et préparez-vous à voir vos résultats MQL grimper en flèche à tous les niveaux.

Comment pouvez-vous utiliser ces vidéos pour entamer une conversation bilatérale ? Quels sont le but et l’objectif spécifique de chaque canal (en relation avec votre stratégie d’engagement vidéo) ? Comment pouvez-vous utiliser chacun d’entre eux pour obtenir un maximum d’informations à propos de vos clients potentiels ? Quelles vidéos bénéficieraient d’éléments interactifs ? Combien de choix multiples ou de questions/réponses prévoyez-vous d'insérer dans ces vidéos ? (Veillez à ne pas surcharger votre client potentiel mais laissez-le choisir son parcours.)

Une campagne d’engagement vidéo constitue une aubaine pour générer une conversation en face à face grâce à la vidéo. Le contenu vidéo interactif permet à l’utilisateur de garder le contrôle tout en vous donnant la possibilité de rassembler davantage d’informations sur chaque client potentiel grâce à un système statistique avancé. Étudiez la possibilité d’insérer des chapitres dans votre vidéo puis déterminez le sujet qui parle le plus aux visiteurs afin de décider de vos contenus en vous fondant sur des éléments tangibles. Quel type de contenu devez-vous créer ? Après une première discussion, quel genre de question votre client potentiel est-il susceptible de vous poser ? Vous n’êtes pas sûr(e) de la réponse ? Demandez à votre équipe commerciale ! Pensez « COMMENT ? ». De quelle manière votre produit ou service s'intègre-t-il dans la vie ou le travail de votre client ? Votre client potentiel commence à s’ouvrir à vous, il est temps de l’informer !

Où faire la promotion de votre contenu vidéo ?

Notre dernier guide du héros du marketing vidéo, Stratégies de marketing vidéo tout au long du parcours du client, contient des schémas qui vous permettent de déterminer au premier coup d’œil ce que vous devez publier et l’endroit adapté pour le faire. Comme vous pouvez le constater, les canaux de publication tels que les blogs ou les réseaux sociaux obtiennent toujours de bons résultats à l’étape de l’engagement, à mesure que la conversation évolue. Le marketing par courriel, cependant, est un composant viscéral de l’engagement dont nous pouvons maintenant profiter au maximum. De fait, l’envoi d'une vidéo par courriel fait grimper le taux de clic de 55 % ! Que vous l’ayez constituée via les abonnements à votre blog ou des événements marketing, une liste d’adresses électroniques de qualité réduit votre public potentiel aux personnes les plus susceptibles d’accueillir votre message de manière positive et de prendre rapidement le virage qui les sépare de l’étape Conversion. Offrez-leur un courriel qui vaut la peine d’être ouvert.

Les pages de destination sont l’un des meilleurs indicateurs de l’engagement. Le taux de conversion des pages de destination augmente de 86 % pour les pages ayant un contenu vidéo ! Associés, les courriels et les pages de destination contenant des vidéos sont un préambule très efficace à une conversation débouchant sur une vente. Convainquez votre public qu’il a toutes les raisons du monde de vous choisir vous plutôt que vos concurrents.

Indices à mesurer : indicateurs clés d’une campagne de sensibilisation vidéo

Engagement : Que se passe-t-il entre le buzz de la sensibilisation et le tintement de la caisse enregistreuse lors de la finalisation de la vente ? Prenons des exemples concrets.

Différence de temps passé sur le site Nombre moyen de pages produit ou de vidéos produit visionnées par session Pourcentage de lecture de vidéo et taux de clic sur les vidéos recommandées Nombre de courriel ouverts, de clics CTA et de pages de destination visitées Taux de remplissage des formulaires sur la page de destination vidéo Retweets, mentions « J’aime » et partages sur les réseaux sociaux.

Enfin, notre système de statistique vidéo spécifique le plus important, le score d’engagement.

Ce système de statistique vidéo sophistiqué vous permet de connaître non seulement le nombre de lectures de la vidéo mais également la consommation totale de vidéo et le taux d’abandon. Le score d'engagement est obtenu en divisant une vidéo en 100 segments égaux (100 %) et en suivant le nombre de personnes qui ont regardé chacun de ces segments. Ces informations vous indiquent où les visiteurs ont éventuellement cessé de visionner la vidéo avant qu'elle soit terminée. Elles ont permis à l’un de nos clients de découvrir que la plupart de ses visiteurs regardait 80 % seulement de sa vidéo. Pourquoi ? Son message cessait de suivre une trame narrative pour devenir une incitation pugnace à la souscription. Ses visiteurs étaient découragés et interrompaient de ce fait leur visionnage. Il n’est pas difficile de deviner pourquoi ! Il a publié une nouvelle version de la vidéo en modifiant ce message disproportionné et a considérablement augmenté le taux de lecture de sa vidéo.

Comme nous l’avons mentionné dans notre article de blog consacré aux vidéos relatives aux campagnes de sensibilisation, la surveillance de ces IPC passe par une étude continue des statistiques Google Analytics et par l’intégration de votre plate-forme vidéo en ligne à votre CMS. Vous devrez également vous assurer que votre CMS et votre plate-forme d’automatisation du marketing (MAP) sont bien intégrés afin que vos courriels atteignent les bons destinataires et que vos campagnes d’encouragement envoient ingénieusement des vidéos pertinentes et entraînant une réaction des clients potentiels. Cette interaction continue incite les visiteurs à passer à l’étape Conversion au cours de laquelle nous utilisons l’énergie naturelle de la vidéo pour encourager la conversion. C’est ce que permet l’ajout d’un système de statistiques vidéo enrichi centré sur l’engagement grâce à l’utilisation de profils utilisateurs bien renseignés.

Ça sonne plutôt bien, non ? Engagement vidéo, nous ne nous moquerons plus de toi !