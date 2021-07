Tutoriel : Création de contenu de marketing vidéo pour les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, et l’utilisation efficace de la vidéo sur les réseaux sociaux, sont une occasion que tout spécialiste du marketing se doit de saisir pour élargir le public et développer la notoriété de la marque. Ils constituent par ailleurs un composant important d’une stratégie de marketing vidéo mûrement réfléchie. Cela dit, on me demande souvent comment concevoir une stratégie qui permette de combiner la vidéo utilisée sur les réseaux sociaux à la vidéo de programmes propres aux entreprises. Voici quelques conseils pour vous aider à réfléchir à la façon dont ces deux éléments doivent se compléter mutuellement et à la manière de créer un contenu vidéo destiné aux réseaux sociaux qui poussera les personnes à retourner sur vos sites.

Il faut d’abord considérer le concept global d’utilisation des réseaux sociaux en tant qu’outil marketing comme un filet de pêche. L’objectif est de ratisser large pour attirer le plus grand nombre de visiteurs. Vous pouvez, et devez, vous positionner directement sur les réseaux sociaux où se trouvent vos clients potentiels, mais votre objectif à terme est de rediriger le trafic vers vos propres programmes afin de pouvoir contrôler l’expérience utilisateur, collecter de meilleures statistiques et être en mesure de convertir les clients potentiels tout en retenant vos clients actuels.

Les réseaux sociaux utilisent leur propre style de contenu vidéo, à savoir des vidéos concises, des histoires partielles ou des présentations d’événements en direct qui donnent envie aux internautes d’en savoir plus et de visiter votre site pour découvrir la suite de l’histoire. C’est en quelque sorte la bande-annonce de votre contenu vidéo principal, qui n’est en rien incompatible avec votre autre contenu vidéo. En fait, créer un contenu conçu pour le marketing sur les réseaux sociaux est plus simple que vous le pensez. C’est une activité complémentaire et non distincte.

Prenons quelques exemples pratiques qui illustrent de façon concrète comment créer ce contenu. Je sais d’expérience à quel point il est difficile de gérer la création d’une vidéo. Au début, lorsque j’étais un client de Brightcove, j’évitais de créer du contenu pour les réseaux sociaux, car mon contenu principal était laborieux et onéreux. Mais quand je m’y suis plongé, je me suis rendu compte que cela ne demandait pas tant d’efforts et, petit à petit, j’ai découvert des astuces qui simplifient la création du contenu destiné aux réseaux sociaux tout en optimisant sa capacité à rediriger le trafic vers mes sites. Je n’en ai jamais eu autant pour mon argent !

Si vous ne deviez retenir qu’une seule chose aujourd’hui, que ce soit celle-là : la meilleure astuce consiste à planifier ces éléments secondaires dès le tout début. Lorsque vous préparez un tournage et rédigez un script, avant de commencer à diriger un acteur ou une actrice devant la caméra, vous devez déterminer quels pourraient être ces éléments secondaires. (Consultez également le blog de mon collègue James Hamar sur l’importance de la planification pour un tournage.) J’ai découvert qu’une fois que vous disposez des caméras, de l’éclairage et des acteurs sur le plateau, tourner une autre version destinée exclusivement à vos réseaux sociaux ne demande en réalité que très peu de travail. C’est là où le bât blesse pour la plupart d’entre nous. Nous ne pensons au marketing social qu’une fois le tournage terminé, ce qui nous oblige à créer un contenu à la dernière minute, qui est rarement efficace.

Il en va de même pour le montage d’une bande-annonce ou la création d’une version courte de la vidéo. Vous seriez surpris de voir la motivation de votre éditeur vidéo à créer une version courte d’un projet terminé. En réalité, 90 % du travail est déjà fait, et éditer et obtenir deux vidéos au lieu d’une seule à partir des mêmes ressources ne demande que peu d’efforts.

Une autre bonne façon de créer du contenu marketing est d’avoir quelqu’un qui filme des séquences en coulisses. Pour obtenir des prises amusantes, des clichés ou portraits réalisés avec un appareil photo, ou bien l’expression d’une partie de l’histoire qui donne envie de voir la vidéo finale.

L’une de mes méthodes préférées pour obtenir des vidéos marketing destinées aux réseaux sociaux est d’enregistrer un événement en direct. Le module Brightcove Live intègre un outil d’édition qui vous permet de marquer les points de coupure de début et de fin d’une vidéo de longue durée de façon à pouvoir l’enregistrer sous forme de courtes séquences directement dans votre compte Video Cloud. Celles-ci peuvent ensuite être facilement partagées sur YouTube, Facebook, Twitter et d’autres réseaux sociaux, directement depuis votre compte. En prévoyant comment vous allez utiliser un tournage, vous pourrez être plus attentifs pendant l’événement en direct, prendre des notes sur des événements intéressants dans le flux en direct et créer, rapidement et facilement, des vidéos sociales une fois la diffusion en direct terminée.

J’espère que vous aurez remarqué que le thème commun dans chacun de ces scénarios est la planification. Les professionnels de la production vidéo savent que le temps passé en préproduction réduit de moitié, voire plus, le temps passé à éditer les vidéos en postproduction. Il en va de même pour la création de la séquence destinée aux réseaux sociaux de votre stratégie de marketing vidéo. Une planification, même minimale, vous permettra d’économiser de nombreuses heures de travail a posteriori, et de créer et syndiquer facilement un contenu social captivant qui vous aidera à atteindre vos objectifs commerciaux.